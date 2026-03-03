Νέο MacBook Air με επεξεργαστή M5: Αλλαγές στην αρχιτεκτονική και διαθεσιμότητα

Σύνοψη

Ενσωμάτωση του νέου επεξεργαστή Apple M5 με αναβαθμισμένη Neural Engine, βελτιστοποιημένη για την τοπική εκτέλεση διεργασιών του Apple Intelligence.

Η βασική έκδοση ξεκινά πλέον στα 16GB Unified Memory, καλύπτοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις πολυδιεργασίας και AI.

Υποστήριξη του πρωτοκόλλου Wi-Fi 7 για ταχύτερη ασύρματη δικτύωση και διατήρηση της υποστήριξης δύο εξωτερικών οθονών.

Διατήρηση του σχεδιασμού χωρίς ανεμιστήρα (fanless), με αυτονομία μπαταρίας που αγγίζει τις 18 ώρες.

Αναμενόμενη κυκλοφορία στην ελληνική αγορά εντός του Απριλίου 2026.

Τι νέο φέρνει το MacBook Air με τον επεξεργαστή M5;

Το νέο MacBook Air ενσωματώνει το M5 SoC της Apple, το οποίο κατασκευάζεται σε βελτιωμένη αρχιτεκτονική λιθογραφίας. Η κύρια αναβάθμιση εντοπίζεται στη Neural Engine νέας γενιάς που επιταχύνει τις λειτουργίες του Apple Intelligence. Η συσκευή διαθέτει βασική μνήμη 16GB RAM, υποστηρίζει το πρότυπο Wi-Fi 7 για βελτιωμένη δικτύωση και διατηρεί τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης δύο εξωτερικών οθονών όταν το καπάκι είναι κλειστό.

Αρχιτεκτονική του M5 SoC και Apple Intelligence

Η μετάβαση στο M5 chip σηματοδοτεί μια καθαρά υπολογιστική αναβάθμιση για τη σειρά Air. Αν και η Apple διατηρεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία των προηγούμενων γενεών, οι αλλαγές στο εσωτερικό του πυριτίου είναι στοχευμένες. Το M5 SoC διαθέτει νέους πυρήνες απόδοσης και αποδοτικότητας (performance και efficiency cores), οι οποίοι προσφέρουν αυξημένη επεξεργαστική ισχύ ανά Watt.

Η συγκεκριμένη βελτίωση είναι κρίσιμη για ένα μηχάνημα που βασίζεται στην παθητική ψύξη (fanless design), καθώς επιτρέπει τη διατήρηση υψηλότερων χρονισμών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός θερμικού περιορισμού.

Η πιο σημαντική προσθήκη, ωστόσο, αφορά τη Neural Engine. Με τις απαιτήσεις του Apple Intelligence να αυξάνονται, η νέα μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας διαθέτει περισσότερους πυρήνες και αυξημένο εύρος ζώνης μνήμης. Αυτό επιτρέπει στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) της Apple να τρέχουν τοπικά (on-device) με αισθητά μικρότερη καθυστέρηση (latency). Η αναγνώριση φωνής, η ανάλυση κειμένου και η δημιουργία εικόνων πραγματοποιούνται ταχύτερα, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από το Private Cloud Compute της εταιρείας.

Μνήμη, αποθηκευτικός χώρος και συνδεσιμότητα

Η Apple εγκαταλείπει οριστικά τη βασική επιλογή των 8GB στη σειρά Air, μια απόφαση που υπαγορεύεται άμεσα από τις απαιτήσεις των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων και των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο MacBook Air M5 ξεκινά με 16GB Unified Memory, με επιλογές αναβάθμισης στα 24GB και 32GB, προσφέροντας σαφώς καλύτερη διαχείριση μνήμης σε απαιτητικά σενάρια multitasking, όπως το ταυτόχρονο άνοιγμα πολλαπλών καρτελών στο Safari, η επεξεργασία φωτογραφιών μεγάλου μεγέθους και η χρήση εφαρμογών παραγωγικότητας.

Ο βασικός αποθηκευτικός χώρος ξεκινά από τα 512GB τεχνολογίας NVMe SSD, εξασφαλίζοντας υψηλές ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής, ζωτικής σημασίας για τη γρήγορη μεταφορά αρχείων και την άμεση απόκριση του συστήματος.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η ενσωμάτωση του Wi-Fi 7 (802.11be) προσφέρει θεωρητικά υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, χαμηλότερο latency και βελτιωμένη σταθερότητα δικτύου σε περιβάλλοντα με πολλές συνδεδεμένες συσκευές, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης διαθέτει συμβατό router. Επιπλέον, διατηρείται η υποστήριξη Bluetooth 5.3, καθώς και η δυνατότητα σύνδεσης δύο εξωτερικών οθονών υψηλής ανάλυσης όταν ο υπολογιστής λειτουργεί σε clamshell mode.

Σχεδιασμός, οθόνη Liquid Retina και αυτονομία

Εξωτερικά, το MacBook Air M5 δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τον βιομηχανικό σχεδιασμό που καθιερώθηκε με τη γενιά του M2. Το πλαίσιο αλουμινίου παραμένει εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ. Η επιλογή του χρώματος Midnight συνεχίζει να διαθέτει την ειδική ανοδιωμένη επίστρωση που μειώνει ελαφρώς, αλλά δεν εξαλείφει πλήρως, τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Η οθόνη Liquid Retina παραμένει σταθερή αξία, προσφέροντας φωτεινότητα 500 nits, υποστήριξη του χρωματικού χώρου P3 και τεχνολογία True Tone. Παρόλο που απουσιάζει η τεχνολογία ProMotion (120Hz) που συναντάμε στα μοντέλα Pro, το πάνελ παραμένει ένα από τα κορυφαία στην κατηγορία των υπερφορητών υπολογιστών.

Σε επίπεδο αυτονομίας, η ενεργειακή αποδοτικότητα του M5 εξασφαλίζει ότι το MacBook Air διατηρεί την κορυφαία διάρκεια μπαταρίας του. Η Apple υπόσχεται έως και 18 ώρες αναπαραγωγής βίντεο μέσω της εφαρμογής Apple TV και έως 15 ώρες ασύρματης περιήγησης στο διαδίκτυο. Η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω της θύρας MagSafe 3, απελευθερώνοντας τις δύο διαθέσιμες θύρες Thunderbolt / USB 4 για τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών.

Η άποψη του Techgear

Η έλευση του MacBook Air M5 δεν αποτελεί επανασχεδιασμό, αλλά μια απαραίτητη αρχιτεκτονική ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του Apple Intelligence. Η αύξηση της βασικής μνήμης στα 16GB είναι το σημαντικότερο πρακτικό όφελος για τον τελικό χρήστη, λύνοντας οριστικά το πρόβλημα των περιορισμένων πόρων που ταλαιπωρούσε τα εισαγωγικά μοντέλα τα τελευταία χρόνια.

Κατά την επικείμενη δοκιμή της συσκευής, το ενδιαφέρον μας θα εστιαστεί στη θερμική συμπεριφορά του M5 υπό πραγματικό φόρτο εργασίας. Σε ένα fanless σασί, η απαγωγή θερμότητας παραμένει η αχίλλειος πτέρνα στις παρατεταμένες διεργασίες (π.χ. video export). Επιπλέον, θα αξιολογήσουμε την ανθεκτικότητα της επίστρωσης στο Midnight χρώμα κατά την καθημερινή χρήση, καθώς και την πραγματική ταχύτητα απόκρισης των on-device AI λειτουργιών σε σύγκριση με τα μοντέλα της σειράς M3.

Στην ελληνική αγορά, το νέο MacBook Air αναμένεται να είναι διαθέσιμο μέσω του επίσημου δικτύου μεταπωλητών περίπου δύο με τρεις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του στις ΗΠΑ (εκτίμηση για αρχές Απριλίου 2026).