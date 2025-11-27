WhatsApp: Τέλος τα third-party chatbots από τον Ιανουάριο

Η Meta προχωρά σε μια από τις πιο επιθετικές αλλαγές που έχει κάνει ποτέ στο WhatsApp, ανακοινώνοντας ότι από τις 15 Ιανουαρίου 2026 καμία υπηρεσία AI βασισμένη σε τρίτο πάροχο δεν θα επιτρέπεται πλέον μέσα στην πλατφόρμα. Με απλά λόγια, ChatGPT, Copilot και κάθε άλλο non-Meta chatbot αποχωρούν οριστικά από την εφαρμογή, αφήνοντας το πεδίο αποκλειστικά στα δικά της εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η αλλαγή έρχεται μέσω μιας αναθεώρησης των όρων χρήσης του WhatsApp, η οποία ουσιαστικά απαγορεύει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε LLM chatbot δεν ανήκει στη Meta. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια πιο ευρεία στρατηγική ενίσχυσης του Meta AI οικοσυστήματος, που η εταιρεία προσπαθεί να εδραιώσει σε όλες τις πλατφόρμες της από Instagram και Messenger έως Quest και, πλέον, WhatsApp.

Οι πρώτες ενδείξεις της αλλαγής εμφανίστηκαν όταν η OpenAI ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι αποσύρει επίσημα το ChatGPT από το WhatsApp. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Microsoft επιβεβαίωσε πως το Copilot θα σταματήσει επίσης να λειτουργεί μέσα στην εφαρμογή, επικαλούμενη την αλλαγή των πολιτικών της Meta. Για τους εκατομμύρια χρήστες που είχαν συνηθίσει να δουλεύουν, να ψάχνουν πληροφορίες ή να αυτοματοποιούν εργασίες μέσα από τις συνομιλίες τους, το νέο άφησε μια αναμενόμενη δόση αναστάτωσης.

Η Meta, ωστόσο, αφήνει ένα μικρό «παράθυρο». Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν AI bots αποκλειστικά για εξυπηρέτηση πελατών μέσω WhatsApp θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία, με την προϋπόθεση ότι ενσωματώνονται σε επίσημα Business APIs και δεν λειτουργούν ως γενικά chatbots. Είναι μια εξαίρεση που απευθύνεται κυρίως σε helpdesks, τράπεζες, logistic services και εταιρείες που έχουν ήδη δομήσει κρίσιμες λειτουργίες πάνω σε αυτοματοποιημένα συστήματα ανταπόκρισης.

Το μεγάλο πλήγμα όμως αφορά τη σχέση των χρηστών με την προσωπική τους AI στο WhatsApp. Το ChatGPT προσφέρει δυνατότητα μεταφοράς του ιστορικού συνομιλιών σε άλλη πλατφόρμα της OpenAI, ώστε να μη χαθούν δεδομένα προσαρμογής ή συνεχείς συζητήσεις που συχνά λειτουργούν σαν προσωπικές σημειώσεις. Αντίθετα, οι χρήστες του Copilot δεν έχουν παρόμοια δυνατότητα. Η αποχώρηση θα είναι «καθαρή», χωρίς να διατηρείται κανένα ίχνος της AI παρουσίας του μέσα στο WhatsApp.

Το ενδιαφέρον σε αυτή τη στροφή της Meta δεν είναι μόνο το τι απαγορεύεται, αλλά και το τι σχεδιάζεται. Η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να ενσωματώνει το Meta AI (το LLM που βασίζεται στην οικογένεια Llama) σε ολοένα περισσότερες λειτουργίες, από απλές αναζητήσεις μέχρι σύνθετες multimodal αλληλεπιδράσεις. Το WhatsApp είναι το μεγαλύτερο messaging app στον κόσμο, επομένως η πλήρης απελευθέρωση του χώρου από third-party παίκτες δημιουργεί ένα προφανές στρατηγικό πλεονέκτημα: άμεσο, ανεμπόδιστο κανάλι δοκιμής και εξάπλωσης του δικού της AI.