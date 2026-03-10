Η realme παρουσιάζει τη σειρά 16 Pro σε συνεργασία με τον σχεδιαστή Naoto Fukasawa

Σύνοψη

Η realme ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον βιομηχανικό σχεδιαστή Naoto Fukasawa για τη δημιουργία της σειράς smartphones 16 Pro Series και των ακουστικών Buds Air8.

Εισάγεται η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Urban Wild Design, η οποία αντλεί έμπνευση από το φυσικό περιβάλλον και την προσαρμόζει στη σύγχρονη αστική ζωή.

Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη βιομηχανία των smartphones το bio-based organic silicone, ένα υλικό κατασκευασμένο από φυτικό άχυρο που προσφέρει ανθεκτικότητα και απαλή υφή.

Η συσκευή διαθέτει πάχος μόλις 8.49mm και ενσωματώνει σχεδιασμό All-Nature Curve για βελτιωμένη εργονομία.

Τα νέα Master Design χρώματα είναι το Master Gold (διαθέσιμο στα 16 Pro και 16 Pro+) και το Master Grey (αποκλειστικό για το 16 Pro+).

Το σύστημα της κάμερας διαθέτει φινίρισμα Luxury PVD Craftsmanship, εμπνευσμένο από τον χώρο της υψηλής ωρολογοποιίας.

Η realme προχώρησε στην ανακοίνωση της ανανεωμένης συνεργασίας της με τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή Naoto Fukasawa. Η ανακοίνωση φέρνει στο προσκήνιο το ολοκαίνουργιο Urban Wild Design, μια σχεδιαστική προσέγγιση που θα εφαρμοστεί στην επερχόμενη σειρά realme 16 Pro Series, καθώς και στα ασύρματα ακουστικά Buds Air8.

Ο Fukasawa έχει στο παρελθόν συνεργαστεί με τη realme για τη δημιουργία πέντε διαφορετικών σειρών προϊόντων, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό για την κύρια, αριθμημένη σειρά smartphones της εταιρείας. Η σύμπραξη των δύο πλευρών έχει αποδώσει εμβληματικά μοντέλα στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των realme X, X2 Pro, GT και GT 2 Pro. Μέσα από αυτά τα μοντέλα, εισήχθη η έννοια του “without thought” στον βιομηχανικό σχεδιασμό, αντιπροσωπεύοντας μια μορφή ομορφιάς που γίνεται άμεσα αντιληπτή με την όραση ή την αφή.

Τρία χρόνια μετά την τελευταία τους κοινή προσπάθεια, η νέα σχεδιαστική γλώσσα συνδυάζει οργανικά στοιχεία από τη φύση με σύγχρονες τεχνικές κατασκευής, δημιουργώντας ένα ανανεωμένο Master Design. Ο πυρήνας της νέας σχεδιαστικής γραμμής προκύπτει από την αναζήτηση της realme και του Fukasawa γύρω από μια «spiritual utopia» εντός της έντονης αστικής καθημερινότητας.

Τι είναι το Urban Wild Design της σειράς realme 16 Pro;

Το Urban Wild Design αποτελεί τη σχεδιαστική ταυτότητα που παντρεύει το ακατέργαστο πνεύμα της φύσης με την εκλεπτυσμένη αστική αισθητική. Τα υλικά κατασκευής διαθέτουν υφές που παραπέμπουν σε στοιχεία όπως στάχυα σε ανοιχτά χωράφια ή πέτρες ποταμού λειασμένες από το νερό. Αυτή η φυσική αίσθηση πλαισιώνεται από βιομηχανικές και αστικές λεπτομέρειες, όπως το Metal Mirror Camera, δημιουργώντας έναν χώρο όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν το δικό τους "field of freedom".

Καινοτομία υλικών: Βιολογική οργανική σιλικόνη

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σειράς realme 16 Pro Series είναι η χρήση βιολογικής οργανικής σιλικόνης (bio-based organic silicone). Πρόκειται για ένα υλικό που εμφανίζεται για πρώτη φορά στη βιομηχανία των smartphones, εστιάζοντας στη βιωσιμότητα, την άνεση και την υψηλή ανθεκτικότητα.

Το συγκεκριμένο υλικό παράγεται από ανανεώσιμο φυτικό άχυρο, μέσω μιας απολύτως καθαρής διαδικασίας κατασκευής χωρίς ρύπους. Το τελικό αποτέλεσμα διακρίνεται για την απαλή του υφή, η οποία είναι φιλική προς το δέρμα, ενώ παράλληλα διαθέτει μια φυσική ελαστικότητα που προσομοιάζει την αφή φυσικών επιφανειών. Βασικό πλεονέκτημα της βιολογικής σιλικόνης είναι η εξαιρετική αντοχή της στις φθορές του χρόνου, στη συσσώρευση βρωμιάς και στην ανάπτυξη βακτηρίων, εξασφαλίζοντας ότι η συσκευή θα διατηρήσει την πολυτελή της εμφάνιση.

Παράλληλα, η εταιρεία εφαρμόζει τον χειροποίητο σχεδιασμό All-Nature Curve. Ο σχεδιασμός αυτός χρησιμοποιεί ομαλές, συνεχείς γραμμές που ενώνουν αρμονικά το πίσω τμήμα της συσκευής (panel) με το κεντρικό πλαίσιο (mid-frame) και την οθόνη, στοχεύοντας σε μια άνετη εμπειρία κρατήματος. Παρά την ενσωμάτωση αυτών των κατασκευαστικών στοιχείων, τα μοντέλα της σειράς 16 Pro διατηρούν ένα λεπτό προφίλ, με το πάχος να περιορίζεται στα 8.49 χιλιοστά.

Χρωματική παλέτα Master Design

Τα χρώματα της νέας σειράς έχουν αναπτυχθεί με προσεκτική ρύθμιση προκειμένου να αποδώσουν τις φυσικές αποχρώσεις με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Τα νέα Master Design Colors διακρίνονται σε δύο επιλογές:

Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι διαθέσιμη στα μοντέλα realme 16 Pro+ και 16 Pro. Έχει σχεδιαστεί για να αποπνέει τη ζεστασιά και τη λεπτή υφή που χαρακτηρίζει τα χρυσά στάχυα, διεγείροντας την αίσθηση της αφής. Master Grey: Το συγκεκριμένο χρώμα διατίθεται αποκλειστικά στην έκδοση realme 16 Pro+. Η έμπνευσή του προέρχεται από τα βότσαλα των ποταμών, προσφέροντας μια λεία επιφάνεια με απαλή λάμψη που συνδυάζει την εκλέπτυνση με τη φυσικότητα.

Οι δύο αυτές αποχρώσεις λειτουργούν συμπληρωματικά για να εκφράσουν την ισορροπία μεταξύ απτικής ομορφιάς και σύγχρονου βιομηχανικού design.

Κατασκευαστική υπεροχή και σύστημα κάμερας

Η σχεδιαστική αναβάθμιση της σειράς 16 Pro αγγίζει και το σύστημα των καμερών, το οποίο ενσωματώνει υψηλού επιπέδου craftsmanship. Το camera module διαθέτει τεχνοτροπία Luxury PVD Craftsmanship, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από τον χώρο της υψηλής ωρολογοποιίας. Αυτή η τεχνική προσφέρει ένα πρωτοποριακό high-gloss mirror φινίρισμα, χαρακτηριστικό που σπάνια συναντάται στην κατηγορία των smartphones.

Για την προστασία αυτών των επιφανειών, η realme χρησιμοποιεί την τεχνολογία Nanoscale Metal Coating Craftsmanship, η οποία αυξάνει σημαντικά την αντοχή ενάντια στις γρατζουνιές. Το σύνολο της κάμερας ονομάζεται Volcanic Camera Deco και ενσωματώνεται ομαλά στο πίσω panel, ενώ σε συνδυασμό με το Luxury Metallic Mid-Frame, ολοκληρώνει την premium αισθητική της κατασκευής. Η όλη φιλοσοφία αποτελεί μια πρόσκληση προς τους νέους χρήστες για να επανασυνδεθούν με τη φύση και να αγκαλιάσουν το προσωπικό τους στυλ.

Η στρατηγική πορεία της realme

Η realme ιδρύθηκε από τον Sky Li το 2018 και κατάφερε να εδραιωθεί γρήγορα, κατακτώντας μια θέση στις κορυφαίες πέντε μάρκες smartphones σε 30 παγκόσμιες αγορές μέσα στα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας της. Η παγκόσμια βάση χρηστών της εταιρείας ξεπερνά πλέον τα 200 εκατομμύρια, με παρουσία σε κρίσιμες αγορές όπως η Ευρώπη, η Κίνα, η Μέση Ανατολή και η Λατινική Αμερική. Στόχος της είναι η παροχή συσκευών τεχνολογίας με κορυφαίες προδιαγραφές και πρωτοποριακό σχεδιασμό που απευθύνονται στο νεανικό κοινό. Το 2024 αποτέλεσε σημείο καμπής με το rebranding της εταιρείας και την καθιέρωση του νέου σλόγκαν «Make it real», εστιάζοντας στην παροχή απτών οφελών προς τους χρήστες.

Με τη ματιά του Techgear

Η ανακοίνωση της σειράς realme 16 Pro αποδεικνύει την ωρίμανση της εταιρείας, η οποία απομακρύνεται σταθερά από τον άξονα των "budget specs" για να διεκδικήσει θέση στην κατηγορία των premium κατασκευών.

Για την ελληνική αγορά, όπου η ανθεκτικότητα και η αισθητική παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση αγοράς, η καινοτομία της βιολογικής οργανικής σιλικόνης παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη επιλογή υλικού λύνει πρακτικά το πρόβλημα των δακτυλικών αποτυπωμάτων και της ολισθηρότητας που παρατηρείται στις γυάλινες πλάτες, προσφέροντας παράλληλα αυξημένη αντοχή στη φθορά. Η υιοθέτηση στοιχείων από την υψηλή ωρολογοποιία στο camera module δείχνει ξεκάθαρη πρόθεση ανταγωνισμού με τις ναυαρχίδες υψηλότερου κόστους.

Το επόμενο βήμα είναι να πιάσουμε τη συσκευή στα χέρια μας για να διαπιστώσουμε εάν το βάρος, η αίσθηση του All-Nature Curve και η αντοχή του υλικού ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινής, σκληρής χρήσης, ενώ αναμένουμε την επίσημη τιμολόγηση για τα δεδομένα της χώρας μας.