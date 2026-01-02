Samsung The Freestyle+ 2026: Ο φορητός βιντεοπροβολέας που «διαβάζει» τον χώρο και ρυθμίζεται μόνος του

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν ανοίξουν οι πύλες του CES 2026 στο Λας Βέγκας, η Samsung έκανε την κίνηση της στην κατηγορία των lifestyle οθονών. Ο κορεατικός κολοσσός αποκάλυψε το The Freestyle+, την επόμενη γενιά του δημοφιλούς φορητού προβολέα, ο οποίος επιστρέφει πιο φωτεινός αλλά κυρίως, πιο έξυπνος από ποτέ.

Ξεχάστε τις περίπλοκες ρυθμίσεις και το άγχος της τέλειας γωνίας. Το νέο μοντέλο υπόσχεται να μετατρέψει οποιαδήποτε επιφάνεια – από το ταβάνι του υπνοδωματίου μέχρι το ύφασμα της σκηνής στο κάμπινγκ – σε κινηματογραφική οθόνη, χάρη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας AI OptiScreen.

Όταν η εικόνα προσαρμόζεται στον χώρο (και όχι το αντίστροφο)

Η μεγάλη είδηση φέτος δεν είναι μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά το πώς η συσκευή αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της. Η Samsung εισάγει το 3D Auto Keystone, μια λειτουργία που επιτρέπει στον προβολέα να διορθώνει αυτόματα την παραμόρφωση της εικόνας ακόμα και όταν προβάλλει σε ανώμαλες επιφάνειες, γωνίες τοίχων ή ακόμα και πάνω σε κουρτίνες.

Συνδυαστικά με το Real-time Focus, ο Freestyle+ διατηρεί την εικόνα κρύσταλλο ακόμη και αν μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της θέασης. Δεν χρειάζεται πλέον να διακόψετε την ταινία για να ρυθμίσετε την εστίαση· ο προβολέας το κάνει μόνος του, σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η λειτουργία Wall Calibration αναλύει το χρώμα και το μοτίβο του τοίχου, προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία των χρωμάτων ώστε το λευκό να παραμένει λευκό, ακόμα και αν προβάλλετε σε μπεζ ή γκρι φόντο.

Διπλάσια φωτεινότητα, διπλάσια απόλαυση

Ένα από τα βασικά παράπονα των χρηστών στις προηγούμενες γενιές ήταν η απόδοση σε συνθήκες που δεν επικρατεί απόλυτο σκοτάδι. Η Samsung απαντά δυναμικά, εξοπλίζοντας το Freestyle+ με φωτεινότητα που αγγίζει τα 430 ISO Lumens, σχεδόν διπλασιάζοντας την ισχύ σε σχέση με τον προκάτοχό του. Αυτό πρακτικά σημαίνει πιο ζωντανά χρώματα και ευκρινέστερη εικόνα, ακόμη και αν υπάρχει έμμεσος φωτισμός στον χώρο.

Η σχεδίαση παραμένει πιστή στην επιτυχημένη κυλινδρική φόρμα που επιτρέπει περιστροφή 180 μοιρών, διατηρώντας την ευελιξία που αγάπησαν οι χρήστες, αλλά με αναβαθμισμένο εσωτερικό κόσμο.

Vision AI Companion: Ένας βοηθός στην τσέπη σας

Η "καρδιά" του νέου Freestyle+ είναι το Vision AI Companion. Η Samsung δεν αρκέστηκε στη βελτίωση της εικόνας, αλλά αναβάθμισε ριζικά την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη συσκευή. Μέσω μιας βελτιωμένης έκδοσης του Bixby και συνεργασιών με παγκόσμιους παρόχους AI (όπως το Perplexity), ο προβολέας μετατρέπεται σε κέντρο πληροφοριών. Μπορείτε να κάνετε φυσικό διάλογο με τη συσκευή για να βρείτε περιεχόμενο, να μάθετε πληροφορίες για την ταινία που βλέπετε ή να λάβετε προτάσεις βασισμένες στις προτιμήσεις σας.

Gaming και ήχος χωρίς συμβιβασμούς

Για τους λάτρεις του gaming, το Freestyle+ συνεχίζει να υποστηρίζει το Samsung Gaming Hub, προσφέροντας πρόσβαση σε χιλιάδες παιχνίδια μέσω cloud χωρίς την ανάγκη κονσόλας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα χειριστήριο. Στον τομέα του ήχου, το ενσωματωμένο ηχείο 360 μοιρών καλύπτει άνετα ένα δωμάτιο, ενώ η υποστήριξη Q-Symphony επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του προβολέα με συμβατές soundbars της Samsung για μια πιο πλούσια ακουστική εμπειρία.

Πότε θα το δούμε;

Η επίσημη πρώτη παρουσίαση του Freestyle+ στο κοινό θα γίνει στο πλαίσιο της έκθεσης CES 2026 (6-9 Ιανουαρίου), ενώ η εμπορική του διάθεση αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους.