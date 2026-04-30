Η πλατφόρμα Samsung Knox προστατεύει πλέον και τα monitors!

Σύνοψη

Η πλατφόρμα ασφάλειας Samsung Knox απέκτησε επίσημα την πιστοποίηση Common Criteria (CC) για την κατηγορία των monitors.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να επεκτείνει και να ενισχύσει το ήδη υπάρχον πλαίσιο ασφάλειας που διατηρεί η εταιρεία στις Smart TVs της.

Η πιστοποίηση CC αποτελεί ένα παγκόσμιο, αναγνωρισμένο πρότυπο για την αξιολόγηση προϊόντων που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα.

Το σύστημα Knox προσφέρει παρακολούθηση του λειτουργικού συστήματος σε πραγματικό χρόνο και αποκλεισμό επικίνδυνων ιστοσελίδων phishing.

Η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική της πλατφόρμας βασίζεται σε ανεξάρτητα επίπεδα ασφαλείας, όπως τα TrustZone, Knox Vault και Knox Matrix.

Η προστασία των συνδεδεμένων συσκευών αποτελεί βασική προτεραιότητα στη σύγχρονη ψηφιακή υποδομή. Η Samsung ανακοίνωσε επίσημα ότι η αποκλειστική πλατφόρμα ασφάλειας της εταιρείας, το Samsung Knox, απέκτησε πλέον την πιστοποίηση Common Criteria (CC) και για την κατηγορία των monitors. Η συγκεκριμένη επέκταση έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια που η εταιρεία διατηρεί ήδη επιτυχημένα στις Smart TVs της, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον προστασίας για τους χρήστες.

Η πιστοποίηση CC δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά ένα αυστηρό παγκόσμιο πρότυπο αξιολόγησης ασφάλειας, το οποίο εφαρμόζεται σε προϊόντα πληροφορικής που απαιτούν αξιόπιστη προστασία δεδομένων. Το πρότυπο αυτό παρέχει ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο ενοποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης από διαφορετικές χώρες, διευκολύνοντας την αμοιβαία αναγνώρισή τους σε παγκόσμια κλίμακα. Η απόκτηση αυτής της πιστοποίησης επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της τεχνολογίας της νοτιοκορεατικής εταιρείας, η οποία από το 2015 λαμβάνει σταθερά πιστοποίηση CC για τα νέα της προϊόντα.

Τι σημαίνει η πιστοποίηση Common Criteria για το Samsung Knox;

Η πιστοποίηση Common Criteria επιβεβαιώνει διεθνώς τα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας της πλατφόρμας Samsung Knox, εστιάζοντας κυρίως στην παρακολούθηση του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος και στον άμεσο αποκλεισμό phishing sites. Καθώς τα monitors αποτελούν πλέον κεντρικούς κόμβους διαχείρισης δεδομένων, η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών διασφαλίζει την ακεραιότητα του περιβάλλοντος χρήσης απέναντι σε στοχευμένες κυβερνοεπιθέσεις.

Η πλατφόρμα Samsung Knox σχεδιάστηκε με γνώμονα τη λήψη δραστικών μέτρων κατά σοβαρών φαινομένων κυβερνοαπειλής, όπως είναι το hacking. Η προστασία αυτή κρίνεται απολύτως απαραίτητη, ιδιαίτερα σε τομείς της καθημερινότητας που απαιτούν εξαιρετικά ισχυρή ασφάλεια, όπως ο AI έλεγχος του έξυπνου σπιτιού, η AI φωνητική αναγνώριση και, κυρίως, οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα μέσω συνδεδεμένων συσκευών.

Ο Taeyong Son, Executive Vice President του Visual Display (VD) Business στη Samsung Electronics, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι συνδεδεμένες οθόνες διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και ζούμε, καθιστώντας την επαληθευμένη ασφάλεια απαραίτητη». Συμπλήρωσε επίσης πως με το Samsung Knox να είναι πλέον πιστοποιημένο τόσο στις smart TVs όσο και στα monitors, η εταιρεία προσφέρει αυτή την κρίσιμη προστασία με απόλυτη συνέπεια σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της.

Οι τρεις πυλώνες ασφαλείας του συστήματος Knox

Η αυστηρή αξιολόγηση για την πιστοποίηση CC εστίασε και ανέδειξε τρία βασικά, δομικά χαρακτηριστικά ασφάλειας που προσφέρει η πλατφόρμα Knox:

System Integrity Monitor (SIM): Το σύστημα αυτό παρέχει αδιάκοπη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του πυρήνα (kernel) του λειτουργικού συστήματος. Η συνεχής αυτή σάρωση διασφαλίζει την ακεραιότητα του συστήματος από προσπάθειες αλλοίωσης του κώδικα στο χαμηλότερο επίπεδο. Web Browser Security (WBS): Μία από τις πιο συχνές απειλές για τους χρήστες είναι οι παραπλανητικές ιστοσελίδες. Το WBS στοχεύει αποκλειστικά στον άμεσο αποκλεισμό ιστοτόπων phishing, προστατεύοντας τους χρήστες καθ' όλη τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Unauthorized Execution Prevention (UEP): Το συγκεκριμένο εργαλείο ελέγχει και επικυρώνει τις ψηφιακές υπογραφές των εφαρμογών και των διαδικασιών, αποτρέποντας ουσιαστικά την εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών και την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού.

Πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προστασίας στο hardware

Πέραν των παραπάνω λειτουργιών, η συνολική αξιοπιστία της πλατφόρμας βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική της, η οποία απομονώνει τα κρίσιμα δεδομένα. Η πλατφόρμα Samsung Knox διασφαλίζει το περιβάλλον χρήσης μέσα από μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που διαχωρίζει τις διαδικασίες τόσο σε επίπεδο software όσο και σε επίπεδο hardware.

Αυτή η υποδομή περιλαμβάνει το TrustZone, το οποίο λειτουργεί ως ένα εντελώς ανεξάρτητο επίπεδο ασφάλειας απευθείας ενσωματωμένο στο hardware της συσκευής. Παράλληλα, το Knox Vault προσφέρει ένα απολύτως ξεχωριστό επίπεδο αποκλειστικά για την αποθήκευση και διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων (όπως κωδικοί και βιομετρικά στοιχεία), καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την υποκλοπή τους ακόμη και αν το κεντρικό λειτουργικό σύστημα παραβιαστεί. Τέλος, το οικοσύστημα ολοκληρώνεται με το Knox Matrix, το οποίο αποτελεί το κεντρικό επίπεδο διαχείρισης ασφάλειας για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές του χρήστη.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!