Επίσημο: Η live-action ταινία The Legend of Zelda θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027!

Σύνοψη

Η πολυαναμενόμενη live-action κινηματογραφική μεταφορά ονομάζεται απλώς «The Legend of Zelda», χωρίς να φέρει κανέναν απολύτως υπότιτλο.

Σύμφωνα με τον δημιουργό Shigeru Miyamoto, η ταινία διαθέτει μια εντελώς πρωτότυπη ιστορία που αξιοποιεί τον μύθο της σειράς, αντί να μεταφέρει αυτούσια την πλοκή κάποιου συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιλέχθηκαν οι Bo Bragason (Zelda) και Benjamin Evan Ainsworth (Link), ενώ το cast περιλαμβάνει τον αείμνηστο Sam Neill σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη.

Η παραγωγή αποτελεί μια τεράστια συνεργασία μεταξύ της Nintendo και της Sony Pictures, με τον Wes Ball (Kingdom of the Planet of the Apes) να κάθεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Η παγκόσμια πρεμιέρα στους κινηματογράφους έχει προγραμματιστεί για τις 30 Απριλίου 2027, ανοίγοντας ουσιαστικά την καλοκαιρινή κινηματογραφική σεζόν.

Η ολοκλήρωση σαράντα ετών από την κυκλοφορία του πρώτου The Legend of Zelda αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τη Nintendo, προκειμένου να αποκαλύψει τις κρισιμότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κινηματογραφική μεταφορά του εμβληματικότερου ίσως franchise της. Μέσα από το ειδικό επετειακό Nintendo Direct, η ιαπωνική εταιρεία παρουσίασε το επίσημο logo, τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το τεράστιο αυτό εγχείρημα. Αντί να βαδίσει στο γνώριμο και ασφαλές μονοπάτι της απευθείας διασκευής ενός πολυβραβευμένου τίτλου, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να καταργήσει μια δημιουργική παράδοση δεκαετιών και να εισαγάγει ένα αφήγημα που αντλεί έμπνευση από ολόκληρο το σύμπαν της Hyrule.



Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο εμβληματικός σχεδιαστής Shigeru Miyamoto στάθηκε διεξοδικά στον λακωνικό τίτλο της παραγωγής, ο οποίος αποφεύγει συνειδητά οποιονδήποτε συνοδευτικό υπότιτλο θα μπορούσε να δημιουργήσει συγκεκριμένες προσδοκίες στους θεατές. Ο ίδιος εξήγησε πως η απουσία αυτή εξυπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο αφηγηματικό σκοπό, τον οποίο το κοινό πρόκειται να αντιληφθεί πλήρως μόνο όταν τα φώτα της κινηματογραφικής αίθουσας χαμηλώσουν. Το σενάριο, το οποίο υπογράφουν οι Derek Connolly και T.S. Nowlin, περιστρέφεται γύρω από τον προαιώνιο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ της Zelda, του Link και του Ganondorf, αξιοποιώντας την παρουσία του Triforce και του Master Sword ως κεντρικών δομικών στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους δημιουργούς να χτίσουν έναν κόσμο ικανό να σταθεί αυτόνομα στο μέσο του κινηματογράφου, αποφεύγοντας τις παγίδες που συνοδεύουν τη μετάφραση των μηχανισμών του gameplay σε κινηματογραφικό ρυθμό.

Η στελέχωση των ηθοποιών αντικατοπτρίζει τη στρατηγική επιλογή των στούντιο να στηριχθούν σε ανερχόμενα ταλέντα πλαισιωμένα από καταξιωμένους βετεράνους. Η Bo Bragason φέρνει μια αριστοκρατική αλλά ταυτόχρονα δυναμική αύρα στον ρόλο της Princess Zelda, φορώντας ενδυμασίες που παραπέμπουν στις αποχρώσεις του μπλε από την πιο πρόσφατη εποχή των παιχνιδιών στο Nintendo Switch. Ακόμη, ο νεαρός Benjamin Evan Ainsworth αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο του Link, φέροντας τον κλασικό πράσινο χιτώνα με φθορές και λεπτομέρειες που θυμίζουν το πιο σκοτεινό αισθητικά Twilight Princess. Η πλαισίωση του πρωταγωνιστικού διδύμου ενισχύεται από φήμες που θέλουν τον Uli Latukefu να ενσαρκώνει τον επιβλητικό Ganondorf και την Dichen Lachman να αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο της Impa, της σωματοφύλακα και καθοδηγήτριας της βασιλικής οικογένειας.

Η συνεργασία με τη Sony Pictures αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη της Nintendo απέναντι σε έναν παραδοσιακό ανταγωνιστή του gaming, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή παγκόσμια κινηματογραφική διανομή. Ο Avi Arad, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την γιγάντωση του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, φέρνει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να μετουσιωθεί ένα απαιτητικό fantasy IP σε ένα κερδοφόρο franchise πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Αν συνυπολογίσουμε τη σκηνοθετική ματιά του Wes Ball, ο οποίος απέδειξε στο πρόσφατο Kingdom of the Planet of the Apes πως διαθέτει το ταλέντο να συνθέτει ψηφιακά περιβάλλοντα με βαθιά συναισθηματικές ερμηνείες, η μεταφορά της Hyrule μοιάζει να βρίσκεται στα πλέον κατάλληλα χέρια.

Η αποφυγή μιας γραμμικής διασκευής αποδεικνύει την ωριμότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ιαπωνική εταιρεία τα πνευματικά της δικαιώματα. Η κινηματογραφική γλώσσα απαιτεί διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης χαρακτήρων και διαφορετική δομή κορύφωσης συγκριτικά με τη διαδραστική εμπειρία του gaming, όπου ο παίκτης ορίζει το τέμπο της εξερεύνησης στα πολύπλοκα μπουντρούμια. Οι θεατές δεν πρέπει να περιμένουν μια αλληλουχία επίλυσης περιβαλλοντικών γρίφων, αλλά ένα επικό ταξίδι φαντασίας που επικεντρώνεται στο διαρκές βάρος της ευθύνης, στο συναίσθημα και στη μυθική διάσταση της διάσωσης ενός βασιλείου απέναντι στην απόλυτη καταστροφή. Η ιαπωνική εταιρεία φαίνεται να άφησε οριστικά πίσω της τα τραύματα της κινηματογραφικής αποτυχίας του Super Mario Bros. του 1993, κεφαλαιοποιώντας την εκπληκτική επιτυχία της πρόσφατης animated μεταφοράς του Mario, η οποία της έδωσε την αυτοπεποίθηση να προχωρήσει σε αυτή τη ρεαλιστική, live-action προσπάθεια.

Η live-action ταινία The Legend of Zelda θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Απριλίου 2027.