Οριστικό λουκέτο στο Messenger.com: Η στρατηγική της Meta και οι εναλλακτικές

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR)

Η Meta τερματίζει τη λειτουργία της αυτόνομης web έκδοσης του Messenger (messenger.com).

Η διεύθυνση πλέον θα ανακατευθύνει τους χρήστες απευθείας στο περιβάλλον του facebook.com.

Η στρατηγική επιλογή στοχεύει στην επιστροφή των χρηστών στο κεντρικό feed, αυξάνοντας την προβολή διαφημίσεων.

Για επικοινωνία χωρίς περισπασμούς, η μοναδική λύση παραμένουν οι εγγενείς desktop εφαρμογές για Windows και macOS.

Η αυτόνομη ιστοσελίδα του Messenger ρίχνει αυλαία. Εκείνο το καθαρό, λευκό (ή dark) περιβάλλον στο messenger.com, το οποίο επιλέγαμε όσοι θέλαμε να συνομιλούμε χωρίς να κατακλυζόμαστε από το ατελείωτο doomscrolling του Facebook feed, αποτελεί παρελθόν. Η Meta επιβεβαίωσε το οριστικό κλείσιμο της σελίδας, ανακατευθύνοντας πλέον την κίνηση στο facebook.com/messenger. Η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς μια αλλαγή σε ένα URL, αλλά ένας ξεκάθαρος δείκτης για το πώς η εταιρεία αντιλαμβάνεται τη δέσμευση (engagement) των χρηστών στους υπολογιστές το 2026.

Το Messenger.com λανσαρίστηκε το 2015, εξυπηρετώντας έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: την αυτονόμηση της υπηρεσίας μηνυμάτων από το βαρύ και γεμάτο περισπασμούς κοινωνικό δίκτυο. Ήταν η απάντηση της Meta στον ανταγωνισμό εφαρμογών όπως το WhatsApp Web (πριν ενοποιηθούν πλήρως κάτω από την ίδια ομπρέλα), προσφέροντας ένα εργαλείο παραγωγικότητας. Ένα tab ανοιχτό στον browser, μόνο για δουλειά ή επικοινωνία.

Γιατί αλλάζει ρότα η Meta σήμερα; Ο λόγος κρύβεται πίσω από τα στατιστικά χρήσης και τα διαφημιστικά έσοδα. Οι χρήστες του messenger.com είναι "αόρατοι" στον αλγόριθμο του κεντρικού feed. Δεν βλέπουν Reels, δεν βλέπουν χορηγούμενα posts, δεν αλληλεπιδρούν με το οικοσύστημα. Κλείνοντας την πόρτα της αυτόνομης σελίδας, η Meta αναγκάζει το κοινό είτε να επιστρέψει στο κεντρικό site του Facebook – όπου οι μετρήσεις engagement χτυπούν κόκκινο – είτε να μεταβεί στις desktop εφαρμογές.

Από τεχνικής άποψης, η διατήρηση ενός ξεχωριστού web app απαιτεί πόρους χωρίς να προσφέρει την ανάλογη κερδοφορία. Παράλληλα, οι εγγενείς εφαρμογές για Windows και macOS προσφέρουν πολύ καλύτερη διαχείριση πόρων. Ένα PWA (Progressive Web App) ή ένα ανοιχτό tab στον Chrome καταναλώνει συχνά περισσότερη μνήμη RAM σε σχέση με την εγκατεστημένη εφαρμογή του Messenger, η οποία ενσωματώνεται πιο ομαλά στις ειδοποιήσεις του λειτουργικού συστήματος.

Τι ισχύει και τι ελέγχεται

Η πληθώρα πληροφοριών συχνά δημιουργεί σύγχυση στους λιγότερο μυημένους χρήστες. Ας ξεκαθαρίσουμε το τοπίο:

Τι γνωρίζουμε επιβεβαιωμένα: Η διεύθυνση messenger.com παύει να λειτουργεί ως αυτόνομος client. Αν το πληκτρολογήσετε, θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον του Facebook. Οι συνομιλίες σας και τα δεδομένα σας είναι απόλυτα ασφαλή.

Η διεύθυνση messenger.com παύει να λειτουργεί ως αυτόνομος client. Αν το πληκτρολογήσετε, θα μεταφερθείτε στο περιβάλλον του Facebook. Οι συνομιλίες σας και τα δεδομένα σας είναι απόλυτα ασφαλή. Τι παρανοήθηκε: Η υπηρεσία Messenger δεν καταργείται. Οι εφαρμογές για Android και iOS παραμένουν ανέπαφες, το ίδιο και οι desktop εφαρμογές. Αλλάζει αποκλειστικά ο τρόπος πρόσβασης μέσω browser υπολογιστή.

Η άποψη μας στο Techgear

Η κατάργηση του messenger.com ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Στο Techgear παρακολουθούμε εδώ και καιρό την προσπάθεια της Meta να "μαζέψει" τις διάσπαρτες πλατφόρμες της σε πιο ελεγχόμενα περιβάλλοντα με υψηλότερη απόδοση διαφημίσεων. Η κίνηση θα εκνευρίσει τους power users που διατηρούσαν το messenger.com ως βασικό εργαλείο στη ρουτίνα τους. Η εκτίμησή μας; Μην υποκύψετε στο δόλωμα του facebook.com/messenger αν θέλετε να διατηρήσετε την παραγωγικότητά σας. Κατεβάστε την επίσημη εφαρμογή για Windows ή macOS. Προσφέρει ανώτερη διαχείριση ενέργειας για τα laptops και σας κρατάει μακριά από τη "μαύρη τρύπα" του news feed.