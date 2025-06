Η Meta λαμβάνει μέτρα κατά των nudify εφαρμογών

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, η προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας στο διαδίκτυο καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Η Meta ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των λεγόμενων «nudify» εφαρμογών, οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν ψευδείς, γυμνές ή σεξουαλικά προκλητικές εικόνες χωρίς τη συναίνεση των ατόμων που απεικονίζονται. Πρόκειται για μια πρακτική που εγείρει σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα, ειδικά όταν αφορά ανήλικους ή γίνεται εν αγνοία των θυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Meta προχώρησε σε νομική προσφυγή κατά της Joy Timeline HK Limited, της εταιρείας πίσω από την εφαρμογή CrushAI, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία τέτοιου είδους εικόνων. Η αγωγή κατατέθηκε στο Χονγκ Κονγκ, όπου εδρεύει η εταιρεία, και στοχεύει στην απαγόρευση διαφημίσεων των εφαρμογών CrushAI στις πλατφόρμες της Meta. Η ενέργεια αυτή έρχεται μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες της Joy Timeline HK Limited να παρακάμψει τους ελέγχους της Meta και να προωθήσει τις υπηρεσίες της μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων.

Η Meta υπογραμμίζει πως αυτή η νομική πρωτοβουλία αποδεικνύει την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τέτοιες καταχρηστικές πρακτικές. Η εταιρεία δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε ανάλογες νομικές ενέργειες κάθε φορά που εντοπίζει κατάχρηση των υπηρεσιών της, με στόχο να προστατεύσει τη διαδικτυακή της κοινότητα.

Ωστόσο, το πρόβλημα με τις «nudify» εφαρμογές ξεπερνά τα όρια μιας μόνο πλατφόρμας. Οι εφαρμογές αυτές κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο και συχνά είναι διαθέσιμες ακόμη και μέσω επίσημων App Stores. Για τον λόγο αυτό, η Meta ανακοίνωσε τη συνεργασία της με άλλες τεχνολογικές εταιρείες, μοιράζοντας μαζί τους δεδομένα μέσω του Lantern προγράμματος της Tech Coalition. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν διευθύνσεις ιστοσελίδων που προωθούν παραβατικές εφαρμογές, προκειμένου να διερευνηθούν και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και από τις υπόλοιπες εταιρείες του χώρου. Από τον Μάρτιο έως σήμερα, η Meta έχει κοινοποιήσει πάνω από 3.800 μοναδικά URLs με τέτοιο περιεχόμενο.

Σε τεχνικό επίπεδο, η Meta ενισχύει επίσης τις εσωτερικές της μεθόδους εντοπισμού και καταπολέμησης τέτοιων διαφημίσεων. Οι δημιουργοί αυτών των εφαρμογών συχνά χρησιμοποιούν παραπλανητικές εικόνες, κρύβοντας το πραγματικό περιεχόμενο της διαφήμισης ώστε να περάσουν απαρατήρητοι από τα αυτόματα συστήματα ελέγχου. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η στρατηγική, η εταιρεία ανέπτυξε νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν διαφημίσεις υψηλού κινδύνου, ακόμη και όταν δεν περιέχουν εμφανή πορνογραφικά στοιχεία.

Επιπλέον, έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι για όρους αναζήτησης όπως “nudify”, “undress” και “delete clothing” τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram, ώστε να μην εμφανίζονται αποτελέσματα σχετιζόμενα με αυτές τις εφαρμογές. Παράλληλα, η Meta εφαρμόζει τεχνικές που χρησιμοποιεί για την καταπολέμηση της συντονισμένης παραπληροφόρησης, προκειμένου να εντοπίσει και να αφαιρέσει δίκτυα λογαριασμών που εμπλέκονται στη διάδοση τέτοιων διαφημίσεων. Μέσα στο 2025, έχουν ήδη διαλυθεί τέσσερα τέτοια δίκτυα.

Η Meta καλωσορίζει επίσης τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κατάχρησης προσωπικών εικόνων – είτε πρόκειται για πραγματικές είτε για τεχνητά παραγόμενες. Η εταιρεία στηρίζει την εφαρμογή του αμερικανικού νομοσχεδίου TAKE IT DOWN Act, το οποίο προωθήθηκε με διακομματική συναίνεση και στοχεύει στη θωράκιση των θυμάτων από τέτοιες μορφές κακοποίησης στο διαδίκτυο.

Στο ίδιο πνεύμα, η Meta υποστηρίζει και τη νομοθέτηση μέτρων που δίνουν τη δυνατότητα στους γονείς να έχουν ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση των εφαρμογών που κατεβάζουν οι έφηβοι. Ένα τέτοιο πλαίσιο όχι μόνο θα απαλλάξει τους γονείς από τη συνεχή ανάγκη επιβεβαίωσης ή ελέγχου ηλικίας, αλλά θα τους επιτρέψει να εντοπίζουν και να αποτρέπουν εγκαίρως την εγκατάσταση ύποπτων εφαρμογών, όπως οι «nudify».

