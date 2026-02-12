«Φρένο» στην AI της Apple: Η μεγάλη αναβάθμιση της Siri παίρνει νέα αναβολή

Η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση της Siri, η οποία υποτίθεται ότι θα έφερνε την ψηφιακή βοηθό της Apple στην εποχή της πραγματικής Τεχνητής Νοημοσύνης, φαίνεται πως σκοντάφτει ξανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που διέρρευσαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, η Apple αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια των εσωτερικών δοκιμών του iOS 26.4, αναγκάζοντας την εταιρεία να παγώσει την ενσωμάτωση των νέων AI δυνατοτήτων.

Οι κάτοχοι iPhone, οι οποίοι περίμεναν με ανυπομονησία την άνοιξη του 2026 για να δουν τη συσκευή τους να αποκτά χαρακτηριστικά εφάμιλλα του ChatGPT και του Claude, θα πρέπει να οπλιστούν με περισσότερη υπομονή. Το ρεπορτάζ, που βασίζεται σε πηγές του Bloomberg, υποδεικνύει ότι το χρονοδιάγραμμα έχει εκτροχιαστεί, με την ημερομηνία κυκλοφορίας να μετατίθεται πλέον για το iOS 26.5 ή, το πιθανότερο, για τη μεγάλη αναβάθμιση του iOS 27 το ερχόμενο φθινόπωρο.

Τεχνικά «αγκάθια» και ο φόβος του λάθους

Η Apple είχε επενδύσει πολλά στο αφήγημα του iOS 26.4. Η συγκεκριμένη έκδοση δεν προοριζόταν να είναι μια απλή ενημέρωση ασφαλείας, αλλά το όχημα για την εισαγωγή του νέου "LLM core" της Siri με τη βοήθεια του Google Gemini. Στόχος ήταν η μετάβαση από την απλή αναγνώριση φωνητικών εντολών στην ουσιαστική κατανόηση του πλαισίου και στην εκτέλεση σύνθετων διεργασιών μέσω πολλαπλών εφαρμογών.

Ωστόσο, οι μηχανικοί της Apple φέρεται να εντόπισαν σημαντικά ζητήματα σταθερότητας και απόκρισης. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η νέα Siri εμφάνισε φαινόμενα «παραισθήσεων» —όπου το μοντέλο παράγει ανακριβείς πληροφορίες με πειστικό τρόπο— καθώς και μη αποδεκτούς χρόνους απόκρισης (latency). Για την Apple, η οποία έχει χτίσει τη φήμη της στην αξιοπιστία και την προστασία της ιδιωτικότητας, η κυκλοφορία ενός ημιτελούς προϊόντος AI θα αποτελούσε καταστροφικό πλήγμα, ειδικά μετά τις μέτριες εντυπώσεις που άφησαν οι αρχικές λειτουργίες του Apple Intelligence στο iOS 18.

Τι χάνουμε στο iOS 26.4

Με τα τωρινά δεδομένα, η ανοιξιάτικη αναβάθμιση θα είναι σημαντικά φτωχότερη από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Οι λειτουργίες που μπαίνουν στον «πάγο» περιλαμβάνουν:

Personal Context (Προσωπικό Πλαίσιο): Η ικανότητα της Siri να «θυμάται» και να συνδυάζει πληροφορίες από emails, μηνύματα, αρχεία και φωτογραφίες για να απαντά σε εξειδικευμένες ερωτήσεις (π.χ. «Πότε λήγει το συμβόλαιο που μου έστειλε ο Γιάννης την προηγούμενη εβδομάδα;»).

Η ικανότητα της Siri να «θυμάται» και να συνδυάζει πληροφορίες από emails, μηνύματα, αρχεία και φωτογραφίες για να απαντά σε εξειδικευμένες ερωτήσεις (π.χ. «Πότε λήγει το συμβόλαιο που μου έστειλε ο Γιάννης την προηγούμενη εβδομάδα;»). Onscreen Awareness (Επίγνωση Οθόνης): Η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τι βλέπει ο χρήστης εκείνη τη στιγμή στην οθόνη του και να αλληλεπιδρά με αυτό.

Η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τι βλέπει ο χρήστης εκείνη τη στιγμή στην οθόνη του και να αλληλεπιδρά με αυτό. Deeper App Integration (Βαθύτερη Ενσωμάτωση): Ο έλεγχος λειτουργιών μέσα σε εφαρμογές τρίτων, κάτι που θα μετέτρεπε τη Siri σε πραγματικό «πράκτορα» (agent) που εκτελεί εργασίες αντί για τον χρήστη.

Αντί αυτών, το iOS 26.4 αναμένεται να περιοριστεί σε βελτιώσεις σταθερότητας και μικρές εικαστικές παρεμβάσεις, αφήνοντας το «βαρύ πυροβολικό» για αργότερα.

Η στρατηγική του iOS 27 και το SiriBot

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η Apple ίσως επιλέξει να «κάψει» εντελώς τις ενδιάμεσες αναβαθμίσεις για να παρουσιάσει κάτι εντυπωσιακό στο WWDC του Ιουνίου 2026. Εκεί, αναμένεται να αποκαλυφθεί το iOS 27, το οποίο φημολογείται ότι θα εισάγει το "SiriBot".

Σε αντίθεση με την τρέχουσα υλοποίηση, το SiriBot στο iOS 27 δεν θα είναι απλώς μια βελτιωμένη φωνητική διεπαφή, αλλά ένα πλήρες chatbot ενσωματωμένο στο λειτουργικό σύστημα, ικανό για συνεχή διάλογο, απομνημόνευση ιστορικού συνομιλιών και σύνθετη συλλογιστική. Η καθυστέρηση του iOS 26.4 ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία αυτή δεν είναι ακόμη έτοιμη για μαζική κατανάλωση.

Οργή στους χρήστες και νομικές περιπέτειες

Η είδηση της καθυστέρησης δεν θα ηχήσει καλά στα αυτιά των καταναλωτών. Ήδη από τα τέλη του 2025, η Apple βρέθηκε αντιμέτωπη με ομαδικές αγωγές από κατόχους iPhone 16 και iPhone 17, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι αγόρασαν τις συσκευές βασιζόμενοι σε διαφημίσεις για δυνατότητες AI που δεν ήταν διαθέσιμες κατά την κυκλοφορία. Αν και κάποιες από αυτές τις νομικές διαμάχες διευθετήθηκαν εξωδικαστικά, η νέα αναβολή αναζωπυρώνει τη δυσαρέσκεια.

Τα σχόλια στα φόρουμ τεχνολογίας είναι ενδεικτικά του κλίματος: «Αγοράζουμε υποσχέσεις και παραλαμβάνουμε αναβολές», γράφει χαρακτηριστικά ένας χρήστης στο MacRumors, ενώ άλλοι επισημαίνουν πως ο ανταγωνισμός (Google Gemini, OpenAI) τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, αφήνοντας το οικοσύστημα της Apple να μοιάζει παρωχημένο.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον;

Η απόφαση της Apple να αναβάλει την κυκλοφορία δείχνει ότι η διοίκηση του Tim Cook (ή του διαδόχου του, ανάλογα με τις εξελίξεις στα διοικητικά της εταιρείας το 2026) προκρίνει την ασφάλεια έναντι της ταχύτητας. Ωστόσο, στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο χρόνος είναι πολυτέλεια. Κάθε μήνας που περνάει με τη Siri να παραμένει «λιγότερο έξυπνη» από τους ανταγωνιστές της, είναι ένας μήνας που η Apple χάνει έδαφος στην αντίληψη του κοινού ως ηγέτιδα δύναμη καινοτομίας.

Το iOS 27 το φθινόπωρο δεν θα είναι απλώς μια ακόμη αναβάθμιση, αλλά ενδεχομένως θα είναι το μεγάλο στοίχημα που η εταιρεία δεν θα έχει περιθώριο να χάσει. Μέχρι τότε, η «πραγματική» Siri παραμένει ένα όνειρο θερινής νυκτός για τους χρήστες της Apple.