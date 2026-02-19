Gemini 3.1 Pro: Το ν΄έο AI εργαλείο της Google για πολύπλοκα προβλήματα

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR)

Τέλος στα ".5" updates: Η Google λανσάρει το Gemini 3.1 Pro, ένα μοντέλο κομμένο και ραμμένο για βαθιά λογική επεξεργασία (reasoning) και όχι απλώς για casual chat.

Η Google λανσάρει το Gemini 3.1 Pro, ένα μοντέλο κομμένο και ραμμένο για βαθιά λογική επεξεργασία (reasoning) και όχι απλώς για casual chat. Άλμα στα benchmarks: Σκοράροντας 77.1% στο ARC-AGI-2, το νέο μοντέλο υπερδιπλασιάζει την απόδοση του Gemini 3 Pro σε ακραία σενάρια συνδυαστικής λογικής.

Σκοράροντας 77.1% στο ARC-AGI-2, το νέο μοντέλο υπερδιπλασιάζει την απόδοση του Gemini 3 Pro σε ακραία σενάρια συνδυαστικής λογικής. Agentic Focus: Εισάγει το νέο API endpoint gemini-3.1-pro-preview-customtools , στοχεύοντας στην αυτόνομη εκτέλεση κώδικα και την απρόσκοπτη χρήση εξωτερικών εργαλείων.

Εισάγει το νέο API endpoint , στοχεύοντας στην αυτόνομη εκτέλεση κώδικα και την απρόσκοπτη χρήση εξωτερικών εργαλείων. 1M Context Window: Αναλύει natively τεράστιους όγκους δεδομένων, όπως ολόκληρα code repositories, video και audio, διατηρώντας το συνολικό context χωρίς "παραισθήσεις".

Η Google μόλις πάτησε το γκάζι στο AI reasoning. Αντί να περιμένουμε την καθιερωμένη ενδιάμεση αναβάθμιση με την κατάληξη ".5", η εταιρεία κυκλοφόρησε το Gemini 3.1 Pro. Η συγκεκριμένη ονοματολογία δεν προέκυψε τυχαία. Σηματοδοτεί μια κάθετη βελτίωση στην ικανότητα του μοντέλου να σκέφτεται συνδυαστικά και να λύνει προβλήματα που απαιτούν πολλαπλά βήματα. Για τους power users και τους developers, αυτό σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω τα μοντέλα που απλώς συνοψίζουν κείμενα και περνάμε σε συστήματα που μπορούν να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να εκτελέσουν αυτόνομα πολύπλοκα workflows.

Τι σημαίνει το "3.1" στην Πράξη

Agentic Workflows και Custom Tools

Το πιο κρίσιμο στοιχείο του Gemini 3.1 Pro είναι η ριζικά διαφορετική προσέγγισή του στη χρήση εξωτερικών εργαλείων. Δεν κατανοεί απλώς κώδικα. Η Google κυκλοφόρησε ένα ειδικό endpoint, το gemini-3.1-pro-preview-customtools , το οποίο έχει ρυθμιστεί αυστηρά για να δίνει προτεραιότητα σε custom tools (όπως εντολές bash, file viewing και search code).

Η άποψη μας στο Techgear είναι ότι αν έχετε παλέψει στο παρελθόν με το API προκειμένου να κάνετε ένα μοντέλο να διαβάσει τοπικά αρχεία χωρίς να "χάσει" τον ειρμό του, το 3.1 Pro έρχεται να λύσει αυτόν ακριβώς τον πονοκέφαλο. Διαβάζοντας τα τεχνικά specs, βλέπουμε ικανότητες όπως η δημιουργία animated SVGs απευθείας μέσω κώδικα, η οποία δείχνει πόσο καλά το μοντέλο κατανοεί το design intent, παράγοντας ελαφριά και scalable αποτελέσματα αντί για βαριά, παραδοσιακά video outputs.

1M Token Context Window που δουλεύει

Η θεωρητική διατήρηση ενός εκατομμυρίου tokens δεν αποτελεί πλέον είδηση, όμως η πρακτική και αξιόπιστη ανάκτησή τους (retrieval) είναι το πραγματικό ζητούμενο.

Το Gemini 3.1 Pro μπορεί να διαχειριστεί γιγαντιαία datasets, από αχανή repositories στο GitHub μέχρι συνδυασμό PDFs, βίντεο και ήχου, λειτουργώντας εξαιρετικά σταθερά. Σε επίπεδο καθημερινής χρήσης, ο συνδυασμός αυτού του context window με τις νέες λειτουργίες συλλογισμού, επιτρέπει στο AI να δράσει ως ένας αληθινός data analyst.

Τα Benchmarks που πραγματικά μετράνε

Συνήθως προσπερνάμε τα νούμερα των εταιρειών, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση οι διαφορές είναι χαώδεις. Το σκορ 77.1% στο ARC-AGI-2 (ένα benchmark σχεδιασμένο να ελέγχει εντελώς νέα, άγνωστα λογικά μοτίβα) είναι εντυπωσιακό, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι ο άμεσος προκάτοχός του, το 3.0 Pro, μόλις που άγγιζε το 31%. Στο SWE-Bench Verified, το οποίο μετράει καθαρά τις ικανότητες agentic coding, το σκορ του 80.6% μεταφράζεται στην πράξη σε ένα εργαλείο που μπορεί να αναλάβει και να κλείσει ανοιχτά issues στο GitHub με ελάχιστη ανθρώπινη καθοδήγηση.

Τι ισχύει και τι ελέγχεται

Τι γνωρίζουμε επιβεβαιωμένα: Το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε Preview. Οι developers έχουν ήδη πρόσβαση μέσω του Gemini API (στο Google AI Studio), του Vertex AI, του Google Antigravity, του Android Studio και του Gemini CLI. Οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν μια γεύση μέσα από το NotebookLM και την εφαρμογή Gemini, με τα υψηλότερα όρια χρήσης να "ξεκλειδώνουν" αποκλειστικά για τους συνδρομητές Google AI Pro και Ultra.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε Preview. Οι developers έχουν ήδη πρόσβαση μέσω του Gemini API (στο Google AI Studio), του Vertex AI, του Google Antigravity, του Android Studio και του Gemini CLI. Οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν μια γεύση μέσα από το NotebookLM και την εφαρμογή Gemini, με τα υψηλότερα όρια χρήσης να "ξεκλειδώνουν" αποκλειστικά για τους συνδρομητές Google AI Pro και Ultra. Τι ακούγεται: Αν και η Google αναφέρει ότι η τελική έκδοση θα κυκλοφορήσει "σύντομα", η εκτίμησή μας είναι ότι η δωρεάν χρήση θα είναι στενά ελεγχόμενη (rate-limited). Η υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για την λειτουργία "deep reasoning" καθιστά πρακτικά αδύνατη την αλόγιστη παροχή της χωρίς συνδρομητικό μοντέλο.

Με τη ματιά του Techgear

Αυτό που μας ιντριγκάρει στο Gemini 3.1 Pro είναι η εμφανής στρατηγική επιλογή της Google να επενδύσει στην "ωμή" νοημοσύνη και την επίλυση προβλημάτων, αφήνοντας πίσω τον επιφανειακό εντυπωσιασμό. Το γεγονός ότι developers από εταιρείες στον χώρο του 3D animation ανέφεραν ότι το μοντέλο εντόπισε και έλυσε περίπλοκα bugs, αποδεικνύει ότι δεν έχουμε απλά μια αναβαθμισμένη μηχανή, αλλά για έναν αξιόπιστο τεχνικό συνεργάτη.