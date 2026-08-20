Whalefall: Νέο trailer για το κλειστοφοβικό θρίλερ με τους Austin Abrams και Josh Brolin

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε το δεύτερο επίσημο trailer της επερχόμενης κινηματογραφικής παραγωγής Whalefall, εστιάζοντας στην κλειστοφοβική συνθήκη του εγκλωβισμού του κεντρικού πρωταγωνιστή.

Η πλοκή ακολουθεί έναν νεαρό άνδρα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Austin Abrams, ο οποίος καταπίνεται ολόκληρος από μια γιγάντια φάλαινα στον ωκεανό και διαθέτει μόλις μία ώρα οξυγόνου για να βρει τρόπο διαφυγής.

Ο σκηνοθέτης Brian Duffield συνεργάστηκε στενά με ειδικούς θαλάσσιων βιολόγων για να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή επιστημονική ακρίβεια ως προς τη φυσιολογία του κήτους και τις συνθήκες στο εσωτερικό του.

Το εξαιρετικά δυνατό καστ συμπληρώνουν οι Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy και Emily Rudd, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τις 16 Οκτωβρίου 2026.

Το πρώτο trailer της κινηματογραφικής μεταφοράς του Whalefall πέτυχε τον πρωταρχικό σκοπό του, καθώς κατόρθωσε να αιχμαλωτίσει την προσοχή του κοινού μέσω μιας εξαιρετικά ακραίας, αλλά ταυτόχρονα βαθιά ρεαλιστικής αρχικής συνθήκης. Το δεύτερο, όμως, αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να εμβαθύνει στην ουσία της πλοκής χωρίς να αποκαλύψει τις κρίσιμες λεπτομέρειες της εξέλιξης, μεταφέροντας τον θεατή απευθείας στο πιο σκοτεινό και κλειστοφοβικό περιβάλλον που μπορεί να φανταστεί κανείς: στο εσωτερικό του τεράστιου θηλαστικού.

Η νέα παραγωγή της 20th Century, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο, αγωνιώδες μυθιστόρημα του συγγραφέα Daniel Kraus, επιχειρεί να συνδυάσει τον ψυχολογικό τρόμο με τον αγώνα για φυσική επιβίωση, τοποθετώντας τον άνθρωπο απέναντι στο αμείλικτο μεγαλείο του φυσικού κόσμου.

Η σκηνοθετική καθοδήγηση ανήκει στον Brian Duffield, έναν δημιουργό που έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά του να διαχειρίζεται αντισυμβατικές αφηγήσεις μέσα από το εξαιρετικά ιδιότυπο No One Will Save You και το ιδιαίτερο Spontaneous. Στο Whalefall, ο Duffield καλείται να οπτικοποιήσει έναν χώρο δράσης που στερείται φωτός, χώρου και ελπίδας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφυξίας που μεταφέρεται άμεσα στον θεατή.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Austin Abrams, γνωστό από τη συμμετοχή του στο Weapons, ο οποίος υποδύεται έναν νεαρό δύτη που αναζητά απεγνωσμένα απαντήσεις σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πατέρας του. Τον ρόλο του πατέρα, ο οποίος προφανώς αποτελεί τον συναισθηματικό καταλύτη της ιστορίας, αναλαμβάνει ο βετεράνος Josh Brolin, προσδίδοντας το απαραίτητο ειδικό βάρος στην αφήγηση.

Η αναζήτηση της αλήθειας οδηγεί τον χαρακτήρα του Abrams στα βάθη του ωκεανού, εκεί όπου η μοίρα τού επιφυλάσσει την πιο τρομακτική ανατροπή, καθώς καταπίνεται ζωντανός από μια φάλαινα. Ενώ το πρώτο trailer εστίασε κυρίως στην τρομακτική ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάποση, το νέο trailer διεισδύει στο κέντρο του προβλήματος. Ο πρωταγωνιστής βρίσκεται εγκλωβισμένος μέσα στο στομάχι του κήτους, αντιμετωπίζοντας ένα αδυσώπητο χρονόμετρο που καταγράφει τον υπολειπόμενο χρόνο ζωής του. Η παροχή οξυγόνου στη στολή του επαρκεί μόλις για εξήντα λεπτά, μετατρέποντας την ταινία σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, σε πραγματικό σχεδόν χρόνο, όπου η ευφυΐα και η ψυχραιμία αποτελούν τα μοναδικά εφόδια απέναντι στον βέβαιο θάνατο από τα γαστρικά υγρά του ζώου ή την ασφυξία.

Το Whalefall έχει προγραμματιστεί να κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου 2026.