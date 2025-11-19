Το TikTok θα επιτρέπει στον χρήστη να αποφασίζει πόσο AI περιεχόμενο θέλει να βλέπει

Το TikTok αλλάζει ξανά τους κανόνες του παιχνιδιού, αυτή τη φορά δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αποφασίσουν πόσο AI-generated περιεχόμενο θέλουν να βλέπουν στο For You feed τους. Από μια εφαρμογή που βασιζόταν αποκλειστικά σε user-generated βίντεο, το TikTok μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε μια πλατφόρμα όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενεργό ρόλο στην παραγωγή περιεχομένου και τώρα προσφέρει εργαλεία για να διαχειριστεί ο καθένας αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Η νέα ρύθμιση εμφανίζεται μέσα στο εργαλείο Manage Topics, όπου ήδη υπάρχουν θεματικές όπως Dance, Sports και Food & Drinks. Με τον ίδιο τρόπο που ο χρήστης ανεβοκατεβάζει τη συχνότητα αυτών των κατηγοριών στο feed του, μπορεί πλέον να «ρυθμίσει» και το AI-generated content. Δεν πρόκειται για πλήρη απόκρυψη ή αντικατάσταση περιεχομένου, αλλά για μια λεπτομερή προσαρμογή του τι εμφανίζεται και σε ποια συχνότητα.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που πλατφόρμες όπως το Vibes της Meta και το Sora της OpenAI προωθούν feeds βασισμένα αποκλειστικά σε AI-generated βίντεο. Από την κυκλοφορία του Sora και μετά, ρεαλιστικά AI clips έχουν κατακλύσει το TikTok, ενώ πολλοί δημιουργοί χρησιμοποιούν παραγωγικά εργαλεία για να ντύσουν με οπτικό περιεχόμενο ιστορικά θέματα, αφηγήσεις ή σχολιασμό για celebrities.

Το TikTok αναγνωρίζει αυτή τη στροφή και επιδιώκει να διατηρήσει μια ισορροπία. Όσοι κουράστηκαν από τα ατελείωτα AI videos θα μπορούν να τα μειώσουν, ενώ οι πιο ενθουσιώδεις με τη νέα γενιά δημιουργικότητας θα μπορούν να την ενισχύσουν στο feed τους. Η ρύθμιση ενεργοποιείται μέσα από τα Settings, στην ενότητα Content Preferences, και σταδιακά θα γίνει διαθέσιμη σε όλους τις επόμενες εβδομάδες.

Ωστόσο, το TikTok δεν σταματά στη διαχείριση του τι εμφανίζεται στο feed· επεκτείνει και τα εργαλεία αναγνώρισης AI-generated περιεχομένου. Μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε τα Content Credentials της C2PA, μια μέθοδο που ενσωματώνει metadata για να αναγνωρίζεται ότι ένα βίντεο προέρχεται από μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα metadata μπορούν να εξαφανιστούν αν το περιεχόμενο ανέβει ξανά σε άλλη πλατφόρμα ή επεξεργαστεί.

Γι’ αυτό η εταιρεία ξεκινά τη δοκιμή ενός συστήματος αόρατου υδατογραφήματος. Πρόκειται για υδατογραφήματα που δεν μπορεί να δει ο χρήστης, αλλά μπορεί να αναγνωρίσει το TikTok, προσφέροντας έτσι ένα πιο ανθεκτικό τρόπο για να επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο δημιουργήθηκε από AI. Αρχικά θα εφαρμόζεται σε βίντεο που παράγονται με εργαλεία της πλατφόρμας, όπως το AI Editor Pro, αλλά και σε περιεχόμενο που ήδη περιέχει C2PA credentials.

Ο στόχος είναι να γίνει πιο αξιόπιστη η σήμανση των AI videos, όχι μόνο για λόγους διαφάνειας αλλά και για να περιοριστεί η παραπληροφόρηση και η κακή χρήση των παραγωγικών εργαλείων.

Ταυτόχρονα, το TikTok ανακοίνωσε ένα AI literacy fund ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να συνεργαστεί με ειδικούς και οργανισμούς όπως το Girls Who Code ώστε να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Η εταιρεία γνωρίζει ότι η τεχνολογία εξελίσσεται πιο γρήγορα από την ενημέρωση των χρηστών, και προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό.