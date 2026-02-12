Apple Update: Όλα όσα φέρνουν τα iOS 26.3, macOS Tahoe 26.3 και watchOS 26.3

Η Apple προχώρησε στη διάθεση ενός ευρέος κύματος αναβαθμίσεων λογισμικού για το σύνολο του οικοσυστήματός της. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα iOS 26.3, iPadOS 26.3 και macOS Tahoe 26.3, τα οποία, αν και φαινομενικά εστιάζουν στη σταθερότητα, κρύβουν «κάτω από το καπό» διορθώσεις για δεκάδες κενά ασφαλείας, ορισμένα εκ των οποίων έχουν χαρακτηριστεί εξαιρετικά σοβαρά.

Η ασφάλεια σε πρώτο πλάνο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες

Η κυκλοφορία των iOS 26.3 και macOS Tahoe 26.3 δεν αποτελεί απλώς μια ρουτίνα συντήρησης. Σύμφωνα με τα επίσημα release notes, οι μηχανικοί της Apple έχουν θωρακίσει τα λειτουργικά συστήματα απέναντι σε πολλαπλές ευπάθειες. Η πιο ανησυχητική από αυτές εντοπίζεται στο dynamic link editor, ένα θεμελιώδες κομμάτι του λογισμικού που διαχειρίζεται τη φόρτωση βιβλιοθηκών κώδικα.

Η συγκεκριμένη ευπάθεια επέτρεπε, υπό προϋποθέσεις, την εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα από κακόβουλους τρίτους. Η Apple μάλιστα επισημαίνει πως έχει λάβει αναφορές ότι το συγκεκριμένο κενό ασφαλείας ενδέχεται να έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε στοχευμένες επιθέσεις υψηλής πολυπλοκότητας, κυρίως σε εκδόσεις πριν το iOS 26. Με την νέα ενημέρωση, η εταιρεία εισάγει βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης για να εξαλείψει τον κίνδυνο διαφθοράς μνήμης.

Δεδομένης της δημοσιοποίησης αυτών των κενών, η αναβάθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για όλους τους κατόχους συμβατών συσκευών, καθώς η γνώση των ευπαθειών από την ευρύτερη κοινότητα – και κατ' επέκταση από επίδοξους hackers – αυξάνει εκθετικά τον κίνδυνο για όσους παραμείνουν σε παλαιότερες εκδόσεις.

iOS 26.3: Αθέατες αλλαγές και άνοιγμα σε τρίτους

Πέρα από την ασφάλεια, το iOS 26.3 φέρνει και λειτουργικές προσθήκες που, αν και διακριτικές, σηματοδοτούν αλλαγές στρατηγικής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο εργαλείο μετάβασης σε Android. Κατά τη διαδικασία αρχικής εγκατάστασης, οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να μεταφέρουν δεδομένα όπως φωτογραφίες, μηνύματα και σημειώσεις απευθείας σε συσκευή Android, χωρίς την ανάγκη λήψης ξεχωριστών εφαρμογών. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως άμεση συμμόρφωση με τον κανονισμό Digital Markets Act (DMA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πιέζει για μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών.

Επιπλέον, για τους κατόχους iPhone με τα νεότερα μόντεμ C1 και C1X, προστίθεται η δυνατότητα περιορισμού του εντοπισμού τοποθεσίας από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται αρχικά από συγκεκριμένους παρόχους, όπως η Boost Mobile στις ΗΠΑ, η EE/BT στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Telekom στη Γερμανία.

Σε επίπεδο οικοσυστήματος, παρατηρείται άνοιγμα προς τα wearables τρίτων κατασκευαστών. Αν και πολλές από αυτές τις λειτουργίες δοκιμάστηκαν σε beta στάδιο και αφορούν κυρίως την ευρωπαϊκή αγορά, ο στόχος είναι η εμπειρία χρήσης smartwatches άλλων εταιρειών να πλησιάσει αυτή του Apple Watch. Αυτό περιλαμβάνει ταχύτερη ζεύξη (proximity pairing) και πλουσιότερες ειδοποιήσεις, τις οποίες ο χρήστης θα μπορεί να διαχειρίζεται απευθείας από τον καρπό του, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει στο iPhone.

macOS Tahoe 26.3: Προετοιμασία για το μέλλον

Στο στρατόπεδο των Mac, το macOS Tahoe 26.3 ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία. Παρόλο που οι χρήστες δεν θα δουν κραυγαλέα νέα χαρακτηριστικά στην επιφάνεια εργασίας τους, η σταθερότητα του συστήματος ενισχύεται σημαντικά. Η ενημέρωση αυτή λειτουργεί ως προπομπός για το macOS Tahoe 26.4, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες και φημολογείται πως θα φέρει πιο "χειροπιαστές" αλλαγές, όπως νέες δυνατότητες για τη Siri και προσθήκες στη βιβλιοθήκη των Emoji.

Η διαδικασία αναβάθμισης παραμένει απλή: Μέσω των Ρυθμίσεων Συστήματος και της ενότητας "Ενημέρωση Λογισμικού", οι χρήστες Mac μπορούν να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν το νέο πακέτο.

Ενημερώσεις για το υπόλοιπο οικοσύστημα: watchOS, tvOS και visionOS

Η Apple δεν παραμέλησε τις υπόλοιπες πλατφόρμες της.

watchOS 26.3 : Για τους κατόχους Apple Watch, η νέα έκδοση εστιάζει αποκλειστικά σε διορθώσεις σφαλμάτων. Απαιτείται η μπαταρία του ρολογιού να είναι τουλάχιστον στο 50% και η συσκευή να βρίσκεται στον φορτιστή για την εγκατάσταση.

: Για τους κατόχους Apple Watch, η νέα έκδοση εστιάζει αποκλειστικά σε διορθώσεις σφαλμάτων. Απαιτείται η μπαταρία του ρολογιού να είναι τουλάχιστον στο 50% και η συσκευή να βρίσκεται στον φορτιστή για την εγκατάσταση. visionOS 26.3 : Το λειτουργικό για το Apple Vision Pro δέχεται την τρίτη του αναβάθμιση από τον Σεπτέμβριο. Συνιστάται για όλους τους χρήστες του headset, καθώς βελτιώνει τη γενική εμπειρία χρήσης και κλείνει κενά ασφαλείας.

: Το λειτουργικό για το Apple Vision Pro δέχεται την τρίτη του αναβάθμιση από τον Σεπτέμβριο. Συνιστάται για όλους τους χρήστες του headset, καθώς βελτιώνει τη γενική εμπειρία χρήσης και κλείνει κενά ασφαλείας. tvOS 26.3: Τέλος, το Apple TV λαμβάνει τη δική του φροντίδα, με την αναβάθμιση να γίνεται αυτόματα για όσους έχουν ενεργοποιημένη τη σχετική ρύθμιση.

Αν και η απουσία εντυπωσιακών νέων χαρακτηριστικών μπορεί να απογοητεύσει μερικούς, η κρισιμότητα των διορθώσεων ασφαλείας καθιστά την άμεση εγκατάσταση των iOS 26.3 και macOS Tahoe 26.3 μονόδρομο για την ψηφιακή ασφάλεια των χρηστών.