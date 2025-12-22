Η ψηφιακή εικόνα της Ελλάδας για το 2024: «Άλμα» στις επενδύσεις δικτύων και κυριαρχία των δεμάτων

Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα στην Ελλάδα δεν είναι πλέον ζήτημα μελλοντικού σχεδιασμού, αλλά μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με την Έκθεση Επισκόπησης Αγορών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το 2024, οι δύο κλάδοι κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες αλλά κοινή συνισταμένη: την αναβάθμιση των υποδομών. Από τη μία, οι τηλεπικοινωνίες είδαν τις επενδύσεις να αγγίζουν το 1,1 δισ. ευρώ, και από την άλλη, η ταχυδρομική αγορά μετασχηματίζεται ραγδαία, με τα δέματα να εκτοπίζουν οριστικά την παραδοσιακή αλληλογραφία.

«Κούρσα» ταχύτητας στις Τηλεπικοινωνίες

Παρά τη μικρή πτώση 1,1% στον συνολικό κύκλο εργασιών του κλάδου, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 4,9 δισ. ευρώ, η ουσία των εξελίξεων βρίσκεται στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών αύξησαν τις επενδύσεις τους κατά 10% σε σχέση με το 2023, εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στην επέκταση των δικτύων νέας γενιάς.

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι πλέον ορατά στον τελικό καταναλωτή. Οι συνδέσεις οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο 72%, καλύπτοντας πλέον το 14,2% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, έναντι μόλις 8,2% τον προηγούμενο χρόνο. Συνολικά, οι γραμμές υπερ-υψηλών ταχυτήτων (100 Mbps και άνω) αποτελούν πια το 37,4% της αγοράς, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες χρήστες εγκαταλείπουν σταδιακά τις παλιές συνδέσεις χαλκού για χάρη της ταχύτητας και της αξιοπιστίας.

Κυριαρχία των Data και 5G

Στην κινητή τηλεφωνία, η κάλυψη 5G στην Ελλάδα έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Τον Ιούνιο του 2024, η πληθυσμιακή κάλυψη άγγιξε το 99,8%, ξεπερνώντας αισθητά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που βρίσκεται στο 94,3%. Η διαθεσιμότητα δικτύων υψηλής χωρητικότητας πυροδότησε, όπως ήταν αναμενόμενο, την κατανάλωση δεδομένων.

Η χρήση mobile data σημείωσε νέα εκρηκτική άνοδο κατά 38,7%, φτάνοντας τα 1.732 εκατομμύρια GB. Οι ενεργές συνδέσεις που κάνουν χρήση δεδομένων πλησιάζουν τα 9,8 εκατομμύρια, με τη διείσδυση στον πληθυσμό να φτάνει το 94%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων όπου ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7%, οι τιμές στις τηλεπικοινωνίες κινήθηκαν αντίρροπα, με τον σχετικό υποδείκτη να μειώνεται οριακά κατά 0,3%.

Η συνδρομητική τηλεόραση συνεχίζει επίσης την ανοδική της πορεία, με τις συνδρομές να αυξάνονται κατά 5,3% στα 1,4 εκατομμύρια, κυρίως χάρη στην επικράτηση των συνδέσεων μέσω διαδικτύου (IPTV).

Το E-commerce αλλάζει τον χάρτη των Ταχυμεταφορών

Στον αντίποδα, η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών αντικατοπτρίζει την αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες. Ο κλάδος κατέγραψε έσοδα 768 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,4%, με κινητήριο μοχλό αποκλειστικά το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το παραδοσιακό γράμμα "πεθαίνει", αλλά το δέμα κυριαρχεί. Τα δέματα και τα μικροδέματα αποτελούν πλέον το 69% των συνολικών εσόδων των διακινηθέντων αντικειμένων, αποφέροντας 532 εκατ. ευρώ στις επιχειρήσεις του κλάδου. Αντίθετα, οι φάκελοι είδαν τον όγκο τους να μειώνεται περαιτέρω κατά 5,4%.

Η αγορά ανταποκρίνεται στη ζήτηση με επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 40,9%, φτάνοντας τα 25,5 εκατ. ευρώ. Η πιο χαρακτηριστική αλλαγή στην εμπειρία του πελάτη είναι η ραγδαία εξάπλωση των αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων (lockers). Μέσα σε ένα έτος, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 36,1%, φτάνοντας τις 5.300 μονάδες πανελλαδικά, προσφέροντας ευελιξία στις παραλαβές και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος του "last mile".

Ο ανταγωνισμός και η επόμενη μέρα

Η εικόνα του ανταγωνισμού παραμένει έντονη και στους δύο κλάδους. Στις τηλεπικοινωνίες, οι δεσμοποιημένες προσφορές (πακέτα σταθερής, κινητής, internet) κυριαρχούν με 4,4 εκατομμύρια συνδέσεις. Στις ταχυμεταφορές, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με Γενική Άδεια ελέγχουν πλέον το 84% της αγοράς, περιορίζοντας το μερίδιο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) στο 14%.

Η έκθεση της ΕΕΤΤ για το 2024 επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα έχει εισέλθει σε φάση ωριμότητας όσον αφορά την ψηφιακή της μετάβαση. Με τις οπτικές ίνες να φτάνουν σε ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά και τα logistics να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής κατανάλωσης, το στοίχημα πλέον μετατοπίζεται από την απλή πρόσβαση στην ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών.