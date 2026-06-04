Η Νότια Κορέα εκπαιδεύει τα στρατιωτικά ρομπότ της με AI και... video games!

Σύνοψη

Η Νότια Κορέα επενδύει στη χρήση "ψηφιακών διδύμων" (digital twins) για την εκπαίδευση στρατιωτικών ρομπότ σε υπερρεαλιστικά εικονικά περιβάλλοντα πριν την ανάπτυξή τους.

Η κοινοπραξία της Hyundai Rotem με την NC AI (εταιρεία με ρίζες στον χώρο των videogames) αναλαμβάνει τη δημιουργία του λογισμικού Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εκπαίδευση βασίζεται στη μαζική παραγωγή συνθετικών δεδομένων που προσομοιώνουν τη βαρύτητα, την τριβή του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, δοκιμάζεται λογισμικό ελέγχου σμήνους (swarms) με χρήση φυσικής γλώσσας (φωνητικές εντολές) και αναπτύσσονται αρθρωτά τετράποδα ρομπότ με αφαιρούμενους τροχούς.

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στον στρατιωτικό εξοπλισμό υπερβαίνει πλέον την απλή αναγνώριση στόχων, περνώντας στο στάδιο της αυτόνομης λήψης αποφάσεων και της πλοήγησης σε ακραίες συνθήκες. Η Νότια Κορέα, έχοντας σαφή στρατηγικό προσανατολισμό στην τεχνολογική υπεροχή, επιταχύνει την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ρομποτικών συστημάτων μέσω μιας αναπάντεχης συνεργασίας. Ο κρατικός Οργανισμός για την Ανάπτυξη της Άμυνας (ADD) ανέθεσε ένα κρίσιμο έργο σε μια κοινοπραξία με επικεφαλής τον βιομηχανικό κολοσσό Hyundai Rotem και την NC AI, μια εταιρεία με βαθιές τεχνικές ρίζες στον τομέα ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών.

Με τη χρήση ψηφιακών διδύμων και τεχνολογιών από τα videogames, εκπαιδεύουν αυτόνομα οχήματα και drones σε υπερρεαλιστικές προσομοιώσεις, μειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης και βελτιώνοντας την προσαρμοστικότητα σε πραγματικές συνθήκες μάχης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος:

Προσομοίωση Φυσικής: Υπολογισμός βαρύτητας, τριβής εδάφους (frictional variables) και δυναμικής οχημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Υπολογισμός βαρύτητας, τριβής εδάφους (frictional variables) και δυναμικής οχημάτων σε πραγματικό χρόνο. Παραγωγή Συνθετικών Δεδομένων: Μαζική δημιουργία ψηφιακών σεναρίων και καιρικών συνθηκών για την εκπαίδευση των αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning).

Μαζική δημιουργία ψηφιακών σεναρίων και καιρικών συνθηκών για την εκπαίδευση των αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning). Μοντέλα Θεμελίωσης: Εφαρμογή προηγμένων γλωσσικών και οπτικών μοντέλων AI για την ταχεία και ακριβή επεξεργασία δεδομένων από πληθώρα αισθητήρων (LiDAR, οπτικές κάμερες, θερμική απεικόνιση).

Από τον κώδικα των video games στο πραγματικό πεδίο

Το παραδοσιακό πρόβλημα της εφαρμοσμένης ρομποτικής είναι το λεγόμενο "sim-to-real gap" (το χάσμα μεταξύ προσομοίωσης και πραγματικότητας). Ένα ρομπότ που πλοηγείται άψογα μέσα σε ένα εργαστηριακό λογισμικό ελέγχου, συχνά αποτυγχάνει παταγωδώς όταν οι ερπύστριες του κληθούν να διαχειριστούν λάσπη, χιόνι ή βραχώδη εδάφη, όπου η πρόσφυση και η γεωμετρία αλλάζουν δυναμικά.

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η συνεισφορά της NC AI. Προερχόμενη από την εξαιρετικά απαιτητική βιομηχανία των videogames, διαθέτει την τεχνογνωσία για τη δημιουργία ψηφιακών κόσμων (Digital Twins) με ασύλληπτη ακρίβεια στους νόμους της φυσικής. Το λογισμικό αναλαμβάνει να δημιουργήσει εκατομμύρια επαναλήψεις κατά τις οποίες το εικονικό ρομπότ "μαθαίνει" να διαχειρίζεται ακραίες κλίσεις, ολισθηρά εδάφη και απρόβλεπτα εμπόδια. Οι αλγόριθμοι παράγουν τεράστιους όγκους συνθετικών δεδομένων, επιτρέποντας στο νευρωνικό δίκτυο του συστήματος να εκπαιδευτεί εκτενώς χωρίς το υπέρογκο κόστος, τους κινδύνους και την καθυστέρηση που απαιτούν οι φυσικές δοκιμές πεδίου. Όταν το φυσικό αυτόνομο όχημα της Hyundai Rotem κατέβει στο πραγματικό χώμα, η Τεχνητή Νοημοσύνη του "γνωρίζει" ήδη πώς να ανταποκριθεί, έχοντας εκτελέσει δισεκατομμύρια υπολογισμούς πρόσφυσης στο background.

Φωνητικός έλεγχος σμήνους μέσω επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP)

Παράλληλα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης συνθετικών δεδομένων, η Hyundai Rotem προωθεί δύο ακόμη κρίσιμα προγράμματα (software και hardware) που μεταβάλλουν ριζικά το δόγμα διοίκησης.

Το πρώτο αφορά την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης βασισμένου στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing). Αντί ο στρατιώτης να χειρίζεται το κάθε όχημα ή drone ανεξάρτητα μέσω πολύπλοκων τηλεχειριστηρίων και οθονών—διαδικασία που προκαλεί επικίνδυνη γνωστική υπερφόρτωση (cognitive overload) στη διάρκεια των επιχειρήσεων—το νέο σύστημα επιτρέπει την παροχή διαταγών απλώς μέσω φυσικής ομιλίας.

Τα στρατεύματα θα μπορούν να δώσουν μια εντολή όπως "Ελέγξτε την περίμετρο στον λόφο Β και αναφέρετε θερμικές υπογραφές". Το ενσωματωμένο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης μεταφράζει την εντολή, αναλύει τη γεωμετρία και την τοπολογία του χώρου και συντονίζει αυτόματα ένα ολόκληρο σμήνος από ερπυστριοφόρα και εναέρια drones για την εκτέλεση της αποστολής. Η αποκεντρωμένη αυτή λογική προσφέρει μέγιστη ανθεκτικότητα: ακόμη και αν κάποιες μονάδες καταστραφούν ή χάσουν προσωρινά το σήμα τους, οι υπόλοιπες αναπροσαρμόζουν αυτόματα τη διάταξή τους για να καλύψουν το κενό.

Αρθρωτή αρχιτεκτονική: Το νέο τετράποδο UGV

Στο επίπεδο του hardware, τα εργαστήρια της Hyundai Rotem εστιάζουν στην αυστηρά αρθρωτή σχεδίαση. Βρίσκεται υπό εξέλιξη και δοκιμή μια νέα γενιά τετράποδων ρομπότ (Unmanned Ground Vehicles - UGV) που συνδυάζουν με έξυπνο τρόπο την κινηματική βάδισης και κύλισης. Τα ρομπότ αυτά διαθέτουν αρθρωτά πόδια σχεδιασμένα για την υπερπήδηση υψηλών εμποδίων ή την πλοήγηση σε αστικά χαλάσματα, τα οποία καταλήγουν σε αφαιρούμενους τροχούς. Σε ομαλό, επίπεδο έδαφος, οι τροχοί προσφέρουν αθόρυβη, ταχεία και κυρίως ενεργειακά αποδοτική μετακίνηση, λύνοντας το συχνότερο πρόβλημα των πλήρως βηματικών ρομπότ: την άμεση εξάντληση της μπαταρίας.

Ο σχεδιασμός επιτρέπει επίσης την άμεση εναλλαγή ωφέλιμων φορτίων. Ανάλογα με την τακτική απαίτηση, ο κορμός του ρομπότ προσαρμόζεται εύκολα. Μπορεί να εξοπλιστεί με συστήματα μεταφοράς ιατροφαρμακευτικού υλικού, οπτικούς και θερμικούς αισθητήρες για αναγνώριση υψηλής ακρίβειας, ή ακόμη και με μικρά τηλεχειριζόμενα οπλικά συστήματα για άμεση παροχή πυρών κάλυψης πεζικού.