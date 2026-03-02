Νέες AI συσκευές Lenovo στην MWC 2026: Ενοποιημένο οικοσύστημα Qira και 3D laptops

Σύνοψη

Η Lenovo παρουσίασε μια νέα γενιά προσαρμόσιμων AI συσκευών και proof-of-concept στην MWC 2026.

Ανακοινώθηκε το Lenovo Qira, ένα σύστημα Personal Ambient Intelligence που λειτουργεί σε επίπεδο συστήματος και δεν αποτελεί ξεχωριστή εφαρμογή.

Παρουσιάστηκε το ThinkBook Modular AI PC Concept, με βάση 14 ιντσών και εναλλάξιμες οθόνες που αυξάνουν τον χώρο εργασίας στις 19 ίντσες.

Αποκαλύφθηκε το Yoga Book Pro 3D Concept, το οποίο επιτρέπει την προβολή και επεξεργασία 3D εικόνων χωρίς τη χρήση ειδικών γυαλιών.

Παρουσιάστηκε το Legion Go Fold Concept, μια συσκευή που μετατρέπεται από compact handheld μορφή σε μεγαλύτερη οθόνη για gaming.

Η εμπορική σειρά ThinkPad T-Series ανανεώθηκε με βελτιώσεις στην επισκευασιμότητα, επιτυγχάνοντας κορυφαίες βαθμολογίες από το iFixit.

Η στρατηγική της Lenovo και το νέο οικοσύστημα Qira

Στην MWC 2026, η Lenovo προχώρησε στην έναρξη διάθεσης του Lenovo Qira, ενός συστήματος Personal Ambient Intelligence που ενσωματώνεται απευθείας σε επίπεδο συστήματος στις συσκευές της. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, το Qira θα διατεθεί σε περισσότερες από 20 συσκευές των σειρών Yoga, IdeaPad, Legion και ThinkPad, αρχικά υποστηρίζοντας έξι γλώσσες σε εννέα περιοχές.

Η παρουσία της Lenovo στη φετινή διοργάνωση αποτυπώνει την ευρύτερη αλλαγή στο personal computing, εστιάζοντας σε συστήματα που προσαρμόζονται έξυπνα στους χρήστες και το περιβάλλον τους. Σύμφωνα με τον Luca Rossi, Πρόεδρο του Intelligent Devices Group της Lenovo, τα έξυπνα συστήματα θα λειτουργούν πλέον απρόσκοπτα σε όλες τις συσκευές, δημιουργώντας ένα ενιαίο AI οικοσύστημα.

Το Lenovo Qira ξεχωρίζει διότι δεν προστίθεται ως μια απλή, ξεχωριστή εφαρμογή, αλλά υποστηρίζει τη συνέχεια των εργασιών μεταξύ PCs, tablets, smartphones και wearables, βασιζόμενο στην πρόθεση του χρήστη. Το Idea Tab Pro Gen 2 αποτελεί το πρώτο tablet της εταιρείας που φέρει το νέο σύστημα. Για το 2026, έχει προγραμματιστεί η επέκταση του Qira σε περισσότερες συσκευές και επιπλέον γλώσσες, συμπεριλαμβανομένου του ντεμπούτου του σε smartphones της Motorola. Αξίζει να σημειωθεί πως στην πρώτη φάση υποστήριξης (Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Πορτογαλικά), η ελληνική γλώσσα δεν περιλαμβάνεται.

Προσαρμόσιμο Hardware: ThinkBook Modular AI PC και 3D Concepts

Το ThinkBook Modular AI PC Concept βασίζεται στη φιλοσοφία «carry small, use big», προσφέροντας μια εξαιρετικά λεπτή βάση 14 ιντσών. Υποστηρίζει εναλλάξιμες οθόνες και προσαρμόσιμα στοιχεία I/O, επιτρέποντας την προσθήκη δεύτερης οθόνης που ανεβάζει τον χώρο εργασίας στις 19 ίντσες, χωρίς να θυσιάζεται η φορητότητα.

Η εταιρεία δεν περιορίστηκε μόνο στους παραδοσιακούς φορητούς υπολογιστές. Το Yoga Book Pro 3D Concept δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς περιεχομένου να βλέπουν και να επεξεργάζονται 3D εικόνες απευθείας στην οθόνη, χωρίς την ανάγκη ειδικών γυαλιών. Η συσκευή ενσωματώνει διπλές οθόνες, μετατροπή 2D σε 3D μέσω τεχνητής νοημοσύνης και επιτρέπει την εκτέλεση εντολών με χειρονομίες μπροστά στην οθόνη, ενισχύοντας τις δυνατότητες του spatial computing.

Καινοτομίες στο Gaming: Το Legion Go Fold Concept

Για το κοινό του gaming, η Lenovo παρουσίασε το Legion Go Fold Concept, μια συσκευή που εξελίσσει τη φορητή ψυχαγωγία. Το συγκεκριμένο αναδιπλούμενο concept επιτρέπει στη συσκευή να μετατρέπεται από μια compact handheld μορφή σε μια μεγαλύτερη, καθηλωτική οθόνη. Οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ πολλαπλών τρόπων χρήσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν handheld gaming, split-screen multitasking, καθώς και χρήση τύπου desktop, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες της ευέλικτης τεχνολογίας οθονών.

AI-Ready Συσκευές για το επαγγελματικό και καταναλωτικό κοινό

Η Lenovo προχώρησε επίσης στην ανανέωση του εμπορικού της χαρτοφυλακίου για να υποστηρίξει οργανισμούς που υιοθετούν AI-enabled ροές εργασίας.

Σειρά ThinkPad T: Η ανανεωμένη σειρά προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη δυνατότητα επισκευής, με επιλεγμένα μοντέλα να πετυχαίνουν κορυφαίες βαθμολογίες από το iFixit.

Η ανανεωμένη σειρά προσφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη δυνατότητα επισκευής, με επιλεγμένα μοντέλα να πετυχαίνουν κορυφαίες βαθμολογίες από το iFixit. ThinkPad X13 Detachable: Σχεδιασμένο για επαγγελματίες πρώτης γραμμής, διαθέτει ελαφρύ σχεδιασμό, υποστήριξη γραφίδας και εξαρτήματα που αντικαθίστανται στο πεδίο.

Σχεδιασμένο για επαγγελματίες πρώτης γραμμής, διαθέτει ελαφρύ σχεδιασμό, υποστήριξη γραφίδας και εξαρτήματα που αντικαθίστανται στο πεδίο. ThinkTab X11: Ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό Android tablet, σχεδιασμένο για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό Android tablet, σχεδιασμένο για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα. ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6: Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας multimode ευελιξία με υποστήριξη AI.

Στον τομέα των καταναλωτικών συσκευών, η έμφαση δίνεται στα νέα laptops όπως το Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”) με OLED οθόνη, καθώς και στα Yoga Pro 7a (15”) και IdeaPad Slim 5i Ultra (14”, 11). Το gaming οικοσύστημα ενισχύεται εμπορικά με το laptop Legion 7a (15”) και το tablet Legion Tab (8.8”), το οποίο διαθέτει οθόνη 3K και προηγμένο σύστημα ψύξης.

Η άποψη του Techgear

Η συνολική προσέγγιση της Lenovo στην MWC 2026 δείχνει μια ξεκάθαρη μετάβαση από το hardware-centric μοντέλο σε ένα system-level οικοσύστημα. Η επιλογή να ενσωματώσει το Qira AI απευθείας στο σύστημα, και όχι ως μια απλή εφαρμογή, επιλύει ένα σημαντικό πρόβλημα κατακερματισμού.

Ωστόσο, για την ελληνική αγορά, η απουσία υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας στην πρώτη φάση διάθεσης του Qira (η οποία περιορίζεται σε Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Πορτογαλικά) αποτελεί ένα σημείο που καθυστερεί την πλήρη αξιοποίηση του συστήματος από τους εγχώριους χρήστες.

Τα modular concepts, όπως το ThinkBook με τη δυνατότητα εναλλαγής οθονών, είναι λειτουργικά εντυπωσιακά, όμως μένει να δοκιμαστεί η αντοχή των αρθρώσεων σε πραγματικές συνθήκες, κάτι που θα εξετάσουμε στα αναλυτικά μας reviews όταν οι συσκευές γίνουν εμπορικά διαθέσιμες.