Σύνοψη

Η OpenAI ανακοίνωσε πως ένα επερχόμενο και ακυκλοφόρητο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης προσέφερε την πλήρη μαθηματική απόδειξη για τις εξισώσεις Navier-Stokes.

Το ζήτημα της ύπαρξης και ομαλότητας των λύσεων Navier-Stokes αποτελεί ένα από τα επτά Προβλήματα της Χιλιετίας του Ινστιτούτου Clay, συνοδευόμενο από έπαθλο 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Κορυφαίοι μαθηματικοί από ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) κατηγορούν την εταιρεία για αθέμιτες πρακτικές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του μοντέλου, υποστηρίζοντας πως χρησιμοποιήθηκαν αδημοσίευτες ερευνητικές εργασίες χωρίς την απαραίτητη συναίνεση.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα των ανθρώπινων επιτροπών να επιβεβαιώσουν τη μαθηματική εγκυρότητα μιας απόδειξης που έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου από αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, θέτοντας εν αμφιβόλω την ίδια τη διαδικασία του peer-review.

Η ανακοίνωση της OpenAI σχετικά με την επίλυση ενός εκ των σημαντικότερων και πλέον δυσεπίλυτων ανοιχτών προβλημάτων της σύγχρονης μαθηματικής επιστήμης προκάλεσε άμεσα έντονες συζητήσεις στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα από το επίσημο blog της, η εταιρεία η οποία ηγείται της ανάπτυξης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων ισχυρίζεται πως ένα ακυκλοφόρητο, νέας γενιάς μοντέλο AI κατάφερε να προσφέρει την πλήρη και οριστική απόδειξη για τις εξισώσεις Navier-Stokes, κατακτώντας ουσιαστικά ένα από τα περίφημα Προβλήματα της Χιλιετίας που έχει θεσπίσει το Ινστιτούτο Clay. Αντί όμως να επικεντρωθεί ο δημόσιος επιστημονικός διάλογος αποκλειστικά στη σπουδαιότητα αυτού του δυνητικού επιτεύγματος που αφορά την κατανόηση της ρευστοδυναμικής, εξέχοντες ακαδημαϊκοί εγείρουν σοβαρότατα ζητήματα ηθικής, διαφάνειας και δεοντολογίας αναφορικά με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων εκπαίδευσης και την ιδιοκτησία της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης.

Το πρόβλημα των εξισώσεων Navier-Stokes περιγράφει μαθηματικά την κίνηση των ρευστών, από τις αναταράξεις του αέρα γύρω από τα φτερά ενός επιβατικού αεροσκάφους μέχρι τα ρεύματα των ωκεανών και τη ροή του αίματος στις ανθρώπινες αρτηρίες, αποτελώντας τον θεμέλιο λίθο της σύγχρονης φυσικής και της μηχανικής. Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι μαθηματικοί πασχίζουν να αποδείξουν αυστηρά εάν οι λύσεις αυτών των εξισώσεων υπάρχουν πάντα και εάν παραμένουν ομαλές χωρίς να οδηγούν σε μαθηματικές ανωμαλίες κάτω από οποιεσδήποτε αρχικές συνθήκες.

Η OpenAI υποστηρίζει πως το νέο της σύστημα, το οποίο προφανώς βασίζεται σε προηγμένους αλγορίθμους συμβολικής λογικής και ενισχυτικής μάθησης, παρήγαγε ένα ολοκληρωμένο έγγραφο απόδειξης εκατοντάδων σελίδων το οποίο λύνει οριστικά το πρόβλημα, διεκδικώντας εμμέσως την αναγνώριση από την παγκόσμια μαθηματική κοινότητα.

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό που προκύπτει από την ικανότητα των μηχανών να επιλύουν προβλήματα που αντιστέκονται στην ανθρώπινη διάνοια για δεκαετίες, η αντίδραση των παραδοσιακών επιστημονικών ιδρυμάτων υπήρξε άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Διακεκριμένος μαθηματικός από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) κατηγόρησε ανοιχτά την OpenAI πως χρησιμοποίησε αθέμιτα μέσα για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας πως ο αλγόριθμος πιθανότατα τροφοδοτήθηκε μαζικά με αδημοσίευτες αποδείξεις, προσχέδια εργασιών και ιδιωτικές σημειώσεις ερευνητών τα οποία συλλέχθηκαν αδιακρίτως από αποθετήρια προδημοσιεύσεων και ακαδημαϊκά δίκτυα ανταλλαγής αρχείων. Η κατηγορία αυτή αναδεικνύει το τεράστιο νομικό και ηθικό κενό που υφίσταται στην εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η σύνθεση χιλιάδων θραυσμάτων ημιτελούς ανθρώπινης έρευνας για την παραγωγή μιας τελικής λύσης δημιουργεί εξαιρετικά περίπλοκα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και απόδοσης επιστημονικών ευσήμων.

Πέρα από το καθαρά νομικό σκέλος της αντιπαράθεσης, η εμπλοκή της AI στην παραγωγή ανώτερων μαθηματικών εγείρει τεράστια πρακτικά προβλήματα για την ίδια τη διαδικασία της αξιολόγησης από ομοτίμους (peer-review), η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιστημονικής μεθόδου. Όταν ένα σύστημα παράγει μια εξαιρετικά περίπλοκη, συνεκτική αλλά ταυτόχρονα τεράστια σε όγκο μαθηματική απόδειξη, ο χρόνος και η πνευματική προσπάθεια που απαιτούνται από τις επιτροπές των ειδικών για να επαληθεύσουν κάθε λογικό βήμα καθίσταται σχεδόν απαγορευτικός. Οι ακαδημαϊκοί προειδοποιούν πως οδηγούμαστε σταδιακά σε ένα μοντέλο επιστήμης όπου θα πρέπει να εμπιστευτούμε τυφλά τα αποτελέσματα των αλγορίθμων χωρίς να διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία ελέγχου, μετατρέποντας τα μαθηματικά από μια διαδικασία αυστηρής ανθρώπινης κατανόησης σε μια παραδοχή υπολογιστικών αποτελεσμάτων.

Εκπρόσωποι της OpenAI αρνούνται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί υποκλοπής πνευματικού ιδρώτα, δηλώνοντας πως το μοντέλο τους εκπαιδεύτηκε αυστηρά πάνω σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα και ανέπτυξε ικανότητες αυτονόμης εξαγωγής συμπερασμάτων οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ την απλή παπαγαλία μοτίβων. Ωστόσο, η διαμάχη γύρω από το βραβείο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων και την πιθανή επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes υπογραμμίζει την ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ της επιθετικής εταιρικής κουλτούρας της Silicon Valley και των αργών, μεθοδικών και βασισμένων στη συναίνεση διαδικασιών του ακαδημαϊκού χώρου.

Το ζήτημα ξεπερνά τα όρια ενός μεμονωμένου μαθηματικού γρίφου και θέτει επιτακτικά ερωτήματα για το ποιος θα κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της θεμελιώδους επιστημονικής ανακάλυψης στο άμεσο μέλλον, όταν οι αλγόριθμοι θα έχουν αντικαταστήσει τους ερευνητές στην πρώτη γραμμή της πρωτογενούς θεωρητικής έρευνας.