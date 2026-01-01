WhatsApp: Φέρνει νέες λειτουργίες για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς

Καθώς τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και οι server των social media δέχτηκαν την καθιερωμένη «πολιορκία» των εορταστικών μηνυμάτων, το WhatsApp επέλεξε να μην είναι απλώς ο αγγελιοφόρος των ευχών μας, αλλά και ο σκηνοθέτης τους. Η εφαρμογή, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για δισεκατομμύρια χρήστες, προχώρησε σε μια σειρά στοχευμένων αναβαθμίσεων ακριβώς πάνω στην αλλαγή του έτους, προσφέροντας εργαλεία που μεταμορφώνουν την ψηφιακή επικοινωνία από μια απλή ανταλλαγή κειμένων σε ένα πολυμεσικό πάρτι.

Οι νέες λειτουργίες, που έγιναν διαθέσιμες λίγο πριν το ρολόι δείξει μεσάνυχτα, εστιάζουν στην αμεσότητα, την εικόνα και την αλληλεπίδραση, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Meta να κρατά τους χρήστες «εντός των τειχών» της εφαρμογής για κάθε είδους κοινωνική αλληλεπίδραση.

Βιντεοκλήσεις με άρωμα επαυξημένης πραγματικότητας

Ίσως η πιο εντυπωσιακή προσθήκη για φέτος αφορά τις βιντεοκλήσεις, οι οποίες είχαν την τιμητική τους, ειδικά για όσους βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους. Το WhatsApp ενσωμάτωσε νέα φίλτρα και εφέ που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο.

Πλέον, οι χρήστες δεν βλέπουν απλώς τα πρόσωπα των συνομιλητών τους. Πατώντας το σχετικό εικονίδιο των εφέ κατά τη διάρκεια της κλήσης, ενεργοποιούνται κινούμενα γραφικά στοιχεία (AR elements) όπως πυροτεχνήματα, κομφετί και αστέρια που «πέφτουν» στην οθόνη, πλαισιώνοντας τα πρόσωπα των συμμετεχόντων. Επιπλέον, προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών γυαλιών με τον αριθμό «2026», ένα εφέ που θυμίζει έντονα τις δημοφιλείς λειτουργίες του Instagram και του Snapchat, φέρνοντας μια πιο χαλαρή και εορταστική διάθεση ακόμα και στις πιο τυπικές οικογενειακές κλήσεις.

Η «έκρηξη» του Confetti στα chats

Πέρα από την εικόνα, το WhatsApp επένδυσε και στην εμπειρία του κειμένου. Η εφαρμογή αντιλαμβάνεται πλέον το πλαίσιο των εορταστικών μηνυμάτων. Όταν ένας χρήστης αντιδρά σε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα emojis, όπως αυτό του κομφετί (🎉) ή της πρόποσης, η εφαρμογή δεν περιορίζεται στην απλή εμφάνιση του εικονιδίου κάτω από το μήνυμα.

Αντ' αυτού, ενεργοποιείται ένα full-screen animation, όπου ψηφιακό κομφετί κατακλύζει την οθόνη του παραλήπτη μόλις ανοίξει τη συνομιλία. Πρόκειται για μια μικρή, αλλά έξυπνη πινελιά «gamification» (παιγνιοποίησης) που προσθέτει συναισθηματική αξία στην επικοινωνία, κάνοντας την ανταλλαγή ευχών να μοιάζει λιγότερο μηχανική και περισσότερο εορταστική.

Το Sticker Pack του 2026 και η κυριαρχία της εικόνας

Για να διευκολύνει τους χρήστες που αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα απλό «Καλή Χρονιά», η πλατφόρμα λάνσαρε ένα αποκλειστικό πακέτο αυτοκόλλητων αφιερωμένο στο 2026. Το πακέτο περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας γραφικά με αντίστροφες μετρήσεις, σαμπάνιες και ευχές σε διάφορα στυλ.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με αναλυτές, η χρήση stickers αυξάνεται ραγδαία καθώς οι νεότερες γενιές προτιμούν την οπτική επικοινωνία έναντι του μακροσκελούς κειμένου. Με το νέο πακέτο, το WhatsApp προσφέρει έτοιμες, καλαίσθητες λύσεις που μειώνουν τον χρόνο πληκτρολόγησης και αυξάνουν την εκφραστικότητα.

Η επανάσταση στα Status Updates

Ωστόσο, οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στα προσωπικά μηνύματα. Το πεδίο των «Status», που αποτελεί την απάντηση του WhatsApp στα Stories, δέχτηκε ίσως τις πιο ουσιαστικές λειτουργικές αναβαθμίσεις.

1. Ηχητικά μηνύματα ενός λεπτού:

Μέχρι πρότινος, οι χρήστες που ήθελαν να ανεβάσουν ένα ηχητικό μήνυμα στο Status τους περιορίζονταν στα 30 δευτερόλεπτα. Αυτό συχνά οδηγούσε σε κατακερματισμένες αναρτήσεις. Η νέα ενημέρωση διπλασιάζει αυτόν τον χρόνο, επιτρέποντας ηχογραφήσεις διάρκειας έως και ενός λεπτού. Αυτή η αλλαγή δίνει χώρο για πιο ολοκληρωμένες αφηγήσεις, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιραστούν τις σκέψεις ή τις ευχές τους χωρίς το άγχος του χρόνου.

2. Η λειτουργία Reshare:

Μια λειτουργία που έλειπε αισθητά και πλέον είναι γεγονός, είναι η δυνατότητα αναδημοσίευσης. Εάν κάποιος σας αναφέρει (mention) στο δικό του Status, πλέον μπορείτε να το αναδημοσιεύσετε άμεσα στο δικό σας προφίλ, ακριβώς όπως συμβαίνει στο Instagram. Αυτή η λειτουργία ενισχύει την κοινωνική δικτύωση εντός της εφαρμογής, μετατρέποντας το WhatsApp από ένα κλειστό εργαλείο συνομιλίας σε ένα πιο ανοιχτό κοινωνικό δίκτυο.

3. Κινούμενα Status:

Για πρώτη φορά, τα Status υποστηρίζουν animated stickers με ειδική διάταξη για το 2026, επιτρέποντας τη δημιουργία δυναμικών αναρτήσεων που τραβούν την προσοχή πολύ περισσότερο από τις στατικές φωτογραφίες.

Οι νέες λειτουργίες είναι ήδη διαθέσιμες στις τελευταίες εκδόσεις της εφαρμογής για iOS και Android. Αν δεν τις βλέπετε ακόμα, μια απλή αναβάθμιση μέσω του App Store ή του Google Play Store θα ξεκλειδώσει το νέο ψηφιακό οπλοστάσιο για τις ευχές της νέας χρονιάς.