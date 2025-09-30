Logitech MX Master 4: Επίσημο το νέο mouse με βελτιωμένο design και απτική ανάδραση

Η Logitech παρουσιάζει το νέο MX Master 4, το πιο πρόσφατο μέλος της σειράς MX Master, σχεδιασμένο για δημιουργικούς επαγγελματίες, developers και επιχειρησιακούς χρήστες. Με απτική ανάδραση, εξελιγμένο λογισμικό και ισχυρότερη συνδεσιμότητα, το MX Master 4 θέτει νέα πρότυπα στον έλεγχο, την ακρίβεια και την απόδοση.

Απτική Ανάδραση για Απόλυτη Ακρίβεια

Το MX Master 4 επαναπροσδιορίζει την αίσθηση ελέγχου με προσαρμόσιμη απτική ανάδραση, προσφέροντας διακριτικές δονήσεις κατά την κύλιση, την πλοήγηση και τις επιλογές. Ιδανικό για εργασίες υψηλής ακρίβειας όπως video editing, design και ανάλυση δεδομένων.

Actions Ring – Τα εργαλεία σου παντού

Μέσω του Logi Options+, το Actions Ring εμφανίζεται ως ψηφιακή επικάλυψη με έξυπνες συντομεύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε εφαρμογή. Από εντολές στο Photoshop έως αυτοματοποίηση στο Excel, το Actions Ring επιταχύνει τις εργασίες έως και 33% και μειώνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις έως και 63%.

Το MX Master 4 υποστηρίζει αδιάκοπη εργασία χάρη στο αναβαθμισμένο chip και την κεραία υψηλής απόδοσης, προσφέροντας διπλάσια σταθερότητα στη σύνδεση. Ο νέος USB-C δέκτης προσφέρει ταχύτατο pairing με laptop, desktop και tablet.

Κατασκευασμένο με υλικά ανθεκτικά στους λεκέδες και φιλικά στη συντήρηση, το MX Master 4 ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινής επαγγελματικής χρήσης.

Έκδοση για Επιχειρήσεις

Το MX Master 4 for Business είναι σχεδιασμένο για απλή εγκατάσταση και διαχείριση σε εταιρικά περιβάλλοντα. Μέσω Logi Tune και Logitech Sync, οι ομάδες IT μπορούν να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις συσκευές χωρίς φυσική παρουσία. Με υποστήριξη Logi Bolt για σταθερή σύνδεση ακόμη και σε γεμάτα γραφεία.

Βιωσιμότητα στον Σχεδιασμό

Το MX Master 4 κατασκευάζεται με υλικά χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

Ελάχιστο 48% ανακυκλωμένο πλαστικό

Μπαταρία με 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο

FSC πιστοποιημένη χάρτινη συσκευασία

Άβαφα πλαστικά και σχεδιασμός φιλικός στην ανακύκλωση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MagSpeed Scroll Wheel : κύλιση έως 1.000 γραμμές/δευτερόλεπτο

: κύλιση έως 1.000 γραμμές/δευτερόλεπτο Αισθητήρας 8.000 DPI : υψηλή ακρίβεια ακόμα και σε γυαλί

: υψηλή ακρίβεια ακόμα και σε γυαλί Αθόρυβα κλικ : 90% λιγότερος θόρυβος σε σχέση με MX Master 3

: 90% λιγότερος θόρυβος σε σχέση με MX Master 3 USB-C Φόρτιση : 1 λεπτό φόρτισης για 3 ώρες χρήσης, έως 70 ημέρες με πλήρη φόρτιση (δεν περιλαμβάνεται καλώδιο)

: 1 λεπτό φόρτισης για 3 ώρες χρήσης, έως 70 ημέρες με πλήρη φόρτιση (δεν περιλαμβάνεται καλώδιο) Multi-Device Pairing: έως 3 συσκευές – εναλλαγή με Easy-Switch ή Actions Ring. Μεταφορά αρχείων μέσω Logi Options+

Διαθεσιμότητα & Τιμή

Το MX Master 4 θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα σε Graphite και Pale Grey και το MX Master 4 for mac σε Space Black και White Silver. Στην Ελλάδα, η τιμή θα είναι €139 και θα είναι διαθέσιμο σε retailers οπως Public, Plaisio, Kotsovolos).

Περιλαμβάνει δωρεάν δοκιμή ενός μήνα Adobe Creative Cloud (Photoshop, Lightroom, Premiere Pro).