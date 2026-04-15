Η Meta αναπτύσσει AI κλώνο του Mark Zuckerberg για εσωτερική εταιρική χρήση

Σύνοψη

Η Meta αναπτύσσει ένα 3D, φωτορεαλιστικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που αναπαράγει πιστά τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Mark Zuckerberg.

Το σύστημα προορίζεται για εσωτερική χρήση, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να αλληλεπιδρούν με το AI avatar για θέματα εταιρικής στρατηγικής και καθημερινών ερωτημάτων.

Το γλωσσικό και οπτικό μοντέλο εκπαιδεύεται εντατικά πάνω στη χροιά της φωνής, την κινησιολογία, τις εκφράσεις και τις προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του Zuckerberg.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επένδυσης της Meta στα Generative AI εργαλεία και τους ψηφιακούς χαρακτήρες, ξεπερνώντας το αρχικό όραμα του απλού Metaverse.

Η ανάπτυξη ψηφιακών οντοτήτων αποκτά πλέον άμεση εφαρμογή στον τομέα της εταιρικής διοίκησης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Financial Times, η Meta προχωρά στη δημιουργία ενός προηγμένου, φωτορεαλιστικού κλώνου τεχνητής νοημοσύνης του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Mark Zuckerberg. Το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν αφορά ένα πείραμα επίδειξης τεχνολογίας στο ευρύ κοινό, αλλά ένα λειτουργικό εργαλείο που σχεδιάζεται αποκλειστικά για την ενδοεταιρική επικοινωνία.

Τι ακριβώς είναι ο AI κλώνος του Mark Zuckerberg;

Ο AI κλώνος του Mark Zuckerberg είναι ένα τρισδιάστατο, φωτορεαλιστικό ψηφιακό avatar, το οποίο εκπαιδεύεται μέσω μηχανικής μάθησης ώστε να αναπαράγει τη φωνή, την κινησιολογία και τον τρόπο σκέψης του CEO της Meta. Ο πρωταρχικός του σκοπός είναι να αλληλεπιδρά με τους υπαλλήλους, να απαντά σε ερωτήματα και να παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την εταιρική στρατηγική σε πραγματικό χρόνο.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αλλάζει τα δεδομένα γύρω από το πώς δομείται η επικοινωνία σε κολοσσούς δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων. Αντί να περιμένουν τις καθιερωμένες γενικές συνελεύσεις προσωπικού ή την κυκλοφορία εσωτερικών υπομνημάτων, οι υπάλληλοι της Meta θα μπορούν δυνητικά να απευθύνονται απευθείας στο ψηφιακό αντίγραφο του διευθύνοντος συμβούλου για να λάβουν κατευθύνσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού Zuckerberg

Πολυτροπική Εκπαίδευση: Το σύστημα τροφοδοτείται με εκατοντάδες ώρες βίντεο, ηχητικών κλιπ και γραπτών κειμένων του Zuckerberg.

Real-time Αλληλεπίδραση: Δυνατότητα άμεσης, φωνητικής και οπτικής απάντησης χωρίς προκαθορισμένα σενάρια.

Συγχρονισμός με Εταιρικά Δεδομένα: Πρόσβαση στις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές και τα στρατηγικά έγγραφα της Meta για ακριβείς απαντήσεις.

Η δημιουργία ενός τέτοιου μοντέλου απαιτεί τον συνδυασμό πολλαπλών τεχνολογιών αιχμής που η Meta αναπτύσσει εσωτερικά τα τελευταία χρόνια. Αφετηρία αποτελεί η οικογένεια μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) Llama, τα οποία αναλαμβάνουν το κομμάτι της κατανόησης του φυσικού λόγου και της παραγωγής απαντήσεων.

Για το οπτικό σκέλος, η εταιρεία βασίζεται στην έρευνα που έχει διεξάγει γύρω από τα Codec Avatars. Πρόκειται για ερευνητικά projects που στόχο έχουν τη δημιουργία απόλυτα πειστικών, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων του ανθρώπινου προσώπου, αποφεύγοντας το φαινόμενο του "uncanny valley" (την ανατριχιαστική αίσθηση που προκαλούν τα σχεδόν, αλλά όχι απόλυτα, ανθρώπινα ψηφιακά πρόσωπα). Η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνει να συγχρονίσει την παραγόμενη φωνή με τις μικροεκφράσεις του προσώπου και τις κινήσεις των χεριών, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μιας πραγματικής συνομιλίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως προηγούμενες αναφορές είχαν ήδη υποδείξει ότι ο Zuckerberg αναπτύσσει έναν "προσωπικό AI βοηθό" για να διαχειρίζεται τον φόρτο εργασίας του ως CEO. Ο ψηφιακός κλώνος για τους υπαλλήλους φαίνεται να αποτελεί τη φυσική, πιο εξελιγμένη συνέχεια εκείνου του project.

Φυσικά, η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου ενέχει σημαντικά ρίσκα. Η εταιρική επικοινωνία απαιτεί ενσυναίσθηση, ιδιαίτερα όταν αφορά ανακοινώσεις που επηρεάζουν την πορεία της εργασίας χιλιάδων ανθρώπων. Ένα AI σύστημα, όσο προηγμένο και αν είναι, αδυνατεί να διαχειριστεί πολύπλοκες συναισθηματικές δυναμικές ή να αναλάβει την ηθική ευθύνη για μια λάθος απάντηση. Επιπλέον, το διαδίκτυο ήδη αντιμετωπίζει την είδηση με αρκετή δόση ειρωνείας, με χρήστες των κοινωνικών δικτύων να σχολιάζουν σκωπτικά πως η μετάβαση του Zuckerberg από άνθρωπο σε AI δεν θα έχει και μεγάλη οπτική διαφορά, αναφερόμενοι στον συχνά ψυχρό τρόπο παρουσίασής του.

Με τη ματιά του Techgear

Η είδηση της ανάπτυξης ενός AI κλώνου από τη Meta ξεπερνά το επίπεδο του απλού εντυπωσιασμού και αγγίζει τον πυρήνα του μέλλοντος της εργασίας. Από καθαρά τεχνολογική σκοπιά, η ενσωμάτωση του Llama σε ένα οπτικό περιβάλλον Codec Avatar επιβεβαιώνει την τεράστια πρόοδο που έχει συντελεστεί στην πολυτροπική τεχνητή νοημοσύνη.

Το ουσιαστικό ερώτημα που προκύπτει, ωστόσο, είναι η αποδοχή. Πόσο πρόθυμος είναι ένας εργαζόμενος να μοιραστεί τις ανησυχίες του ή να ζητήσει στρατηγική συμβουλή από έναν αλγόριθμο, γνωρίζοντας πως κάθε λέξη καταγράφεται και αναλύεται από τους servers της εταιρείας;

Ωστόσο, το πείραμα της Meta αξίζει την προσοχή μας. Εάν η ψηφιακή εκδοχή του Zuckerberg καταφέρει να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς να προκαλέσει «αποξένωση» στο εσωτερικό της εταιρείας, δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια να δούμε τη δημιουργία AI «εκπροσώπων» να προσφέρεται ως εμπορική υπηρεσία (SaaS) σε εταιρείες παγκοσμίως, αλλάζοντας ριζικά το πώς αντιλαμβανόμαστε την εταιρική ιεραρχία και την εσωτερική υποστήριξη.