Επίσημο sequel του Donnie Darko με νέο βιβλίο και σχέδια για δύο νέες ταινίες

Σύνοψη

Ο σκηνοθέτης της cult ταινίας του 2001, Richard Kelly, ανακοίνωσε το επίσημο sequel του Donnie Darko με τη μορφή ενός ογκώδους μυθιστορήματος 800 σελίδων.

Το βιβλίο φέρει τον τίτλο The Philosophy of Time Travel, διαδραματίζεται το 1988 και εξετάζει τους 14 μήνες που ακολουθούν τον θάνατο του κεντρικού χαρακτήρα.

Η πλοκή ξετυλίγεται μέσα από τη μορφή εγγράφων, ημερολογίων και ιατρικών αναφορών, εστιάζοντας στις προσπάθειες των γονιών του Donnie να ανακαλύψουν την αλήθεια.

Ο Kelly σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το βιβλίο ως θεμέλιο για μελλοντικές κινηματογραφικές παραγωγές, συμπεριλαμβανομένης μιας animated ταινίας και ενός live-action sequel 28 χρόνια μετά.

Η κυκλοφορία αναμένεται το φθινόπωρο του 2026 από τη Range Literary Publishing, συμπίπτοντας με τους εορτασμούς για την 25η επέτειο της ταινίας.

Είκοσι πέντε χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που το κινηματογραφικό κοινό αντίκρισε για πρώτη φορά την αινιγματική φιγούρα του Frank και βυθίστηκε στα σκοτεινά, σουρεαλιστικά μονοπάτια ενός περιβάλλοντος που αμφισβητούσε τη γραμμικότητα του χρόνου και την ίδια την πραγματικότητα. Το Donnie Darko, η cult ταινία του 2001 που καθιέρωσε τον Jake Gyllenhaal και άφησε ένα ανεξίτηλο στίγμα στη σύγχρονη pop κουλτούρα, επιστρέφει επίσημα, όχι μέσα από τη σκοτεινή αίθουσα, αλλά μέσω των σελίδων ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου εκδοτικού εγχειρήματος που φέρει την υπογραφή του ίδιου του δημιουργού της, Richard Kelly. Το αναμενόμενο έργο δεν αποτελεί απλώς μια συνοδευτική έκδοση, αλλά τον θεμέλιο λίθο μιας πολύ ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης του franchise τα επόμενα χρόνια.

Το The Philosophy of Time Travel είναι ένα επιστολικό μυθιστόρημα 800 σελίδων, γραμμένο από τον σκηνοθέτη της πρωτότυπης ταινίας, Richard Kelly, το οποίο λειτουργεί ως το μοναδικό επίσημο sequel. Εκδίδεται από τη Range Literary Publishing για την 25η επέτειο της ταινίας και καταγράφει τα γεγονότα που ακολούθησαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αρχικού κινηματογραφικού έργου, αποκαλύπτοντας τον τρόπο λειτουργίας του Εφαπτόμενου Σύμπαντος.

Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας του βιβλίου πραγματοποιήθηκε μέσα από μια εκτενή συνέντευξη του Kelly στο Variety, όπου ο δημιουργός ανέλυσε τις προθέσεις του και τη δημιουργική διαδρομή που διήρκεσε περίπου μια δεκαετία για την ολοκλήρωση της συγγραφής. Το πόνημα των 800 σελίδων υιοθετεί την τεχνική των ανευρεθέντων εγγράφων, μια αφηγηματική επιλογή που προσδίδει ρεαλισμό και επιτρέπει στον αναγνώστη να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος ερευνητής των μεταφυσικών γεγονότων. Μέσα από επιστολές, αναφορές ιατρών, αστυνομικά έγγραφα, αποκόμματα εφημερίδων και προσωπικά ημερολόγια, το μυθιστόρημα δεν περιορίζεται απλώς στην αφήγηση μιας ευθύγραμμης ιστορίας, αλλά προσκαλεί το κοινό να αποκρυπτογραφήσει τον περίπλοκο καμβά που συνθέτει το σύμπαν της ταινίας, δίνοντας καθαρές απαντήσεις σε ερωτήματα που έμεναν αναπάντητα εδώ και δεκαετίες.

Η δομή αυτή συμβαδίζει απόλυτα με την αισθητική και τη μεθοδολογία του αρχικού υλικού, όπου το φερώνυμο βιβλίο The Philosophy of Time Travel της φανταστικής συγγραφέως Roberta Sparrow διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής του Donnie Darko. Ο Kelly μετατρέπει αυτό το κινηματογραφικό αντικείμενο σε απτή πραγματικότητα, προσφέροντας στους λάτρεις του franchise μια εις βάθος ματιά στους μηχανισμούς του "Εφαπτόμενου Σύμπαντος" (Tangent Universe) και στις συνέπειες που είχε η επαναφορά του χρόνου στην κανονική του ροή, αναλύοντας διεξοδικά τον αντίκτυπο των τελικών αποφάσεων του κεντρικού ήρωα.

Η ιστορία διαδραματίζεται στο 1988 και καλύπτει τους 14 μήνες που ακολουθούν την τραγική απώλεια του Donnie Darko. Οι γονείς του, Rose και Eddie, μαζί με πρόσωπα από την τοπική κοινωνία της Νότιας Καλιφόρνια, σχηματίζουν σταδιακά μια ιδιότυπη ομάδα καθώς βιώνουν ανεξήγητα φαινόμενα, προσπαθώντας παράλληλα να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ σχετικά με το όνειρο των 28 ημερών που έζησαν συλλογικά.

Η εστίαση της αφήγησης μετατοπίζεται πλέον στο περιβάλλον που άφησε πίσω του ο νεαρός πρωταγωνιστής, εξετάζοντας κυρίως το βαρύ ψυχολογικό και κοινωνικό κόστος. Σύμφωνα με τον Kelly, το βιβλίο εμβαθύνει με ιδιαίτερη προσοχή στην ψυχοσύνθεση των γονιών του, οι οποίοι προσπαθούν να διαχειριστούν το πένθος τους εν μέσω μιας σειράς σουρεαλιστικών καταστάσεων. Οι ίδιοι διεξάγουν ανεξάρτητες έρευνες για να κατανοήσουν τις παράξενες συνθήκες γύρω από το μοιραίο ατύχημα που στοίχισε τη ζωή του γιου τους, την ώρα που μια συνωμοσία αρχίζει να διαφαίνεται στο παρασκήνιο. Το στοιχείο που καθιστά την πλοκή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η διαρκής, συχνά υποσυνείδητη, αλληλεπίδραση των χαρακτήρων με τα κατάλοιπα του παράλληλου σύμπαντος.

Καθώς τα γεγονότα εκτυλίσσονται στους 14 αυτούς μήνες, οι ήρωες που βρίσκονταν στο περιθώριο της αρχικής ταινίας ή αντιμετωπίζονταν αποκλειστικά ως ανταγωνιστές, αποκτούν πλέον ουσιαστικό ρόλο και λεπτομερή ανάπτυξη. Ο συγγραφέας αποκαλύπτει ότι όλοι όσοι ενεπλάκησαν στη χωροχρονική ανωμαλία διατηρούν ασυνείδητες μνήμες από τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των 28 ημερών, οδηγώντας τους στη δημιουργία μιας κλειστής ομάδας που προσεγγίζει σταδιακά τα όρια μιας λατρευτικής αίρεσης, στην απέλπιδα προσπάθειά τους να εκλογικεύσουν τα συνεχή οράματα και τις ψυχολογικές μεταπτώσεις τους.

Τα μελλοντικά σχέδια: Ταινίες anime και live-action sequel

Το βιβλίο λειτουργεί ως απαραίτητο σημείο εκκίνησης για την επιστροφή του franchise στον κινηματογράφο, καθώς ο Richard Kelly σχεδιάζει αρχικά μια προσαρμογή του μυθιστορήματος σε animated ταινία με χρήση τεχνολογίας motion-capture. Ο απώτερος στόχος του αφορά τη δημιουργία ενός μεγάλου live-action sequel που θα διαδραματίζεται 28 χρόνια μετά τα αρχικά γεγονότα, με το αρχικό cast.

Ο τεράστιος όγκος και η σχολαστική λεπτομέρεια του νέου υλικού δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες ενός λογοτεχνικού έργου, αλλά αποτελούν συνειδητή και στρατηγική επιλογή του σκηνοθέτη για την οικοδόμηση μιας σταθερής βάσης πάνω στην οποία θα στηριχθούν μελλοντικές οπτικοακουστικές παραγωγές. Ο ίδιος εξήγησε ότι, καθώς προσπαθούσε επί σειρά ετών να αναπτύξει ιδέες για τη συνέχεια της κινηματογραφικής ιστορίας, συνειδητοποίησε το τεράστιο κενό πληροφοριών που υπήρχε σχετικά με το άμεσο χρονικό διάστημα μετά το φινάλε της πρώτης ταινίας, θεωρώντας τελικά επιβεβλημένη τη δημιουργία του συγκεκριμένου μυθιστορήματος για να αποσαφηνιστεί πλήρως το περίπλοκο lore πριν γίνει οποιοδήποτε βήμα στο Χόλιγουντ.

Η επόμενη φάση του σχεδίου περιλαμβάνει μια υβριδική προσέγγιση για τη μεταφορά του The Philosophy of Time Travel στη μεγάλη οθόνη, προκρίνοντας τη μορφή του animation και του motion-capture ως την πλέον κατάλληλη μέθοδο για την ακριβή απεικόνιση των σουρεαλιστικών στοιχείων και της έντονης εικαστικής ταυτότητας που απαιτεί το έργο. Εφόσον το συγκεκριμένο εγχείρημα ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο τελικός σκοπός είναι η παραγωγή μιας αμιγώς live-action ταινίας, η οποία θα πραγματοποιήσει ένα χρονικό άλμα ακριβώς 28 ετών στο μέλλον, συμβαδίζοντας απολύτως με τη φυσική γήρανση των ηθοποιών.

Αν και δεν έχουν κατατεθεί επίσημες προτάσεις σε πρωταγωνιστές όπως οι Jake Gyllenhaal, Drew Barrymore, Jena Malone και Seth Rogen, ο δημιουργός έχει διαμορφώσει τα νέα αφηγηματικά τόξα με γνώμονα τις δικές τους ιδιαιτερότητες, ευελπιστώντας πως η αρτιότητα του γραπτού κειμένου θα λειτουργήσει ως η απόλυτη πρόσκληση. Το ανεπίσημο βίντεο sequel "S. Darko" του 2009 διαγράφεται πλέον πλήρως από το canon, καθώς ο Kelly δεν συμμετείχε ποτέ στην παραγωγή του.