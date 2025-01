Η παρουσία της Sony στο CES 2025

Η Sony Group Corporation («Sony») συμμετέχει στη CES 2025, που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας, Νεβάδα, από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου (PST), με κεντρικό θέμα «Creative Entertainment Vision», το μακροπρόθεσμο όραμα για το πού θέλει να βρίσκεται η Sony σε 10 χρόνια.

Ο Hiroki Totoki, President, COO και CFO της Sony Group Corporation βρέθηκε στη σκηνή της συνέντευξης Τύπου της Sony που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου (PST). Μαζί με ένα ευρύ πλαίσιο ομιλητών, παρουσίασε μια σειρά από θεμελιώδεις πρωτοβουλίες που οδηγούν προς το «Creative Entertainment Vision» της Sony, συμπεριλαμβανομένων νέων λύσεων που επιτρέπουν τη δημιουργική ελευθερία, όπως ένα νέο σύστημα επεξεργασίας για οχήματα, και τις πιο πρόσφατες λύσεις για τη δημιουργία χωρικού περιεχομένου. Εκτός από την παρουσίαση πρωτοβουλιών στον τομέα των anime για τη διεύρυνση της κοινότητας των φίλων τους, η Sony ανέδειξε επίσης έργα για τη μεταφορά των IP των παιχνιδιών σε οπτικά έργα, τη συνδημιουργία με μουσικούς καλλιτέχνες και νέες εμπειρίες ψυχαγωγίας με βάση την τοποθεσία ως μέτρα για τη διεύρυνση του κόσμου των IP των παιχνιδιών μέσα από ποικίλες πτυχές. Μεταξύ αυτών ανακοινώθηκαν, η παραγωγή μιας σειράς anime βασισμένης στον τίτλο «Ghost of Tsushima: Legends», η κυκλοφορία μιας νέας εφαρμογής manga «Crunchyroll Manga» και η ημερομηνία κυκλοφορίας της δεύτερης σεζόν της δραματικής σειράς «The Last of Us».

Επιπλέον, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Roger Goodell, Commissioner της National Football League των ΗΠΑ, η Sony μοιράστηκε τις τελευταίες εξελίξεις στην εξέλιξη της αθλητικής ψυχαγωγίας. Παράλληλα, η Sony Honda Mobility παρουσίασε επίσης το EV «AFEELA 1», για το οποίο θα αρχίσει να δέχεται παραγγελίες από το 2025, ως παράδειγμα καινοτομίας στις μετακινήσεις.

Ο Totoki έκλεισε τη συνέντευξη Τύπου τονίζοντας ότι το «Creative Entertainment Vision» της Sony περιλαμβάνει δημιουργούς, εταίρους και συναδέλφους της Sony που εργάζονται μαζί, για να δημιουργήσουν απεριόριστες πραγματικότητες για όλους που θα πυροδοτήσουν τη φαντασία και θα δημιουργήσουν μια απέραντη αίσθηση του Kando.

Κύρια Εκθέματα

Με βάση το «Creative Entertainment Vision», το μακροπρόθεσμο όραμα για το πού θέλει να βρίσκεται η Sony σε 10 χρόνια, η έκθεση θα επικεντρωθεί στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και πρωτοβουλίες για την απελευθέρωση της δημιουργικότητας των δημιουργών και τη μεγιστοποίηση της αξίας των IP. Το περίπτερο είναι δομημένο γύρω από τις τρεις φάσεις του Creative Entertainment Vision της Sony: «Creativity Unleashed», «»Boundaries Transcended« και “”Narratives Everywhere». Περιλαμβάνει επίσης μια καλλιτεχνική έκφραση του μέλλοντος της δημιουργίας που οραματίζεται η Sony, στο οποίο το περιεχόμενο γεννιέται και διευρύνεται μέσω της συν-δημιουργίας μεταξύ των δημιουργών.

Νέο σύστημα επεξεργασίας για οχήματα που χρησιμοποιεί Virtual Production: «PXO AKIRA»

Αυτό το έκθεμα παρουσιάζει για πρώτη φορά το «PXO AKIRA», ένα νέο πρωτοποριακό σύστημα που μεταμορφώνει την παραδοσιακή μέθοδο λήψης οχημάτων, ενισχύοντας την ασφάλεια, μειώνοντας το κόστος και μεγιστοποιώντας τη δημιουργική ελευθερία. Το PXO AKIRA συνδυάζει έναν προηγμένο ρομποτικό γερανό κάμερας με μια ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα κίνησης, με τεχνολογία LED volume και ένα ολοκληρωμένο εργαλείο digital twin για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τη βιντεοσκόπηση οχημάτων με τη χρήση Virtual Production σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Επιπλέον, στο περίπτερο θα παρουσιαστεί ένα εργαλείο 3D ανακατασκευής που συμπληρώνει ιδανικά το PXO AKIRA, προσφέροντας τη δυνατότητα καταγραφής πραγματικών περιβαλλόντων και μετατροπής τους σε καθηλωτικά, τρισδιάστατα ψηφιακά υπόβαθρα.

«XYN™» Ολοκληρωμένη λύση λογισμικού και υλικού σχεδιασμένη για την υποστήριξη της δημιουργίας χωρικού περιεχομένου

Η Sony Corporation ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία του «XYN™», μιας ολοκληρωμένης λύσης λογισμικού και υλικού που έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της δημιουργίας χωρικού περιεχομένου. Αξιοποιώντας μοναδικές τεχνολογίες στην αποτύπωση, την ανίχνευση και την απεικόνιση, το «XYN» χρησιμοποιεί κατοχυρωμένους αλγορίθμους για την ακριβή καταγραφή και αναπαραγωγή αντικειμένων, ανθρώπινης κίνησης και φόντου σε πραγματικούς χώρους, επιτρέποντας την αποτελεσματική αναπαραγωγή σε περιβάλλον παραγωγής 3D Computer Graphics (CG) και διευκολύνοντας την δημιουργία ευέλικτων ροών εργασίας. Οι παρευρισκόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν προϊόντα και λύσεις που βρίσκονται υπό ανάπτυξη στο περίπτερο.

*Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο δελτίο Τύπου της Sony Corporation και στο concept βίντεο..

Το LEGO® Horizon Adventures™ δίνει ζωή στη μουσική του mxmtoon

Το LEGO® Horizon Adventures™ είναι μια ευχάριστη και διασκεδαστική ιστορία εμπνευσμένη από τον κόσμο του Horizon και φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από στοιχεία LEGO. Το κεντρικό μουσικό του θέμα, σε μουσική και παραγωγή της mxmtoon, επεκτείνει περαιτέρω το franchise του Horizon με έναν καινοτόμο τρόπο, ενώ ένα teaser του μουσικού βίντεο θα παρουσιαστεί στη CES. Το βίντεο αξιοποιεί τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν για το παιχνίδι χρησιμοποιώντας την Unreal Engine της Epic Games επεκτείνοντας το παιχνίδι σε animated περιεχόμενο.

Αυτό το έργο είναι μια εκπληκτική συνεργασία με τη μουσική της mxmtoon που διασταύρωσε τη δημιουργικότητα πολλών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Guerrilla, The LEGO Group, Pixomondo και Sony. Στο περίπτερο, οι επισκέπτες θα μπορούν να παίξουν το παιχνίδι και να πάρουν μια γεύση από το μουσικό βίντεο, καθώς και να παρακολουθήσουν τα παρασκήνια που αναδεικνύουν τη διαδικασία δημιουργίας και παραγωγής.

Εμπειρία βασισμένη στο “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”

Η Aniplex Inc. είναι μια εταιρεία ολοκληρωμένης ψυχαγωγίαςπου δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της παραγωγής βίντεο και μουσικών έργων, κυρίως στον τομέα των κινουμένων σχεδίων, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης παιχνιδιών, της παραγωγής και διανομής θεατρικών έργων και του σχεδιασμού, της παραγωγής και των πωλήσεων merchandise.

Στο περίπτερο, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε εμπειρίες με θέμα τη σειρά anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, η οποία βασίζεται στο manga του Koyoharu Gotoge που εκδίδεται από την JUMP COMICS της SHUEISHA και έχει εκδοθεί σε περισσότερα από 150 εκατομμύρια αντίτυπα. Η παραγωγή κινουμένων σχεδίων είναι της ufotable. Το περίπτερο θα περιλαμβάνει ένα photo booth που αναπαριστά την αφίσα της ταινίας Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, την πρώτη της τριλογίας ταινιών που θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως το 2025.

Καθηλωτικό concept ψυχαγωγίας βάσει της τοποθεσίας, με θέμα το «The Last of Us»

Η Sony διερευνά τρόπους για να διευρύνει την αξία του περιεχόμενου των IP, αναπτύσσοντας ένα proof-of-concept για ψυχαγωγία βάσει της τοποθεσίας (location-based) που αξιοποιεί διάφορα μέσα και τεχνολογίες, όπως βίντεο, ήχο και απτικά, ώστε να παρέχει στους δημιουργούς νέες προοπτικές έκφρασης. Στο περίπτερο, αυτή η πρωτότυπη μελλοντική εμβυθιστική ψυχαγωγία επιδεικνύει το συναρπαστικό περιπέτειας και δράσης «The Last of Us» με βίντεο υψηλής ευκρίνειας, τρισδιάστατο ήχο και τεχνολογίες οσμών.