iOS 26: Η Apple αποκαλύπτει σε πόσα iPhone είναι εγκατεστημένο

Μετά από μήνες εικασιών και ανεπίσημων μετρήσεων από εταιρείες αναλύσεων, η Apple ενημέρωσε τη σελίδα υποστήριξης προγραμματιστών (Developer Support), δίνοντας στη δημοσιότητα τα ακριβή ποσοστά εγκατάστασης του iOS 26. Τα νούμερα επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της νέας έκδοσης, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουν μια ενδιαφέρουσα τάση διστακτικότητας από πλευράς των χρηστών, η οποία φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τη ριζική αλλαγή του σχεδιαστικού κώδικα «Liquid Glass».

Η αλήθεια των αριθμών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα οποία βασίζονται σε συσκευές που πραγματοποίησαν συναλλαγές στο App Store έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026, το iOS 26 βρίσκεται εγκατεστημένο στο 74% όλων των iPhone που κυκλοφόρησαν την τελευταία τετραετία. Πρόκειται για το πλέον κρίσιμο κοινό για τους προγραμματιστές, καθώς αντιπροσωπεύει τις συσκευές που μπορούν να υποστηρίξουν τις νεότερες τεχνολογίες και τα frameworks τεχνητής νοημοσύνης.

Αν διευρύνουμε το πλάνο στο σύνολο των ενεργών συσκευών iPhone –συμπεριλαμβανομένων και των παλαιότερων μοντέλων– το ποσοστό υιοθέτησης διαμορφώνεται στο 66%. Το υπόλοιπο ποσοστό της πίτας μοιράζεται κυρίως στο iOS 18 (που διατηρεί ένα αξιοσημείωτο 24%), ενώ ένα 10% των χρηστών παραμένει «κολλημένο» σε ακόμα παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού.

Σύγκριση με το παρελθόν: Μια επιβράδυνση με νόημα

Αν και το 74% φαντάζει εντυπωσιακό νούμερο συγκριτικά με το Android, για τα δεδομένα της Apple αποτελεί μια μικρή «αρρυθμία». Αναλυτές επισημαίνουν ότι η υιοθέτηση του iOS 26 κινείται με ρυθμούς ελαφρώς πιο αργούς σε σχέση με προηγούμενες επιτυχημένες εκδόσεις, όπως το iOS 18.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το iOS 18 είχε επιτύχει ποσοστό 76% σε περίπου 127 ημέρες κυκλοφορίας. Αντίθετα, το iOS 26 χρειάστηκε περίπου 150 ημέρες για να φτάσει το 74%. Η Apple φέτος επέλεξε να δημοσιεύσει τα στατιστικά αργότερα από το συνηθισμένο (συνήθως τα βλέπουμε τον Ιανουάριο), γεγονός που ίσως υποδηλώνει ότι η εταιρεία περίμενε να «ωριμάσουν» τα νούμερα μετά την κυκλοφορία της έκδοσης iOS 26.3, η οποία έλυσε σημαντικά ζητήματα και πρόσθεσε εργαλεία όπως το native transfer tool για Android.

Ο παράγοντας «Liquid Glass»

Γιατί όμως παρατηρείται αυτή η διστακτικότητα; Η απάντηση φαίνεται να κρύβεται στη μεγαλύτερη οπτική αλλαγή που έχει επιχειρήσει η Apple τα τελευταία χρόνια: το Liquid Glass. Το νέο αυτό σχεδιαστικό σύστημα, που αντικατέστησε την επίπεδη αισθητική με υλικά που «διαθλούν» το περιεχόμενο και παίζουν με το φως, έχει διχάσει τη βάση χρηστών.

Ενώ πολλοί λάτρεψαν τη ρευστότητα και την αίσθηση βάθους, μια σημαντική μερίδα χρηστών φαίνεται να προτίμησε την ασφάλεια και την εξοικείωση του παλαιότερου interface, αναβάλλοντας την αναβάθμιση. Δεν είναι τυχαίο ότι τα φόρουμ υποστήριξης και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κατακλυστεί από συζητήσεις για το νέο look, με ορισμένους χρήστες να περιμένουν τις διορθωτικές κινήσεις της Apple πριν πατήσουν το κουμπί «Ενημέρωση».

Η εικόνα στα iPad

Στο «μέτωπο» των tablets, η κατάσταση αντικατοπτρίζει αυτή των smartphones, αλλά με ελαφρώς χαμηλότερα νούμερα, κάτι που αποτελεί πάγια τακτική των χρηστών iPad που τείνουν να αναβαθμίζουν λιγότερο συχνά.