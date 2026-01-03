OpenAI x Jony Ive: Το «αόρατο» hardware που φιλοδοξεί να αλλάξει τη σχέση μας με την τεχνολογία

Η τεχνολογική βιομηχανία παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον κάθε κίνηση της OpenAI. Όταν όμως ο δημιουργός του ChatGPT, Sam Altman, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Jony Ive, τον άνθρωπο που ουσιαστικά διαμόρφωσε την αισθητική της Apple (από το iMac μέχρι το iPhone), το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το λογισμικό στο απτό αντικείμενο. Οι τελευταίες πληροφορίες που διαρρέουν από τη Silicon Valley σκιαγραφούν μια συσκευή που δεν έρχεται απλώς να προστεθεί στη συλλογή των gadgets μας, αλλά να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με την τεχνητή νοημοσύνη.

Όχι άλλο ένα Smartphone

Το κεντρικό στοιχείο που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι η κατηγορηματική άρνηση των δημιουργών να κατασκευάσουν ένα ακόμα smartphone. Η αγορά, κορεσμένη από ορθογώνιες οθόνες αφής που διεκδικούν κάθε δευτερόλεπτο της προσοχής μας, φαίνεται πως δεν είναι το πεδίο μάχης που επέλεξε το δίδυμο Altman-Ive.

Αντιθέτως, οι φήμες συγκλίνουν σε μια συσκευή που βασίζεται πρωτίστως στον ήχο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός προϊόντος που θα είναι «λιγότερο κοινωνικά διασπαστικό» από το κινητό τηλέφωνο. Εδώ εντοπίζεται και η ειρωνεία αλλά και η πρόκληση για τον Jony Ive: ο σχεδιαστής που κατέστησε το smartphone προέκταση του χεριού μας, καλείται τώρα, μέσω της εταιρείας του LoveFrom, να σχεδιάσει τη συσκευή που θα μας απελευθερώσει από την κυριαρχία της οθόνης.

Η φιλοσοφία του «αόρατου» υπολογιστή

Η στροφή προς το audio-first hardware δεν είναι τυχαία. Η OpenAI διαθέτει ήδη την πιο εξελιγμένη μηχανή επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Το ChatGPT, ειδικά στις τελευταίες του εκδόσεις που υποστηρίζουν φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, προσφέρει μια εμπειρία που πλησιάζςει τα όρια της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Η νέα συσκευή φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Φανταστείτε έναν προσωπικό βοηθό που δεν απαιτεί να σκύβετε το κεφάλι, να πληκτρολογείτε ή να κάνετε scroll. Η τεχνολογία μετατρέπεται σε κάτι αόρατο, παρόν μόνο όταν το χρειάζεστε, λειτουργώντας παρασκηνιακά. Δεν πρόκειται για έναν απλό ανταγωνιστή των έξυπνων ηχείων, αλλά για μια φορητή μονάδα νοημοσύνης που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και απαντά άμεσα, χωρίς τις τριβές που προκαλεί το γραφικό περιβάλλον ενός λειτουργικού συστήματος.

Το στοίχημα του ενός δισεκατομμυρίου

Το εγχείρημα δεν είναι απλώς μια σχεδιαστική άσκηση, αλλά μια τεράστια επενδυτική κίνηση. Πληροφορίες θέλουν τον ιαπωνικό κολοσσό της SoftBank και τον επικεφαλής της, Masayoshi Son, να βρίσκονται σε συζητήσεις για χρηματοδότηση που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το ποσό αυτό μαρτυρά την πίστη των επενδυτών ότι η επόμενη μεγάλη πλατφόρμα μετά το smartphone θα είναι το AI hardware.

Ωστόσο, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Πρόσφατα παραδείγματα, όπως το Ai Pin της Humane και το R1 της Rabbit, έδειξαν ότι η μετάβαση σε συσκευές χωρίς οθόνη είναι γεμάτη παγίδες. Προβλήματα στη χρηστικότητα, την ταχύτητα απόκρισης και την αυτονομία έκαναν τα πρώτα αυτά βήματα να φαίνονται μετέωρα. Η διαφορά εδώ έγκειται στο ειδικό βάρος των συντελεστών: Η OpenAI κατέχει το κορυφαίο μοντέλο AI και ο Ive κατέχει την απόλυτη τεχνογνωσία στο να κάνει την τεχνολογία επιθυμητή και φιλική.

Τι να περιμένουμε

Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό και η ημερομηνία κυκλοφορίας φαίνεται να αργεί, η κατεύθυνση είναι σαφής. Η συσκευή αναμένεται να ενσωματώνει προηγμένους αισθητήρες και μικρόφωνα, με σχεδιασμό που πιθανότατα θα θυμίζει κόσμημα ή αξεσουάρ μόδας, αποφεύγοντας την «τεχνοκρατική» αισθητική των gadgets.

Η σύμπραξη OpenAI και LoveFrom δεν αφορά απλώς την κατασκευή ενός προϊόντος, αλλά γενικότερα τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας συσκευών που θα λειτουργούν ως «διαμεσολαβητές» ανάμεσα στην ανθρώπινη πρόθεση και την ψηφιακή εκτέλεση. Αν το στοίχημα πετύχει, ίσως βρισκόμαστε μπροστά στην αρχή του τέλους για την εποχή που η τεχνολογία απαιτούσε την αμέριστη προσοχή μας για να λειτουργήσει.