iOS 26.3: Η «ειρωνική» αναβάθμιση της Apple που ανοίγει την πόρτα εξόδου προς το Android

Αν κάποιος μας έλεγε πριν από λίγα χρόνια ότι η Apple θα διέθετε πόρους ανάπτυξης λογισμικού για να χτίσει μια «γέφυρα» που οδηγεί τους χρήστες της απευθείας στην αγκαλιά της Google, θα το θεωρούσαμε τουλάχιστον υπερβολή. Κι όμως, η κυκλοφορία του iOS 26.3 επιβεβαιώνει ότι οι καιροί –και κυρίως οι νομοθεσίες– έχουν αλλάξει οριστικά το τοπίο των smartphones.

Η νέα ενημέρωση, η οποία έγινε διαθέσιμη στο ευρύ κοινό πριν από λίγες ώρες, φέρνει μια σειρά από αλλαγές που υπαγορεύονται κυρίως από τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις στην ασφάλεια και μικρές, αλλά ευπρόσδεκτες αισθητικές προσθήκες.

«Transfer to Android»

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του iOS 26.3 είναι αναμφίβολα το νέο εργαλείο μετάβασης σε Android. Η Apple, συμμορφούμενη με τις πιέσεις για διαλειτουργικότητα, ενσωμάτωσε μια native λύση που κάνει τη «μετανάστευση» δεδομένων πιο εύκολη από ποτέ.

Μέχρι πρότινος, η μεταφορά δεδομένων από iPhone σε Android απαιτούσε τρίτες εφαρμογές ή καλώδια και συχνά συνοδευόταν από απώλεια δεδομένων. Πλέον, η διαδικασία θυμίζει τη μαγεία του AirDrop. Ο χρήστης αρκεί να τοποθετήσει το iPhone του δίπλα σε μια Android συσκευή για να ξεκινήσει η ασύρματη μεταφορά.

Το νέο μενού, το οποίο βρίσκεται στις Ρυθμίσεις κάτω από την ενότητα «Transfer or Reset iPhone», επιτρέπει τη μεταφορά φωτογραφιών, μηνυμάτων, σημειώσεων, επαφών, ακόμη και εφαρμογών (εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα δωρεάν apps στο Google Play Store), χωρίς τη λήψη επιπλέον λογισμικού. Είναι μια αμφίδρομη διαδικασία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Google, σηματοδοτώντας μια σπάνια στιγμή τεχνικής σύμπνοιας μεταξύ των δύο κολοσσών.

Άνοιγμα στα wearables τρίτων κατασκευαστών

Για τους χρήστες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το iOS 26.3 φέρνει άλλη μια σημαντική αλλαγή που καταργεί τα στεγανά του οικοσυστήματος. Η Apple εισάγει τη λειτουργία Notification Forwarding και για smartwatches που δεν φέρουν το σήμα του μήλου.

Αυτό σημαίνει ότι ρολόγια όπως το Pixel Watch ή τα Garmin θα μπορούν να λαμβάνουν και να διαχειρίζονται ειδοποιήσεις από το iPhone με τρόπο πολύ πιο άμεσο και πλούσιο σε πληροφορία, πλησιάζοντας την εμπειρία που απολαμβάνουν οι κάτοχοι Apple Watch. Επιπλέον, ενεργοποιείται η δυνατότητα «proximity pairing», επιτρέποντας σε αξεσουάρ τρίτων να συνδέονται με το iPhone με το χαρακτηριστικό pop-up παράθυρο που γνωρίζουμε από τα AirPods, απλώς πλησιάζοντας τη συσκευή.

Καιρός για... Wallpapers

Πέρα από τα ρυθμιστικά και τεχνικά ζητήματα, το iOS 26.3 φροντίζει και την αισθητική της οθόνης κλειδώματος. Η Apple διαχώρισε πλέον τις ταπετσαρίες καιρού από την κατηγορία "Astronomy", δημιουργώντας μια αποκλειστική ενότητα για τα Weather Wallpapers.

Οι χρήστες θα βρουν τρεις νέες προεπιλογές (presets) με διαφορετικές γραμματοσειρές και widgets, οι οποίες προσαρμόζονται δυναμικά στις καιρικές συνθήκες της τοποθεσίας τους. Αν και ακούγεται μικρή αλλαγή, δίνει περισσότερες επιλογές παραμετροποίησης σε όσους θέλουν να βλέπουν τον καιρό με μια ματιά, χωρίς να φορτώνουν την οθόνη τους με περιττά στοιχεία.

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια

Στο πεδίο της ιδιωτικότητας, η αναβάθμιση εισάγει τη ρύθμιση "Limit Precise Location" (Περιορισμός Ακριβούς Τοποθεσίας) για τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Αν και η λειτουργία αυτή είναι αρχικά διαθέσιμη σε συγκεκριμένους παρόχους (όπως η Boost Mobile στις ΗΠΑ), αναμένεται να επεκταθεί. Επιτρέπει στον χρήστη να εμποδίσει τον πάροχο κινητής από το να βλέπει την ακριβή του τοποθεσία, προσφέροντας μόνο κατά προσέγγιση δεδομένα για τη λειτουργία του δικτύου.

Τέλος, το iOS 26.3 κλείνει σημαντικά κενά ασφαλείας. Η Apple διόρθωσε δεκάδες ευπάθειες, με πιο κρίσιμη αυτή που αφορούσε τον dynamic link editor, η οποία σύμφωνα με αναφορές είχε χρησιμοποιηθεί ενεργά σε στοχευμένες επιθέσεις. Η εγκατάσταση της ενημέρωσης κρίνεται επιβεβλημένη για όλους τους χρήστες, καθώς θωρακίζει τη συσκευή απέναντι σε γνωστά exploits.

Το μέλλον είναι cross-platform;

Το iOS 26.3 θα μείνει στην ιστορία ως η έκδοση που η Apple αναγκάστηκε να ρίξει τα τείχη. Είτε πρόκειται για τη μεταφορά δεδομένων σε Android είτε για την υποστήριξη τρίτων συσκευών, είναι σαφές ότι η νομοθεσία οδηγεί την τεχνολογία σε πιο ανοιχτά μονοπάτια.

Η αναβάθμιση είναι ήδη διαθέσιμη για λήψη μέσω των Ρυθμίσεων (Γενικά > Ενημέρωση Λογισμικού) και προτείνεται ανεπιφύλακτα, όχι μόνο για τα νέα εργαλεία, αλλά κυρίως για τις κρίσιμες διορθώσεις ασφαλείας που φέρνει στο προσκήνιο.