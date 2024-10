Η Nintendo ανακοίνωσε επίσημα νέα συσκευή, αλλά όχι αυτό που περιμέναμε

Μετά από μήνες αναμονής, φημών και εικασιών, η Nintendo ανακοίνωσε επιτέλους ένα νέο προϊόν που θα προστεθεί σύντομα στη γκάμα της μέσα στο 2025. Ωστόσο, δεν είναι ο διάδοχος του Switch: πρόκειται για το Alarmo, ένα ξυπνητήρι με θέμα τη Nintendo που χρησιμοποιεί γνωστή μουσική και ήχους για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Το Alarmo περιλαμβάνει τεχνολογία ανίχνευσης κίνησης, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν snooze ή να απενεργοποιούν το ξυπνητήρι χωρίς να το αγγίζουν φυσικά. Η συσκευή θα κρατά επίσης αρχείο για το πόσο συχνά κινείται ο χρήστης κατά τη διάρκεια του ύπνου, ενώ παράλληλα θα προσφέρει ξυπνητήρια σε λειτουργίες Steady και Gentle. Το Steady κάνει το ξυπνητήρι όλο και πιο δυνατό, ενώ το Gentle το κρατά σε μία καθορισμένη ένταση.

Το Alarmo περιλαμβάνει επίσης σκηνές από πέντε παιχνίδια του Nintendo Switch, τα Super Mario Odyssey, The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, Pikmin 4, Splatoon 3 και Ring Fit Adventure. Οι χρήστες που θα συνδέσουν τους λογαριασμούς τους στο Nintendo Online με τη συσκευή θα μπορούν να κατεβάσουν σκηνές από δύο επιπλέον παιχνίδια: Mario Kart 8 Deluxe και Animal Crossing: New Horizons.

Μια σελίδα FAQ στον ιστότοπο υποστήριξης της Nintendo αποκαλεί το Alarmo «αυτόνομη συσκευή» και αναφέρει συγκεκριμένα ότι «δεν θα αλληλεπιδρά με άλλες συσκευές», με το Switch και τον διάδοχο του να αναφέρονται συγκεκριμένα ως παραδείγματα. Στις FAQ αναφέρεται ότι το Alarmo θα λειτουργήσει με οποιοδήποτε κρεβάτι, από το μέγεθος του διπλού κρεβατιού έως το king-size, και ότι το Alarmo δεν είναι «προϊόν περιορισμένης διάρκειας ή περιορισμένης έκδοσης».

Το Nintendo Alarmo είναι τώρα διαθέσιμο για προπαραγγελία στο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Nintendo έναντι 99.99 δολαρίων, αλλά προς το παρόν είναι διαθέσιμο μόνο για τους συνδρομητές του Nintendo Switch Online. Η αποστολή του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις αρχές του 2025.