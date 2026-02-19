Google Chrome: Το νέο update αλλάζει οριστικά το multitasking

Εν συντομία (TL;DR)

Split View: Δύο καρτέλες στο ίδιο παράθυρο, βάζοντας τέλος στο εξαντλητικό tab switching.

Απευθείας υπογραμμίσεις και σημειώσεις (annotations) μέσα από τον browser, χωρίς να απαιτείται κατέβασμα αρχείων. Save to Drive: Άμεση αποθήκευση λήψεων στο cloud (στον φάκελο "Saved from Chrome") παρακάμπτοντας τον τοπικό δίσκο.

Άμεση αποθήκευση λήψεων στο cloud (στον φάκελο "Saved from Chrome") παρακάμπτοντας τον τοπικό δίσκο. Η μεγάλη εικόνα: Ο Chrome απαντά δυναμικά στα productivity features του Microsoft Edge, στοχεύοντας απευθείας στους power users.

Το να περνάς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σου μέσα σε έναν browser δεν αποτελεί είδηση. Αυτό που έχει καταντήσει πραγματικά κουραστικό, όμως, είναι η διαχείριση αυτού του ψηφιακού χώρου. Αμέτρητες καρτέλες, αρχεία που χάνονται στους δαιδαλώδεις φακέλους των Windows ή του macOS και συνεχείς εναλλαγές παραθύρων που σκοτώνουν τη συγκέντρωση.

Η Google ανακοίνωσε μόλις ένα φρέσκο πακέτο αναβαθμίσεων για τον Chrome, εστιάζοντας ακριβώς στην εξάλειψη της καθημερινής τριβής. Όχι με κάποιο θεωρητικό AI concept, αλλά με καθαρά, πρακτικά εργαλεία παραγωγικότητας. Πάμε να δούμε γιατί αυτή η αναβάθμιση έχει πραγματική σημασία για το workflow σου.

Split View: Το multitasking ενηλικιώνεται

Η προσθήκη του Split View είναι με διαφορά η πιο ουσιαστική αναβάθμιση. Αντί να παλεύεις με τη διαχείριση παραθύρων στο λειτουργικό σου σύστημα ή να φορτώνεις τον browser με βαριά third-party extensions (που συχνά καταβροχθίζουν τη μνήμη RAM), ο Chrome επιτρέπει πλέον την ταυτόχρονη, οργανωμένη προβολή δύο καρτελών.

Η εκτίμηση μας είναι πως αυτή η εγγενής υλοποίηση θα λύσει τα χέρια σε developers που κοιτούν παράλληλα κώδικα και documentation, αλλά και σε όσους θέλουν να κρατούν σημειώσεις ενώ παρακολουθούν ένα βίντεο. Βέβαια, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η Google άργησε χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο πάρτι. Ο Microsoft Edge προσφέρει κάτι αντίστοιχο εδώ και καιρό, αλλά η απλοϊκή, "built-in" προσέγγιση της Google δείχνει ικανή να κρατήσει στο μαντρί τους χρήστες που λοξοκοιτούσαν προς τον ανταγωνισμό.

PDF Annotations: Κερδίζοντας χρόνο (και κλικ)

Όλοι έχουμε ζήσει την ίδια διαδικασία: ανοίγεις ένα PDF στον browser, το κατεβάζεις τοπικά, ανοίγεις μια ξεχωριστή εφαρμογή (π.χ. Acrobat Reader), βάζεις μια σημείωση, το αποθηκεύεις ξανά και μετά το στέλνεις. Πλέον, ο ενσωματωμένος PDF Viewer του Chrome αποκτά επιτέλους τα πολυπόθητα εργαλεία annotation.

Μπορείς να υπογραμμίσεις κείμενο και να προσθέσεις σχόλια επιτόπου. Αυτό πρακτικά εκμηδενίζει την ανάγκη για εξωτερικούς PDF readers για τον μέσο χρήστη, μειώνοντας τα ενδιάμεσα βήματα και κρατώντας όλη τη δουλειά συγκεντρωμένη εντός browser.

Save to Google Drive: Έξυπνο οικοσύστημα ή "κλείδωμα";

Το τρίτο νέο χαρακτηριστικό βάζει τάξη στο απόλυτο χάος του φακέλου "Λήψεις". Με το νέο εργαλείο "Save to Google Drive", μπορείς να στέλνεις τα PDF σου απευθείας στο cloud, σε έναν ειδικό, αυτοματοποιημένο φάκελο ("Saved from Chrome").

Από τη μία πλευρά, πρόκειται για την απόλυτη ευκολία, ειδικά αν δουλεύεις εναλλάξ από laptop, desktop και smartphone. Από την άλλη, αυτό που μας προβληματίζει ελαφρώς είναι η ξεκάθαρη στρατηγική της Google να σε «δέσει» ακόμα πιο σφιχτά στο δικό της οικοσύστημα υπηρεσιών, καταναλώνοντας –και ίσως εξαντλώντας γρηγορότερα– τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο του Drive σου.

Τι ισχύει και τι ελέγχεται

Τι γνωρίζουμε επιβεβαιωμένα: Τα χαρακτηριστικά Split View, PDF Annotations και Save to Drive είναι απολύτως επίσημα. Ανακοινώθηκαν από την ομάδα ανάπτυξης του Chrome (υπό τον Alex Tsu) και η διάθεσή τους ξεκινά άμεσα για τους χρήστες παγκοσμίως.

Με τη ματιά του Techgear

Η Google απέδειξε ότι ξέρει να εντοπίζει τα πραγματικά pain points των χρηστών. Το σημερινό update δεν αναζητά εντυπωσιασμούς με κενά buzzwords, αλλά λύνει πρακτικά προβλήματα παραγωγικότητας. Ο Chrome κλείνει την ψαλίδα των features με τον Edge και αναβαθμίζεται σε ένα συγκεντρωτικό εργαλείο δουλειάς. Αν το καθημερινό σου workflow βασίζεται εκτενώς στον browser, το Split View από μόνο του αποτελεί πολύ σοβαρό λόγο για να διατηρήσεις τον Chrome ως προεπιλογή στο σύστημα σου.