Η Microsoft φέρνει νέα εργαλεία σε Edge, Excel, Outlook και Copilot

Η Microsoft συνεχίζει να επεκτείνει το οικοσύστημα του Microsoft 365 με γρήγορους ρυθμούς. Η εταιρεία αποκάλυψε μια σειρά από νέες λειτουργίες που ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες σε βασικά εργαλεία όπως το Edge, το Excel, το Outlook και φυσικά το Copilot. Οι νέες δυνατότητες δείχνουν ξεκάθαρα τη στρατηγική της εταιρείας για βαθύτερη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, περισσότερη εξατομίκευση και βελτιωμένη εμπειρία χρήσης σε όλες τις πλατφόρμες.

Ξεκινώντας από το Microsoft Edge, η έκδοση του browser για επιχειρησιακούς χρήστες αποκτά μια νέα σελίδα “What’s New”, η οποία θα λειτουργεί ως πίνακας ενημερώσεων μετά από κάθε αναβάθμιση. Αντί να ψάχνουν στα changelogs ή σε ανακοινώσεις, οι χρήστες θα βλέπουν συγκεντρωμένες όλες τις βελτιώσεις που αφορούν την έκδοση Edge for Business. Η δυνατότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2026.

Πιο σύντομα, από τον Δεκέμβριο του 2025, οι εταιρικοί πελάτες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα νέο extension για το Edge που επιτρέπει την ασφαλή εκτέλεση AI-generated code. Με λίγα λόγια, οι προγραμματιστές θα μπορούν να δοκιμάζουν κώδικα που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να εκθέτουν τα εταιρικά τους δεδομένα. Μια λύση που φαίνεται να στοχεύει όσους πειραματίζονται με εργαλεία όπως το GitHub Copilot ή άλλες AI πλατφόρμες παραγωγής κώδικα.

Η εφαρμογή Outlook στα Android και iOS ετοιμάζεται να γίνει πιο ευέλικτη και λειτουργική. Μέσα στον Δεκέμβριο, οι χρήστες θα αποκτήσουν μια ανανεωμένη εργαλειοθήκη (toolbar) που μπορούν να προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες κατά τη σύνταξη email. Το ίδιο ισχύει και για το toolbar που εμφανίζεται όταν επιλέγονται πολλαπλά μηνύματα — μια φαινομενικά μικρή αλλαγή που υπόσχεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή εργασίας.

Επιπλέον, η έκδοση του Outlook για Android θα αποκτήσει νέο σχεδιασμό στο Copilot Chat, με το κουμπί συνομιλίας να μετακινείται ώστε να μην συγχέεται με το κουμπί σύνταξης email ή δημιουργίας event. Μια μικρή αλλά καλοδεχούμενη βελτίωση για όσους χρησιμοποιούν εντατικά τον Copilot μέσα στην εφαρμογή.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα χαρακτηριστικά φτάνει στο Excel στο web. Ο “Agent Mode”, που θα γίνει ευρέως διαθέσιμος τον Δεκέμβριο του 2025, επιτρέπει στον Copilot να αναλαμβάνει πιο αυτόνομες λειτουργίες. Ουσιαστικά, μετατρέπει τον Copilot σε έναν «ψηφιακό βοηθό» που μπορεί να δημιουργεί αυτόματα νέα φύλλα, να φτιάχνει οπτικοποιήσεις, να επεξεργάζεται δεδομένα και να εξάγει συμπεράσματα — όλα αυτά χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να γράψει ούτε έναν τύπο. Πρόκειται για μια λειτουργία που φέρνει το Excel πιο κοντά στη λογική του natural language interface, κάνοντας την ανάλυση δεδομένων πιο προσβάσιμη ακόμα και σε μη εξειδικευμένους χρήστες.

Η Microsoft δεν θα μπορούσε φυσικά να αφήσει τον Copilot εκτός των μεγάλων αναβαθμίσεων. Στο νέο roadmap περιλαμβάνονται αρκετές βελτιώσεις που στοχεύουν στη διασύνδεση και την ευκολία χρήσης. Μεταξύ άλλων, ο Copilot θα υποστηρίζει:

Απλοποιημένη διαδικασία πιστοποίησης μέσω OAuth για Connector Admins.

Νέα knowledge templates για το ServiceNow Knowledge Connector.

Δυνατότητα επεξεργασίας ρυθμίσεων πρόσβασης για υπάρχουσες συνδέσεις ServiceNow Knowledge και Catalog.

Ενσωμάτωση με αρχεία OneDrive απευθείας από το Finder σε Mac, επιτρέποντας τη χρήση του Copilot χωρίς να χρειάζεται web περιβάλλον.

Δημιουργία εγγράφων Word, Excel και PowerPoint μέσω agents που έχουν σχεδιαστεί στο Copilot Studio lite.

Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι νέες δυνατότητες θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά από τον Δεκέμβριο του 2025, με ορισμένες να επεκτείνονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.