Artificial: Πρώτο teaser για την ταινία με τον Andrew Garfield στον ρόλο του CEO της OpenAI

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας "Artificial" σε σκηνοθεσία Luca Guadagnino.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός Andrew Garfield αναλαμβάνει να ενσαρκώσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI, Sam Altman.

Η πλοκή εστιάζει στην αμφιλεγόμενη απόλυση και την άμεση επαναπρόσληψη του Altman το 2023, καθώς και στην αρχική ίδρυση της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT.

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Yura Borisov (Ilya Sutskever), Ike Barinholtz (Elon Musk), Monica Barbaro (Mira Murati) και Cooper Hoffman (Greg Brockman).

Η ταινία πέρασε από σαράντα κύματα μέχρι να βρει διανομέα, καταλήγοντας στην εταιρεία Neon μετά την αποχώρηση της Amazon MGM λόγω συμφωνίας με την OpenAI, ενώ αναμένεται στους κινηματογράφους ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Η βιομηχανία του κινηματογράφου στρέφει ολοένα και περισσότερο την προσοχή της στις σημαντικότερες προσωπικότητες του τεχνολογικού κλάδου, αναγνωρίζοντας πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται στα διοικητικά συμβούλια της Silicon Valley διαμορφώνουν την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.

Η κυκλοφορία του πρώτου teaser trailer για την επερχόμενη κινηματογραφική παραγωγή με τίτλο Artificial επιβεβαιώνει περίτρανα την αυξανόμενη δίψα του κοινού για ιστορίες που αφορούν την τεχνολογική εξέλιξη, τοποθετώντας τον βραβευμένο ηθοποιό Andrew Garfield στον ρόλο του CEO της OpenAI, Sam Altman. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του καταξιωμένου Luca Guadagnino, ο οποίος φημίζεται για την ικανότητα του να εμβαθύνει στην ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων του και να αναδεικνύει τις εσωτερικές τους συγκρούσεις, το νέο κινηματογραφικό έργο επιχειρεί να αποτυπώσει με κάθε λεπτομέρεια το χρονικό της δημιουργίας της γνωστότερης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Τι πραγματεύεται η ταινία Artificial και ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές;

Η ταινία Artificial εξιστορεί τη δημιουργία της OpenAI και την κυκλοφορία του ChatGPT, εστιάζοντας πρωτίστως στην απροσδόκητη απόλυση και επαναπρόσληψη του Sam Altman το 2023. Πρωταγωνιστεί ο Andrew Garfield στον ρόλο του Altman, πλαισιωμένος από τον Yura Borisov ως Ilya Sutskever, την Monica Barbaro ως Mira Murati και τον Ike Barinholtz ως Elon Musk.

Κατά τη διάρκεια του σύντομου teaser που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, ο θεατής εισάγεται άμεσα στην τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα γραφεία της εταιρείας κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, με τον Andrew Garfield να παραδίδει μια γεμάτη ένταση ερμηνεία. Ο διάλογος ανάμεσα στον Altman και τον συνιδρυτή της εταιρείας, Ilya Sutskever, αποκαλύπτει το βάρος των αποφάσεών τους, καθώς ο πρώτος δηλώνει με απόλυτη σοβαρότητα πως άνοιξαν μαζί το κουτί της Πανδώρας, προδιαγράφοντας τις κοσμογονικές αλλαγές που φέρνει η έλευση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης. Ο χαρακτήρας του Altman προχωρά σε μια δυσοίωνη αλλά ρεαλιστική πρόβλεψη μέσα από τα πλάνα του trailer, υποστηρίζοντας πως το μέλλον είναι πλέον αναπόφευκτο, πως ολόκληρα κράτη ενδέχεται να καταρρεύσουν και βιομηχανίες πρόκειται να καταστραφούν, αφήνοντας στα δικά τους χέρια την τεράστια ευθύνη να καθοδηγήσουν την ανθρωπότητα σε αυτόν τον εντελώς νέο και αχαρτογράφητο κόσμο.

Το σενάριο της ταινίας δεν αρκείται απλώς στην πρώιμη περίοδο ίδρυσης της OpenAI, αλλά προχωρά στα γεγονότα του Νοεμβρίου του 2023 που καθήλωσαν ολόκληρο τον τεχνολογικό κόσμο, όταν το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε εντελώς αιφνιδιαστικά να απομακρύνει τον Sam Altman από τη θέση του CEO. Όσοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γνωρίζουν πολύ καλά πως ακολούθησε ένα χαοτικό πενθήμερο διαπραγματεύσεων, απειλών για μαζικές παραιτήσεις από το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων και ενεργούς παρέμβασης από τον κολοσσό της Microsoft, προκειμένου να επιστρέψει τελικά ο Altman στη θέση του, ισχυρότερος από ποτέ. Η προσπάθεια μεταφοράς αυτού του πραγματικού εταιρικού θρίλερ στη μεγάλη οθόνη απαιτούσε ένα καστ ικανό να υποστηρίξει το ειδικό βάρος των πραγματικών προσώπων, γι' αυτό και επιλέχθηκαν ηθοποιοί όπως ο Cooper Hoffman για τον ρόλο του προέδρου της OpenAI, Greg Brockman, ενώ το σύνολο συμπληρώνουν δυνατά ονόματα όπως οι Jason Schwartzman, Chris O'Dowd και ο βραβευμένος με Όσκαρ Mark Rylance σε ρόλους κλειδιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως η παραγωγή του Artificial παραλίγο να μην φτάσει ποτέ στις κινηματογραφικές αίθουσες εξαιτίας των περίπλοκων δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών και των μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο. Το αρχικό συμβόλαιο διανομής ανήκε στην Amazon MGM, η οποία όμως αποφάσισε τον περασμένο Ιούνιο να αποσυρθεί πλήρως από το εγχείρημα, ελάχιστους μήνες αφότου είχε υπογράψει μια πολυετή, στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την ίδια την OpenAI. Το κενό που δημιουργήθηκε έσπευσε να καλύψει η εταιρεία παραγωγής και διανομής Neon, εξασφαλίζοντας πως η ταινία όχι μόνο θα σωθεί, αλλά θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στο υψηλού κύρους Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, προτού ξεκινήσει η ευρεία προβολή της στους κινηματογράφους τα φετινά Χριστούγεννα.

Η έλευση του Artificial επιβεβαιώνει την ταχύτατα αναπτυσσόμενη τάση του Hollywood να εξερευνά τις ζωές των ανθρώπων που ελέγχουν τις μεγαλύτερες πλατφόρμες και τεχνολογίες του πλανήτη. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσει το σχεδόν τετράωρο ντοκιμαντέρ του Alex Gibney για τη ζωή και την πορεία του Elon Musk ως επικεφαλής των Tesla και SpaceX, ενώ τεράστιο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το "The Social Reckoning" του Aaron Sorkin, το οποίο αποτελεί την άμεση συνέχεια του θρυλικού "The Social Network", με τον Jeremy Strong να αναλαμβάνει αυτή τη φορά τον ρόλο του Mark Zuckerberg προκειμένου να καταδείξει την πορεία της Meta τα τελευταία κρίσιμα χρόνια.

Η δραματοποίηση των γεγονότων που αφορούν την OpenAI έρχεται ίσως λίγο νωρίτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς, αποδεικνύοντας πόσο άμεσα ο κινηματογράφος προσπαθεί πλέον να αφομοιώσει και να εμπορευματοποιήσει την τεχνολογική επικαιρότητα. Το trailer αφήνει υποσχέσεις χάρη στην ερμηνεία του Garfield, ο οποίος καταφέρνει να αποδώσει τον μειλίχιο αλλά ταυτόχρονα απόλυτα υπολογιστικό χαρακτήρα του Altman, ωστόσο το στοίχημα για την ταινία είναι να μην αναλωθεί σε τεχνοφοβικά κλισέ.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί η εγχώρια διανομή της ταινίας, καθώς η Neon συνήθως συνεργάζεται με ανεξάρτητους διανομείς στη χώρα μας, κάτι που ίσως καθυστερήσει ελαφρώς την άφιξή της στις ελληνικές αίθουσες σε σχέση με την παγκόσμια πρεμιέρα της 25ης Δεκεμβρίου.