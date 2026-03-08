MacBook Neo: Πώς η Apple μείωσε την τιμή στο μισό χωρίς εκπτώσεις στα υλικά

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε το MacBook Neo, το νέο της entry-level laptop με τιμή εκκίνησης τα €699, εξοπλισμένο με το A18 Pro chip.

Η Molly Anderson, VP Βιομηχανικού Σχεδιασμού, ξεκαθαρίζει πως δεν υπήρξαν συμβιβασμοί στην ποιότητα, διατηρώντας την παραδοσιακή αλουμινένια κατασκευή.

Το κόστος μειώθηκε χάρη σε μια νέα κατασκευαστική μέθοδο διέλασης (extrusion) που εξοικονομεί 50% αλουμίνιο και μειώνει τον χρόνο κατεργασίας.

Αποτελεί το πιο βιώσιμο προϊόν της εταιρείας, κατασκευασμένο κατά 60% από ανακυκλωμένα υλικά.

Οι αναγκαίοι συμβιβασμοί για την επίτευξη της χαμηλής τιμής εντοπίζονται στα 8GB RAM, την απουσία φωτιζόμενου πληκτρολογίου και τον περιορισμό της μιας εκ των δύο θυρών USB-C σε ταχύτητες USB 2.0.

Το νέο MacBook Neo αποτελεί την πιο επιθετική τιμολογιακή κίνηση της Apple στην κατηγορία των φορητών υπολογιστών μέχρι σήμερα. Με τιμή εκκίνησης τα €699, το νέο entry-level μοντέλο στοχεύει απευθείας στους φοιτητές και τους χρήστες που αναζητούν μια οικονομική πύλη εισόδου στο οικοσύστημα του macOS, αποφεύγοντας ωστόσο τη χρήση πλαστικού.

Η Molly Anderson, Αντιπρόεδρος Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Apple, σε συνέντευξη της στο Dezeen, ανέλυσε τη μηχανική και τον σχεδιασμό πίσω από τη συσκευή, εξηγώντας πώς η εταιρεία κατάφερε να μειώσει το κόστος κατασκευής χωρίς να θυσιάσει τον premium χαρακτήρα των υπολογιστών Mac.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου MacBook Neo;

Το MacBook Neo είναι ένα fanless laptop 13 ιντσών που τροφοδοτείται από το A18 Pro chip της Apple, διαθέτει 8GB ενοποιημένης μνήμης (RAM) και Retina οθόνη με φωτεινότητα 500 nits. Ξεκινά από τα €699 για την έκδοση των 256GB, υποστηρίζει Wi-Fi 6E και ζυγίζει 1,23 κιλά.

Η επιλογή του A18 Pro, του ίδιου επεξεργαστή που ενσωματώνεται στη σειρά iPhone 16 Pro, αποτελεί μια σημαντική διαφοροποίηση από την παραδοσιακή σειρά M των Mac. Η αρχιτεκτονική του SoC εξασφαλίζει εξαιρετική διαχείριση ενέργειας, διατηρώντας το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ομαλές στις καθημερινές εργασίες. Το σύστημα διαθέτει δύο θύρες USB-C και υποδοχή ακουστικών, αφήνοντας εκτός τη θύρα φόρτισης MagSafe για την εξοικονόμηση εσωτερικού χώρου.

Πώς η Apple διατήρησε την ποιότητα κατασκευής στο MacBook Neo;

Για τη μείωση του κόστους στο MacBook Neo, η Apple εγκατέλειψε την παραδοσιακή μέθοδο CNC milling από συμπαγές μπλοκ μετάλλου. Το σασί είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο που διαμορφώνεται με θερμότητα και πίεση και, τελικά, περνάει από μικρο-κατεργασία, μειώνοντας τον χρόνο παραγωγής και τη φύρα των υλικών κατά 50%.

Σύμφωνα με την Anderson, η τακτική της χρήσης υποδεέστερων υλικών απορρίφθηκε εξαρχής. Στόχος της σχεδιαστικής ομάδας ήταν το τελικό προϊόν να διατηρεί την απόλυτη αίσθηση ενός MacBook, καθώς συχνά αποτελεί τον πρώτο υπολογιστή που αποκτά ένας νέος χρήστης. Η τεχνική της διέλασης επιτρέπει στο αλουμίνιο να πλησιάσει το τελικό σχήμα του φορητού υπολογιστή πριν ξεκινήσει το τελικό φρεζάρισμα. Αυτή η μεθοδολογία εξαλείφει την εκτεταμένη σπατάλη μετάλλου. Το αποτέλεσμα είναι μια στιβαρή, unibody αίσθηση, οπτικά και εργονομικά αντίστοιχη με τα ακριβότερα μοντέλα της εταιρείας.

Πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι το νέο MacBook Neo;

Το MacBook Neo είναι το πιο βιώσιμο προϊόν στην ιστορία της Apple, αποτελούμενο από 60% ανακυκλωμένα υλικά στο σύνολο του (βάσει βάρους). Το περίβλημα κατασκευάζεται από 90% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, ενώ η μπαταρία χρησιμοποιεί 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο.

Η βιωσιμότητα λειτούργησε ταυτόχρονα ως βασικός πυλώνας για τη συγκράτηση του κόστους. Εφόσον η νέα διαδικασία κατεργασίας απαιτεί 50% λιγότερο αλουμίνιο κατά την αρχική φάση, το ενεργειακό αποτύπωμα παραγωγής μειώνεται δραματικά. Παράλληλα, το 45% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην αλυσίδα εφοδιασμού του προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η συσκευασία του φορητού υπολογιστή βασίζεται πλήρως σε ίνες, καταργώντας τα πλαστικά, ευθυγραμμιζόμενη με τον στρατηγικό στόχο Apple 2030.

Οι κατασκευαστικοί και τεχνικοί συμβιβασμοί

Παρά την εξαιρετική εξωτερική εμφάνιση, η επίτευξη της τιμής των €699 απαίτησε συγκεκριμένες τεχνικές περικοπές, διαχωρίζοντας με σαφήνεια το Neo από τη σειρά Air.

Μνήμη RAM: Η συσκευή έρχεται με 8GB ενοποιημένης μνήμης, ποσότητα που δεν μπορεί να αναβαθμιστεί εργοστασιακά ούτε εκ των υστέρων. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του 2026, τα 8GB αποτελούν το ελάχιστο όριο, περιορίζοντας το multitasking πολλαπλών βαρέων εφαρμογών.

Πληκτρολόγιο και Βιομετρικά: Τα πλήκτρα του Magic Keyboard δεν διαθέτουν οπίσθιο φωτισμό. Επιπλέον, ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων Touch ID απουσιάζει από το βασικό μοντέλο και προσφέρεται αποκλειστικά στην έκδοση των 512GB (τιμή €799).

Συνδεσιμότητα: Ενώ το laptop ενσωματώνει δύο θύρες USB-C, μόνο η μία υποστηρίζει υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Η δεύτερη περιορίζεται στο πρότυπο USB 2.0 (έως 480 MB/s), εξυπηρετώντας πρακτικά κυρίως τη φόρτιση.

Διαθεσιμότητα και αισθητική ταυτότητα

Η χρωματική παλέτα του MacBook Neo σχεδιάστηκε για να προσελκύσει το νεανικό κοινό. Εκτός από το παραδοσιακό Silver, διατίθεται σε τρεις επιπλέον αποχρώσεις: Indigo (σκούρο μπλε), Blush (απαλό ροζ) και Citrus (κίτρινο). Η Anderson υπογράμμισε ότι η προσθήκη χρώματος απαίτησε μηχανική ακρίβεια ώστε τα λογότυπα, τα πλήκτρα και τα αντιολισθητικά πέλματα να ταιριάζουν απόλυτα με το ανοδιωμένο σασί. Το προϊόν είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία, με τις παραδόσεις να ξεκινούν στις 11 Μαρτίου 2026.

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση της Apple να προσφέρει ένα laptop εξοπλισμένο με το A18 Pro SoC, στοχεύει να λύσει το μεγαλύτερο πρόβλημα του macOS: το υψηλό κόστος. Για την ελληνική αγορά, το βασικό μοντέλο κοστίζει €699 και η έκδοση με 512GB αποθηκευτικό χώρο €799. Ακόμα και σε αυτή την κατηγορία τιμής, ο συνδυασμός Retina οθόνης 500 nits, αλουμινένιας unibody κατασκευής και της υψηλής αυτονομίας, του δίνει σαφές προβάδισμα απέναντι σε ανταγωνιστικά Windows laptops που συχνά στηρίζονται σε πλαστικά περιβλήματα και υποδεέστερα TN panels.

Ο περιορισμός των 8GB RAM παραμένει ένα εμπόδιο για όσους απαιτούν μεγάλη μακροζωία ή επαγγελματική χρήση. Ωστόσο, για αμιγώς εκπαιδευτικές ανάγκες, παρακολούθηση multimedia και εφαρμογές γραφείου, ο συνδυασμός του macOS με το A18 Pro αποδίδει εξαιρετικά.