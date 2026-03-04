Apple MacBook Neo: Επίσημα με A18 Pro, 8GB RAM και τιμή μόλις $599

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα το MacBook Neo, το νέο εισαγωγικό και χαμηλού κόστους laptop της.

Η συσκευή τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή A18 Pro, αφήνοντας την οικογένεια επεξεργαστών "M" για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους.

Η μνήμη RAM είναι αυστηρά κλειδωμένη στα 8GB για όλα τα μοντέλα, χωρίς καμία δυνατότητα μελλοντικής ή εργοστασιακής αναβάθμισης.

Ο βιομετρικός αισθητήρας Touch ID απουσιάζει από τη βασική έκδοση και προσφέρεται αποκλειστικά στο μοντέλο με αποθηκευτικό χώρο 512GB.

Διαθέτει δύο θύρες USB διαφορετικού τύπου για διευρυμένη συμβατότητα με παλαιότερα περιφερειακά.

Η υποστήριξη εξωτερικών οθονών περιορίζεται αυστηρά σε ένα monitor.

Apple MacBook Neo: Η επιστροφή της Apple στην εισαγωγική κατηγορία

Η Apple προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του MacBook Neo, μιας ολοκαίνουργιας κατηγορίας φορητών υπολογιστών που στοχεύει με απόλυτη ακρίβεια στο κοινό που αναζητά μια οικονομικά προσιτή πύλη εισόδου στο οικοσύστημα του macOS. Η στρατηγική απόφαση της εταιρείας να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη συσκευή από τις καθιερωμένες σειρές Air και Pro αποτυπώνεται έντονα στις επιλογές του υλικού. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η μετάβαση από το πυρίτιο της σειράς "M" σε αυτό της σειράς "A", γνωστό από τα κορυφαία iPhone, δημιουργώντας μια νέα ισορροπία μεταξύ κόστους παραγωγής και ενεργειακής απόδοσης.

Το MacBook Neo σχεδιάστηκε με κύριο γνώμονα τη φορητότητα, την ακραία αυτονομία και την προσβασιμότητα. Το συγκεκριμένο λανσάρισμα επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Apple προσεγγίζει την αγορά των low-cost laptops, η οποία κυριαρχείται παραδοσιακά από τα ευέλικτα Chromebooks και τα οικονομικά μηχανήματα με λειτουργικό σύστημα Windows.

Τι είναι το νέο MacBook Neo και ποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά του;

Το MacBook Neo είναι το πιο προσιτό laptop στην ιστορία της Apple, δομημένο γύρω από την mobile αρχιτεκτονική αλλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός desktop λειτουργικού συστήματος.

Επεξεργαστής και Μνήμη (SoC & RAM)

Στην καρδιά του συστήματος δεν συναντάμε κάποιον επεξεργαστή της σειράς "M", αλλά τον A18 Pro. Το συγκεκριμένο chip, κατασκευασμένο με αρχιτεκτονική 3 νανομέτρων, διαθέτει:

Επεξεργαστή (CPU): 6 πυρήνες (2 performance cores και 4 efficiency cores).

6 πυρήνες (2 performance cores και 4 efficiency cores). Γραφικά (GPU): 5-core GPU, επαρκής για βασική επεξεργασία εικόνας και casual gaming.

5-core GPU, επαρκής για βασική επεξεργασία εικόνας και casual gaming. Νευρωνικό Δίκτυο (NPU): 16-core Neural Engine, βελτιστοποιημένη για την τοπική εκτέλεση του Apple Intelligence με απόλυτη ιδιωτικότητα. Σύμφωνα με την Apple, είναι έως και 3 φορές ταχύτερο σε διεργασίες AI (στη συσκευή) συγκριτικά με τον Intel Core Ultra 5.

16-core Neural Engine, βελτιστοποιημένη για την τοπική εκτέλεση του Apple Intelligence με απόλυτη ιδιωτικότητα. Σύμφωνα με την Apple, είναι έως και 3 φορές ταχύτερο σε διεργασίες AI (στη συσκευή) συγκριτικά με τον Intel Core Ultra 5. Μνήμη RAM: Αυστηρά 8GB Ενοποιημένης Μνήμης (Unified Memory). Δεν προσφέρεται δυνατότητα αναβάθμισης σε 12GB ή 16GB, επιβεβαιώνοντας τον entry-level χαρακτήρα του.

Οθόνη: Απουσία Notch και κορυφαία ευκρίνεια

Το MacBook Neo είναι εξοπλισμένο με οθόνη Liquid Retina 13 ιντσών. Εδώ η Apple δεν έκανε εκπτώσεις στην ποιότητα απεικόνισης, αν και απέφυγε την αισθητική του notch που συναντάμε στα ακριβότερα μοντέλα:

Ανάλυση: 2408 x 1506 pixels.

2408 x 1506 pixels. Φωτεινότητα: Έως 500 nits, επιτρέποντας άνετη χρήση σε φωτεινά περιβάλλοντα.

Έως 500 nits, επιτρέποντας άνετη χρήση σε φωτεινά περιβάλλοντα. Χρώματα: Υποστήριξη για 1 δισεκατομμύριο χρώματα, εξασφαλίζοντας υψηλή χρωματική ακρίβεια.

Υποστήριξη για 1 δισεκατομμύριο χρώματα, εξασφαλίζοντας υψηλή χρωματική ακρίβεια. Επίστρωση: Anti-reflective (αντιανακλαστική) τεχνολογία για μειωμένη καταπόνηση των ματιών.

Σχεδιασμός, Βάρος και Χρώματα

Η συσκευή διατηρεί τον premium χαρακτήρα των προϊόντων της Apple χάρη στο σασί από αλουμίνιο (το οποίο είναι κατά 90% ανακυκλωμένο, καθιστώντας το, το πιο "πράσινο" Mac έως σήμερα).

Βάρος: Μόλις 1,23 κιλά (2.7 pounds), καθιστώντας το ιδανικό για μεταφορά σε σακίδιο.

Μόλις 1,23 κιλά (2.7 pounds), καθιστώντας το ιδανικό για μεταφορά σε σακίδιο. Σχεδιαστικές Γραμμές: Διαθέτει πιο μαλακές, στρογγυλεμένες γωνίες σε σχέση με το παρελθόν.

Διαθέτει πιο μαλακές, στρογγυλεμένες γωνίες σε σχέση με το παρελθόν. Χρωματικές Επιλογές: Διατίθεται σε τέσσερις νέες, νεανικές αποχρώσεις: Blush, Indigo, Silver, και Citrus. Οι αποχρώσεις αυτές επεκτείνονται οπτικά και στα πλήκτρα του πληκτρολογίου.

Αποθηκευτικός Χώρος και το "Premium" Touch ID

Οι επιλογές αποθηκευτικού χώρου είναι μετρημένες, ωστόσο η Apple ακολουθεί μια επιθετική στρατηγική διαχωρισμού χαρακτηριστικών:

Βασική Έκδοση: SSD χωρητικότητας 256GB . Η βασική έκδοση δεν διαθέτει βιομετρικό αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος.

SSD χωρητικότητας . Η βασική έκδοση διαθέτει βιομετρικό αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος. Ανώτερη Έκδοση: SSD χωρητικότητας 512GB. Το Touch ID προσφέρεται αποκλειστικά σε αυτό το μοντέλο (με εκτιμώμενη επιβάρυνση περίπου $100).

Συνδεσιμότητα και Δίκτυα

Το μηχάνημα παρέχει τα απολύτως απαραίτητα, περιορίζοντας τα πρωτόκολλα υψηλών ταχυτήτων που βρίσκουμε στα MacBook Pro:

Θύρες: 2 θύρες USB-C (δεν υποστηρίζουν Thunderbolt 4/5) και 1 παραδοσιακή υποδοχή ακουστικών (3.5mm headphone jack). Απουσιάζει η μαγνητική φόρτιση MagSafe.

2 θύρες USB-C (δεν υποστηρίζουν Thunderbolt 4/5) και 1 παραδοσιακή υποδοχή ακουστικών (3.5mm headphone jack). Απουσιάζει η μαγνητική φόρτιση MagSafe. Ασύρματα Δίκτυα: Υποστήριξη Wi-Fi 6E και Bluetooth 6.0 για σταθερές και ταχύτατες συνδέσεις.

Υποστήριξη Wi-Fi 6E και Bluetooth 6.0 για σταθερές και ταχύτατες συνδέσεις. Εξωτερική Οθόνη: Υποστηρίζεται αυστηρά η σύνδεση μίας (1) εξωτερικής οθόνης.

Μπαταρία, Ήχος και Περιφερειακά

Η απουσία ενεργού συστήματος ψύξης (fanless) σε συνδυασμό με την μπαταρία των 36.5 Wh και την αποδοτικότητα του A18 Pro εξασφαλίζουν τεράστια αυτονομία.

Αυτονομία: Έως 16 ώρες αναπαραγωγής βίντεο και τυπικής χρήσης.

Έως 16 ώρες αναπαραγωγής βίντεο και τυπικής χρήσης. Φόρτιση: Παρέχεται φορτιστής 20W στη συσκευασία.

Παρέχεται φορτιστής 20W στη συσκευασία. Κάμερα: FaceTime HD ανάλυσης 1080p, βελτιωμένη μέσω της Neural Engine.

FaceTime HD ανάλυσης 1080p, βελτιωμένη μέσω της Neural Engine. Ήχος: Δύο (dual) side-firing ηχεία με υποστήριξη Spatial Audio και σύστημα δύο μικροφώνων (dual mics).

Δύο (dual) side-firing ηχεία με υποστήριξη Spatial Audio και σύστημα δύο μικροφώνων (dual mics). Πληκτρολόγιο: Magic Keyboard. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν διαθέτει οπίσθιο φωτισμό (backlit), ένας σημαντικός περιορισμός για χρήση στο σκοτάδι. Παράλληλα, διαθέτει ένα ευρύχωρο Multi-Touch trackpad.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση του A18 Pro στο macOS

Η απόφαση της Apple να ενσωματώσει τον A18 Pro σε φορητό υπολογιστή αποτελεί μια κρίσιμη τεχνολογική στροφή. Αντί να χρησιμοποιήσει ένα παλαιότερο chip της σειράς M για να μειώσει το κόστος κατασκευής, η εταιρεία επέλεξε την κορυφαία αρχιτεκτονική των smartphones της. Ο A18 Pro, κατασκευασμένος στα 3 νανόμετρα, εξασφαλίζει κορυφαία ενεργειακή απόδοση. Το γεγονός αυτό επιτρέπει έναν εντελώς αθόρυβο (fanless) σχεδιασμό, με τη μπαταρία να αναμένεται να αγγίζει εξαιρετικά υψηλά νούμερα αυτονομίας, πιθανώς καταρρίπτοντας τα ρεκόρ της ίδιας της εταιρείας στην αναπαραγωγή βίντεο και την απλή περιήγηση στο διαδίκτυο.

Η χρήση του A18 Pro, ωστόσο, καθορίζει σαφώς και το ταβάνι των επιδόσεων. Δεν πρόκειται για μηχάνημα που απευθύνεται σε δημιουργούς περιεχομένου για βαριά επεξεργασία βίντεο ή πολύπλοκα 3D renders. Ο προσανατολισμός του είναι σαφής: απρόσκοπτη πλοήγηση στο διαδίκτυο, χρήση εφαρμογών γραφείου, τηλεκπαίδευση και κατανάλωση πολυμέσων. Η θερμική συμπεριφορά του A18 Pro στο μεγαλύτερο σασί ενός φορητού υπολογιστή αναμένεται άριστη, καθώς το chip δεν θα συναντά τους θερμικούς περιορισμούς ενός smartphone.

Μνήμη RAM: Ο αυστηρός περιορισμός στα 8GB

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα χαρακτηριστικά του νέου MacBook Neo είναι η απόφαση της Apple να κλειδώσει τη μνήμη RAM αυστηρά στα 8GB, χωρίς καμία δυνατότητα διαμόρφωσης για 16GB ή 24GB. Αν και το macOS διαχειρίζεται εξαιρετικά την ενοποιημένη μνήμη (Unified Memory) μέσω αποδοτικών τεχνικών memory swap στον δίσκο SSD, τα 8GB αποτελούν πλέον το απόλυτο ελάχιστο όριο για την ομαλή λειτουργία των σύγχρονων εφαρμογών.

Οι χρήστες του MacBook Neo θα πρέπει να είναι ορθολογικοί με τον αριθμό των ανοιχτών καρτελών στον browser και την ταυτόχρονη εκτέλεση απαιτητικών εφαρμογών. Η επιλογή αυτή διαχωρίζει κάθετα και τεχνητά το MacBook Neo από τις σειρές Air και Pro, αποτρέποντας τον "κανιβαλισμό" των πωλήσεων των ακριβότερων μοντέλων. Για το κοινό στο οποίο απευθύνεται —μαθητές και χρήστες βασικών αναγκών— τα 8GB παραμένουν επαρκή, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση της χαμηλής τιμής του προϊόντος.

Το "Paywall" του Touch ID και ο αποθηκευτικός χώρος

Η μεγαλύτερη ίσως έκπληξη, και ταυτόχρονα το πιο επιθετικό δείγμα στρατηγικής upselling από πλευράς Apple, αφορά την ενσωμάτωση του Touch ID. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο βιομετρικός αισθητήρας απουσιάζει παντελώς από το βασικό μοντέλο. Για να αποκτήσει ο χρήστης την ευκολία του δακτυλικού αποτυπώματος (για ξεκλείδωμα, Apple Pay και διαχείριση κωδικών), υποχρεούται να αγοράσει την ακριβότερη έκδοση που συνοδεύεται από δίσκο SSD χωρητικότητας 512GB.

Η πρακτική αυτή μετατρέπει ένα βασικό χαρακτηριστικό ασφαλείας και ευχρηστίας σε premium παροχή. Ο χρήστης της βασικής έκδοσης θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης, μια επιλογή που στερεί μέρος της σύγχρονης εμπειρίας χρήσης που πρεσβεύει η εταιρεία.

Συνδεσιμότητα: Δύο θύρες USB και ο περιορισμός της οθόνης

Η ενσωμάτωση δύο διαφορετικών θυρών USB στο MacBook Neo παρουσιάζει εξαιρετικό πρακτικό ενδιαφέρον. Η διαφοροποίηση αυτή υποδηλώνει την πρόθεση της Apple να εξυπηρετήσει χρήστες που διαθέτουν παλαιότερα περιφερειακά. Αντί για την αυστηρή αποκλειστικότητα των θυρών USB-C/Thunderbolt που συναντάμε στα ακριβότερα μοντέλα, η προσέγγιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη αγοράς επιπλέον προσαρμογέων (dongles) για τη σύνδεση ενός απλού εκτυπωτή ή ενός παλαιότερου flash drive.

Παράλληλα, ο περιορισμός της μίας μόνο εξωτερικής οθόνης επιβεβαιώνεται εκ νέου. Πρόκειται για έναν τεχνητό διαχωρισμό που ορίζεται από τον ελεγκτή οθόνης του A18 Pro. Το chip είναι ρυθμισμένο να οδηγεί την εσωτερική οθόνη του laptop και αυστηρά μόνο μία επιπλέον οθόνη, καλύπτοντας τις τυπικές ανάγκες σύνδεσης σε ένα monitor γραφείου ή σε έναν προτζέκτορα σχολικής αίθουσας, αλλά απογοητεύοντας όσους εργάζονται με πολλαπλά monitors.

Προσδοκίες για την ελληνική αγορά

Η τιμολόγηση του MacBook Neo στην Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί ανταγωνιστικά, προσεγγίζοντας ίσως τιμές κάτω των 1000 ευρώ για τη βασική έκδοση. Η απουσία του Touch ID στο βασικό μοντέλο, ωστόσο, σημαίνει ότι το πραγματικά λειτουργικό πακέτο (512GB + Touch ID) θα φτάνει σε τιμή που ενδεχομένως να "αγγίζει" τις προσφορές παλαιότερων μοντέλων MacBook Air (π.χ. M2).

Με τη ματιά του Techgear

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του MacBook Neo, καθίσταται σαφές πως η Apple εφαρμόζει μια υπολογισμένη, σχεδόν χειρουργική προσέγγιση στο hardware. Η χρήση του A18 Pro είναι μια εξαιρετικά έξυπνη κίνηση μηχανικής: η εταιρεία αξιοποιεί την τεράστια κλίμακα παραγωγής των chip των iPhone, μειώνει το κόστος κατασκευής του laptop και εγγυάται μια αυτονομία μπαταρίας που, στα χαρτιά, δείχνει ικανή να αφήσει πίσω οποιονδήποτε ανταγωνιστή.

Ωστόσο, οι περιορισμοί είναι αυστηροί και ξεκάθαρα σχεδιασμένοι από το τμήμα marketing. Τα σταθερά 8GB RAM αποτελούν ρεαλιστικό "ταβάνι" για τις δυνατότητες multitasking του μηχανήματος το 2026. Το πιο αμφιλεγόμενο σημείο, όμως, είναι η απουσία του Touch ID από τη βασική έκδοση. Ο καταναλωτής ωθείται τεχνητά προς την ακριβότερη έκδοση των 512GB, όχι απαραίτητα επειδή χρειάζεται τον επιπλέον χώρο, αλλά επειδή επιθυμεί τον βιομετρικό αισθητήρα που θεωρείται δεδομένος ακόμα και σε smartphones των 200 ευρώ.

Συμπερασματικά, το MacBook Neo προδιαγράφεται ως η απόλυτη "γραμματειακή μηχανή": αθόρυβο, ακούραστο ενεργειακά και εξαιρετικά φορητό, αρκεί ο χρήστης να έχει απόλυτη επίγνωση των τεχνολογικών συμβιβασμών που το συνοδεύουν.