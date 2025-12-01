Η Netflix «έκοψε» ακόμα μία αγαπημένη λειτουργία των χρηστών

Όσοι έχουν συνηθίσει να ανοίγουν την εφαρμογή του Netflix στο κινητό και με ένα άγγιγμα να στέλνουν την αγαπημένη τους σειρά στην τηλεόραση, ίσως βρεθούν μπροστά σε μια δυσάρεστη ανατροπή. Η δυνατότητα screencasting από smartphones και tablets προς μεγαλύτερες οθόνες έχει ουσιαστικά καταργηθεί για τους περισσότερους συνδρομητές, χωρίς καμία προειδοποίηση. Πολλοί χρήστες τις τελευταίες εβδομάδες διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν πια να ξεκινήσουν την αναπαραγωγή ενός τίτλου από την εφαρμογή του Netflix στο κινητό και να τον προβάλλουν στην τηλεόρασή τους, κάτι που μέχρι τώρα θεωρούσαν δεδομένο.

Οι πρώτες αναφορές για την αλλαγή εντοπίστηκαν από το Android Authority, το οποίο σημείωσε ότι η απενεργοποίηση ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου. Η συζήτηση φούντωσε στο Reddit, όπου ο χρήστης techie1980 έγραψε πως η Netflix φαίνεται να κατάργησε τη λειτουργία Chromecast από όλα τα προγράμματα εκτός από αυτά με διαφημίσεις, κίνηση που έγινε χωρίς καμία ανακοίνωση. Περιέγραψε την ενόχλησή του υπογραμμίζοντας ότι το Chromecast είναι ο κύριος τρόπος προβολής που χρησιμοποιεί, προσφέροντας πλήρη έλεγχο μέσω του τηλεφώνου και εύκολη αναζήτηση περιεχομένου. Επίσης εξέφρασε απορία, τονίζοντας ότι δεν διαφαίνεται κάποια βελτίωση ασφαλείας από τον περιορισμό και σημείωσε πως ακόμη και το Amazon Prime συνεχίζει να υποστηρίζει Chromecast – «τουλάχιστον προς το παρόν», όπως σχολίασε.

Η σύγχυση μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν ένας άλλος χρήστης μοιράστηκε απάντηση που έλαβε από το customer support του Netflix. Σύμφωνα με αυτή, ο γενικός κανόνας για τη νέα πολιτική είναι ότι «αν η συσκευή έχει δικό της remote, δεν μπορεί να γίνει cast». Η εταιρεία φέρεται να αιτιολόγησε την απόφασή της λέγοντας ότι στόχος της είναι να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης, επιλέγοντας τη native αναπαραγωγή μέσα από το interface της τηλεόρασης αντί μέσω κινητού.

Η επίσημη υποστήριξη του Netflix επιβεβαιώνει την αλλαγή. Στη σχετική σελίδα με τίτλο Can't find 'Cast' button in Netflix app, η πλατφόρμα ξεκαθαρίζει πως η εφαρμογή δεν υποστηρίζει πλέον casting τηλεοπτικών σειρών και ταινιών από φορητές συσκευές προς τις περισσότερες τηλεοράσεις και streaming devices. Αντί αυτού, προτρέπει τους συνδρομητές να χρησιμοποιούν το χειριστήριο της smart TV τους για την προβολή του περιεχομένου.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες εξαιρέσεις. Κάποιοι χρήστες εξακολουθούν να μπορούν να κάνουν cast, αλλά μόνο υπό προϋποθέσεις. Το screencasting λειτουργεί ακόμη σε παλαιότερες συσκευές Chromecast ή τηλεοράσεις που βασίζονται σε Google Cast. Ακόμη όμως και αν κάποιος διαθέτει συμβατό εξοπλισμό, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και στο κατάλληλο πρόγραμμα συνδρομής. Όσοι χρησιμοποιούν το οικονομικότερο πακέτο με διαφημίσεις δεν έχουν πρόσβαση στη λειτουργία.

Στη σελίδα υποστήριξης προσφέρονται επίσης οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων για όσους, με βάση τις νέες απαιτήσεις, θα έπρεπε κανονικά να μπορούν να κάνουν cast από iPhone, iPad ή Android συσκευή αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το Netflix καλύπτει και casting από υπολογιστές Windows και Mac, αν και και εκεί οι περιορισμοί εξαρτώνται από το πού τρέχει η εφαρμογή και ποια οθόνη δέχεται τη μετάδοση.

Φαίνεται πάντως ότι μια μερίδα χρηστών έχει ήδη βρει προσωρινή λύση. Όπως έχει καταγράψει το The Verge, ορισμένοι διατηρούν ενεργή τη λειτουργία screencasting απλώς αποφεύγοντας να ενημερώσουν την εφαρμογή του Netflix στην πιο πρόσφατη έκδοση. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν να βλέπουν το κουμπί cast στην εφαρμογή και να μεταφέρουν το περιεχόμενο στην τηλεόραση. Είναι όμως μάλλον βέβαιο ότι η λύση αυτή δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς μελλοντικές ενημερώσεις ενδέχεται να περιορίσουν οριστικά τη δυνατότητα.

Η στρατηγική του Netflix να μεταφέρει τους χρήστες προς την κανονική χρήση της εφαρμογής στις smart TVs αντί της προβολής μέσω κινητού φαίνεται να έχει στόχο τον αυστηρότερο έλεγχο της εμπειρίας θέασης και ίσως και του τρόπου κατανάλωσης περιεχομένου. Το ερώτημα που μένει είναι αν τελικά η αλλαγή θα εξυπηρετήσει την άνεση του χρήστη ή αν θα αποτελέσει άλλο ένα εμπόδιο που, όπως δείχνουν οι πρώτες αντιδράσεις, θα εκνευρίζει τους συνδρομητές περισσότερο απ’ όσο θα τους εξυπηρετεί.

Προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι είχαν μάθει να χρησιμοποιούν το κινητό τους σαν χειριστήριο και κέντρο ελέγχου της προβολής, θα χρειαστεί να προσαρμοστούν – είτε με νέα συσκευή, είτε με αναβάθμιση συνδρομής, είτε με πιο παραδοσιακή χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης.