Street Fighter: Το νέο trailer της live-action ταινίας χτίζει το hype

Η Paramount Pictures επαναφέρει ένα από τα πιο ιστορικά και αναγνωρίσιμα franchises βιντεοπαιχνιδιών στη μεγάλη οθόνη, ακολουθώντας μια στρατηγική που συνδυάζει τον σεβασμό στο αρχικό υλικό με μια έντονα χιουμοριστική διάθεση.

Το δεύτερο ολοκληρωμένο trailer του Street Fighter προσφέρει αρχικά στους θεατές μια παραπλανητικά σοβαρή εισαγωγή η οποία εμβαθύνει στην περίπλοκη και ιστορική σχέση μεταξύ του Ryu και του Ken Masters, προτού ανατρέψει πλήρως τις προσδοκίες μεταβαίνοντας σε έναν ξέφρενο και εξαιρετικά αυτοαναφορικό ρυθμό. Η Callina Liang, αναλαμβάνοντας τον εμβληματικό ρόλο της Chun-Li, εμφανίζεται στο πρώτο μισό του βίντεο να προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τον επιφυλακτικό Ryu, τον οποίο υποδύεται ο εξαιρετικός στις πολεμικές τέχνες Andrew Koji, ότι ο Ken Masters του Noah Centineo έχει μπλέξει σε εξαιρετικά επικίνδυνα μονοπάτια και χρειάζεται άμεσα τη βοήθειά του σε ένα αμφιλεγόμενο τουρνουά πολεμικών τεχνών.

Η επιλογή του Kitao Sakurai για τη σκηνοθεσία και τη συν-συγγραφή του σεναρίου αποτελεί ίσως τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την τελική αισθητική και τον τόνο που αποπνέει η νέα κινηματογραφική μεταφορά του Street Fighter. Ο Sakurai, έχοντας περάσει περισσότερο από μια δεκαετία τεκμηριώνοντας και σκηνοθετώντας τις απολύτως χαοτικές και απρόβλεπτες καταστάσεις του "The Eric André Show", φέρνει μαζί του μια βαθιά κατανόηση της παράλογης κωμωδίας και της αποδόμησης των καθιερωμένων τηλεοπτικών ή κινηματογραφικών μοτίβων.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο γίνεται εμφανές μόλις το trailer αποφασίζει να εγκαταλείψει το δραματικό του προσωπείο και να αγκαλιάσει την υπερβολή που χαρακτηρίζει εγγενώς ένα τουρνουά όπου συμμετέχουν μαχητές με αφύσικες δυνάμεις και εξωφρενικά κοστούμια. Η αυτοαναφορικότητα αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο στοιχείο για να διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια μιας ταινίας μεγάλου μήκους χωρίς να κουράσει τον θεατή, ωστόσο η συμμετοχή του ίδιου του Eric André στον ρόλο του εκκεντρικού εκφωνητή του ρινγκ, Don Sauvage, υποδηλώνει ότι η παραγωγή γνωρίζει ακριβώς τι προσπαθεί να δημιουργήσει και δεν φοβάται να ενστερνιστεί την υπερβολή της.

Καθώς τα πλάνα του trailer μεταφέρονται στην κύρια αρένα του World Warrior Tournament, οι οπαδοί του franchise της Capcom ανταμείβονται με τις πρώτες καθαρές ματιές σε μερικούς από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς, οι οποίοι μεταφέρονται στην οθόνη με αξιοσημείωτη προσήλωση στα υπερβολικά χαρακτηριστικά τους. Ο αστέρας του WWE, Cody Rhodes, αναλαμβάνει τον ρόλο του Guile, φέρνοντας την απαραίτητη σωματική διάπλαση και την αμερικανική στρατιωτική αισθητική που απαιτεί ο χαρακτήρας, διατηρώντας παράλληλα το χαρακτηριστικό, αψηφώντας τη βαρύτητα χτένισμα που έχει γίνει συνώνυμο με το όνομά του. Παράλληλα, ο μυστηριώδης μουσικός της country Orville Peck πραγματοποιεί μια εντελώς αναπάντεχη αλλά αισθητικά ταιριαστή εμφάνιση ως ο Ισπανός ταυρομάχος και νίντζα Vega, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική του μάσκα και τα μεταλλικά νύχια που έχουν προκαλέσει τρόμο σε γενιές παικτών.

Το Street Fighter αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 16 Οκτωβρίου 2026.