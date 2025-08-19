Η Meta φέρνει τις αυτόματες φωνητικές μεταγλωττίσεις με AI σε Facebook και Instagram

Η Meta ανακοίνωσε την παγκόσμια διάθεση ενός νέου εργαλείου που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι δημιουργοί μοιράζονται περιεχόμενο στο Facebook και το Instagram. Πρόκειται για μια λειτουργία αυτόματης φωνητικής μεταγλώττισης με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε βίντεο και reels να «μιλούν» σε διαφορετικές γλώσσες, χωρίς να αλλοιώνεται η φωνή του ίδιου του δημιουργού.

Η πρώτη παρουσίαση της λειτουργίας έγινε στο περσινό συνέδριο Meta Connect, όταν η εταιρεία αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να δοκιμάσει μεταγλωττίσεις της φωνής των δημιουργών σε reels. Μέχρι σήμερα το εργαλείο πέρασε από πιλοτική φάση, αλλά πλέον είναι διαθέσιμο σε κάθε χώρα όπου λειτουργεί το Meta AI, φέρνοντας έτσι ένα νέο επίπεδο προσβασιμότητας για τους χρήστες.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, το εργαλείο όχι μόνο μεταγλωττίζει σε άλλη γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα αναπαράγει τον τόνο και το ηχόχρωμα του ίδιου του δημιουργού. Το αποτέλεσμα θυμίζει αυθεντικό ντουμπλάρισμα, κάνοντας το περιεχόμενο πιο φυσικό και πιο οικείο στο κοινό που το παρακολουθεί. Στην αρχική του μορφή, το σύστημα υποστηρίζει μεταγλώττιση από τα αγγλικά στα ισπανικά και αντίστροφα. Η Meta επιβεβαιώνει πως θα προστεθούν περισσότερες γλώσσες στο μέλλον, αν και δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποιες και πότε.

Η δυνατότητα απευθύνεται σε όλους τους δημόσιους λογαριασμούς στο Instagram και στους δημιουργούς του Facebook που έχουν τουλάχιστον 1.000 ακολούθους. Για να ενεργοποιηθεί, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν το “Translate your voice with Meta AI” πριν από τη δημοσίευση ενός reel. Εκεί δίνεται και η επιλογή για lip sync, ώστε οι κινήσεις των χειλιών να ευθυγραμμιστούν με τη μεταγλωττισμένη φωνή, προσθέτοντας μια ακόμη δόση ρεαλισμού.

Πριν από τη δημοσίευση, οι δημιουργοί έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς ακούγεται η μεταγλώττιση και να επιλέξουν αν θα την κρατήσουν ή όχι. Ακόμη κι αν την απενεργοποιήσουν, το αρχικό reel παραμένει ανέπαφο. Στην πλευρά των θεατών, η Meta προσθέτει μια ειδοποίηση στο κάτω μέρος του βίντεο που ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για μεταφρασμένο περιεχόμενο μέσω Meta AI. Όσοι δεν θέλουν να βλέπουν μεταγλωττίσεις σε συγκεκριμένες γλώσσες μπορούν να το απενεργοποιήσουν από τις ρυθμίσεις.

Η Meta δίνει καινούργια όπλα στους δημιουργούς ώστε να κατανοούν καλύτερα την απήχηση των μεταγλωττίσεων. Στο Insights panel προστέθηκε δείκτης που δείχνει τον αριθμό των προβολών ανά γλώσσα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να μελετηθεί πώς το περιεχόμενο ανοίγει δρόμους σε νέα ακροατήρια.

Παράλληλα, παρέχονται οδηγίες για την καλύτερη αξιοποίηση της λειτουργίας: καθαρή ομιλία, πρόσωπο στραμμένο στην κάμερα, αποφυγή θορύβου ή μουσικής στο παρασκήνιο και το πολύ δύο ομιλητές ανά βίντεο, ώστε να είναι εφικτή η ακριβής απόδοση.

Επιπλέον, στο Facebook οι δημιουργοί θα μπορούν να ανεβάζουν έως και 20 δικές τους μεταγλωττισμένες εκδόσεις σε διαφορετικές γλώσσες, μέσω του Meta Business Suite. Σε αυτή την περίπτωση οι μεταφράσεις μπορούν να προστεθούν τόσο πριν όσο και μετά τη δημοσίευση, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την αυτόματη λύση του AI

Η Meta δεν κρύβει πως βλέπει αυτή τη λειτουργία ως γέφυρα ανάμεσα σε πολιτισμούς και κοινότητες. Ο Adam Mosseri, μέχρι πρόσφατα επικεφαλής του Instagram, δήλωσε ότι υπάρχουν αναρίθμητοι δημιουργοί που έχουν δυνατότητα να αγγίξουν πολύ μεγαλύτερο κοινό, αλλά το γλωσσικό εμπόδιο τους περιορίζει. Με την τεχνητή νοημοσύνη, το περιεχόμενό τους μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα και να αγγίξει ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση.

