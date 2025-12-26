Xiaomi Watch 5: Ντεμπούτο με οθόνη OLED 1,54 ιντσών, eSIM και μεγάλη αυτονομία

Η Xiaomi προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση των νέων της προϊόντων στην Κίνα, και ενώ τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν μοιραία στο νέο flagship smartphone Xiaomi 17 Ultra, η εταιρεία επεφύλασσε μια εξίσου σημαντική ανακοίνωση για τους λάτρεις των wearables. Το Xiaomi Watch 5 είναι πλέον γεγονός και έρχεται να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των premium smartwatches, συνδυάζοντας κορυφαία ποιότητα κατασκευής, «έξυπνη» διαχείριση ενέργειας και προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας.

Εντυπωσιακή οθόνη AMOLED και κατασκευή από ζαφείρι

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η κυκλική οθόνη AMOLED 1,54 ιντσών, η οποία υπόσχεται εξαιρετική ευκρίνεια και ζωντανά χρώματα. Με ανάλυση 480x480 pixels και ρυθμό ανανέωσης στα 60Hz, η εμπειρία πλοήγησης αναμένεται ομαλή και ξεκούραστη για το μάτι. Ωστόσο, το στοιχείο που πραγματικά ξεχωρίζει είναι η φωτεινότητα που αγγίζει τα 1.500 nits, εξασφαλίζοντας ότι οι ενδείξεις θα είναι ευανάγνωστες ακόμη και κάτω από το έντονο φως του ήλιου, λύνοντας έτσι ένα συχνό πρόβλημα των wearables.

Η Xiaomi δεν έκανε εκπτώσεις ούτε στην ποιότητα των υλικών. Η κάσα του ρολογιού είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ τόσο η πρόσοψη όσο και το πίσω μέρος προστατεύονται από συνθετικό κρύσταλλο ζαφειριού. Η επιλογή αυτή προσδίδει στη συσκευή εξαιρετική αντοχή στις γρατσουνιές και τις κακουχίες της καθημερινής χρήσης. Παρά την στιβαρή κατασκευή, το πάχος διατηρείται στα 12,3 χιλιοστά και το βάρος στα 56 γραμμάρια (χωρίς το λουράκι), ενώ η πιστοποίηση 5ATM εγγυάται την αδιαβροχοποίηση για χρήση στο νερό.

«Διπλή καρδιά» για μέγιστη απόδοση και αυτονομία

Κάτω από το κομψό περίβλημα κρύβεται μια ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική διπλού επεξεργαστή. Το Xiaomi Watch 5 ενσωματώνει το ισχυρό Qualcomm Snapdragon W5 SoC, το οποίο αναλαμβάνει τις απαιτητικές εργασίες και την εκτέλεση των εφαρμογών, σε συνδυασμό με το χαμηλής κατανάλωσης chipset Hengxuan 2800. Αυτή η υβριδική προσέγγιση επιτρέπει στο ρολόι να εναλλάσσεται έξυπνα μεταξύ υψηλής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, ανάλογα με τη χρήση.

Το λειτουργικό σύστημα που αναλαμβάνει να αξιοποιήσει αυτό το hardware είναι το ολοκαίνουργιο Xiaomi HyperOS 3, το οποίο υπόσχεται βελτιστοποιημένη εμπειρία χρήστη και βαθύτερη διασύνδεση με το οικοσύστημα της εταιρείας.

Ίσως όμως το πιο εντυπωσιακό τεχνικό χαρακτηριστικό να είναι η μπαταρία. Με χωρητικότητα 930mAh, το νούμερο αυτό φαντάζει τεράστιο για τα δεδομένα των smartwatches. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μπαταρία αυτή μεταφράζεται σε 6 ημέρες αυτονομίας με κανονική χρήση, μια επίδοση που αν επαληθευτεί στην πράξη, θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού που συχνά απαιτεί καθημερινή φόρτιση. Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η διάρκεια ζωής μπορεί να εκτοξευθεί ακόμη και στις 18 ημέρες.

Καινοτομία στον έλεγχο και την υγεία

Η Xiaomi εισάγει έναν νέο, φουτουριστικό τρόπο αλληλεπίδρασης με τη συσκευή. Ο αισθητήρας ECG (ηλεκτροκαρδιογραφήματος) δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή της καρδιακής λειτουργίας, αλλά αξιοποιείται και για την πλοήγηση. Μέσω της ανίχνευσης των μυϊκών σημάτων του χεριού, ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ενέργειες όπως η απάντηση κλήσεων, η διαχείριση της μουσικής ή η λήψη φωτογραφιών εξ αποστάσεως, απλώς και μόνο με κινήσεις των δαχτύλων, χωρίς να αγγίζει την οθόνη.

Στον τομέα της υγείας και της άθλησης, το πακέτο είναι πλήρες. Πέρα από το ECG, προσφέρεται συνεχής παρακολούθηση καρδιακών παλμών, μέτρηση οξυγόνου στο αίμα (SpO2), παρακολούθηση στρες και ανάλυση ύπνου. Για τους λάτρεις της άσκησης, υποστηρίζονται περισσότερα από 150 αθλητικά προγράμματα, ενώ η ύπαρξη έγχρωμων χαρτών offline καθιστά το ρολόι ιδανικό σύντροφο για τρέξιμο ή πεζοπορία χωρίς την ανάγκη κινητού.

Συνδεσιμότητα και τιμολόγηση

Η ανεξαρτησία από το smartphone ενισχύεται από την υποστήριξη eSIM, επιτρέποντας την πραγματοποίηση κλήσεων και τη χρήση δεδομένων απευθείας από τον καρπό. Το πακέτο συνδεσιμότητας συμπληρώνουν το Bluetooth 5.4, το Wi-Fi, το NFC για ανέπαφες πληρωμές και το GPS ακριβείας.

Το Xiaomi Watch 5 κυκλοφορεί σε ασημί και μαύρο χρώμα, με ποικιλία επιλογών σε λουράκια. Πέραν των κλασικών επιλογών από καουτσούκ και δέρμα, η εταιρεία προσφέρει και ένα εντυπωσιακό 3D-printed λουράκι από κράμα τιτανίου TC4.

Όσον αφορά τις τιμές στην κινεζική αγορά, η έκδοση με το λουράκι από καουτσούκ ξεκινά από τα 1.999 CNY (περίπου 260€), ενώ η έκδοση με δερμάτινο λουράκι και eSIM ανεβαίνει στα 2.299 CNY (περίπου 300€). Αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση για την ημερομηνία άφιξης και την τιμολόγηση στην Ευρώπη, τα χαρακτηριστικά του προμηνύουν πως θα αποτελέσει μια από τις πιο δυνατές προτάσεις της νέας χρονιάς.