Ιπτάμενο αεροπλανοφόρο 120.000 τόνων; Το φιλόδοξο σχέδιο της Κίνας που σοκάρει τη Δύση

Στο πλαίσιο του πρόσφατου Airshow στο Zhuhai, τα βλέμματα της παγκόσμιας αμυντικής κοινότητας δεν στράφηκαν μόνο στα νέα stealth μαχητικά που πετούσαν στους αιθέρες, αλλά κυρίως σε κάτι που έμοιαζε να έχει ξεπηδήσει από σελίδες κόμικ ή κινηματογραφικές υπερπαραγωγές. Η παρουσίαση του Project Nantianmen (Η Νότια Πύλη του Ουρανού) και του αεροσκάφους Baidi (Λευκός Αυτοκράτορας) σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή στροφή στη ρητορική του Πεκίνου: η τεχνολογία που μέχρι χθες φάνταζε άπιαστο όνειρο, πλέον παρουσιάζεται ως ο οδικός χάρτης για την αεροδιαστημική κυριαρχία του αύριο.

Από το concept στην «υποσχόμενη πραγματικότητα»

Μέχρι πρότινος, το Project Nantianmen αντιμετωπιζόταν ως ένα ενδιαφέρον μεν, αλλά καθαρά θεωρητικό concept, συχνά συνδεδεμένο με προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση νέων στην αεροναυπηγική ή ακόμα και ως θεματικό πάρκο. Ωστόσο, δημοσιεύματα των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Κίνας (όπως το CCTV) και αναλύσεις στρατιωτικών ειδικών, όπως ο Wang Mingzhi, αλλάζουν άρδην το αφήγημα.

Το μήνυμα που εκπέμπεται πλέον είναι ότι τα φουτουριστικά αυτά σχέδια δεν αποτελούν απλώς καλλιτεχνικές απεικονίσεις, αλλά συγκεκριμένους τεχνολογικούς στόχους. Η Κίνα φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για μια νέα εποχή πολέμου, όπου τα όρια μεταξύ ατμόσφαιρας και διαστήματος καταργούνται.

Ο «Λευκός Αυτοκράτορας» (Baidi): Ένα μαχητικό χωρίς σύνορα

Στο επίκεντρο αυτού του φιλόδοξου σχεδίου βρίσκεται το μαχητικό αεροσκάφος «Baidi» ή «White Emperor». Το μοντέλο που παρουσιάστηκε στο Zhuhai (Baidi Type-B) εντυπωσίασε με τον ριζοσπαστικό σχεδιασμό του. Πρόκειται για ένα «ολοκληρωμένο μαχητικό διαστήματος-αέρος», σχεδιασμένο να επιχειρεί με την ίδια άνεση τόσο εντός της γήινης ατμόσφαιρας όσο και στο κενό του Διαστήματος.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν διαρρεύσει περιγράφουν ένα αεροσκάφος 6ης γενιάς με χαρακτηριστικά που προκαλούν δέος:

Stealth Σχεδιασμός: Η άτρακτος είναι βελτιστοποιημένη για μηδενικό ίχνος ραντάρ, με μεγάλους εσωτερικούς χώρους οπλισμού για να διατηρείται η αεροδυναμική και η απόκρυψη.

Η άτρακτος είναι βελτιστοποιημένη για μηδενικό ίχνος ραντάρ, με μεγάλους εσωτερικούς χώρους οπλισμού για να διατηρείται η αεροδυναμική και η απόκρυψη. Αυτόνομη Λειτουργία: Το Baidi σχεδιάζεται να λειτουργεί τόσο ως επανδρωμένο όσο και ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενσωματώνοντας προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Το Baidi σχεδιάζεται να λειτουργεί τόσο ως επανδρωμένο όσο και ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενσωματώνοντας προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Υπερηχητικές Ταχύτητες: Στόχος είναι η επίτευξη ταχυτήτων που θα καθιστούν αδύνατη την αναχαίτιση από τα σημερινά αντιεροπορικά συστήματα.

Το Luan Niao: Το ιπτάμενο αεροπλανοφόρο των 120.000 Τόνων

Αν ο «Λευκός Αυτοκράτορας» είναι η αιχμή του δόρατος, το Luan Niao είναι η βαριά ασπίδα. Το Project Nantianmen περιλαμβάνει το όραμα για ένα γιγαντιαίο ιπτάμενο αεροπλανοφόρο, που δανείζεται το όνομά του από ένα μυθικό κινεζικό πτηνό.

Οι αριθμοί που συνοδεύουν το Luan Niao προκαλούν δέος: συνολικό βάρος 120.000 τόνων, μήκος 242 μέτρων και άνοιγμα φτερών που αγγίζει τα 684 μέτρα. Το σκάφος αυτό προορίζεται να λειτουργεί ως μητρική βάση στην στρατόσφαιρα, μεταφέροντας δεκάδες μικρότερα μαχητικά ή drones (όπως τα λεγόμενα «Xuannu»), λειτουργώντας ουσιαστικά ως μια κινητή αεροπορική βάση που δεν χρειάζεται να προσγειωθεί για ανεφοδιασμό για μεγάλα χρονικά διάστημα.

Αν και η υλοποίηση ενός τέτοιου σκάφους απαιτεί τεχνολογικά άλματα —κυρίως στον τομέα της πρόωσης και της ενέργειας, με αναφορές σε πυρηνική σύντηξη ή κινητήρες ιόντων— η ένταξή του στον επίσημο σχεδιασμό δείχνει την κατεύθυνση της κινεζικής έρευνας.

Στρατηγικές προεκτάσεις και γεωπολιτικό μήνυμα

Η δημοσιότητα που δίνει η Κίνα στο Project Nantianmen δεν είναι τυχαία. Σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ, το Πεκίνο επιδιώκει να δείξει ότι δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά σκοπεύει να τις προσπεράσει. Μετατρέποντας την «επιστημονική φαντασία» σε κρατικό στόχο, η Κίνα στέλνει ένα διπλό μήνυμα:

Στο εσωτερικό: Ενισχύει το εθνικό φρόνημα και την εμπιστοσύνη στην τεχνολογική υπεροχή της χώρας. Στο εξωτερικό: Προβάλλει μια εικόνα μελλοντικής κυριαρχίας, αναγκάζοντας τους αντιπάλους της να επενδύσουν τεράστια ποσά σε έρευνα για να αντιμετωπίσουν απειλές που ίσως υλοποιηθούν δεκαετίες αργότερα.

Ακόμα και αν το Luan Niao δεν πετάξει στους ουρανούς τα επόμενα 20 χρόνια, τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν για χάρη του —όπως νέα υλικά, προηγμένα συστήματα AI και κινητήρες— θα βρουν εφαρμογή στα συμβατικά οπλικά συστήματα, αναβαθμίζοντας ραγδαία τις δυνατότητες του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ;

Το Project Nantianmen παραμένει, για την ώρα, ένα φουτουριστικό όραμα. Όμως, η ιστορία της τεχνολογίας έχει διδάξει πως ό,τι σήμερα φαντάζει αδύνατο, αύριο γίνεται κοινοτοπία. Με την κρατική μηχανή της Κίνας να επενδύει δισεκατομμύρια και να επαναπροσδιορίζει το «αδύνατο» ως «μελλοντικό στόχο», η Δύση παρακολουθεί με προσοχή. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν αυτά τα σκάφη θα πετάξουν όπως στις ταινίες, αλλά ποιες από αυτές τις τεχνολογίες θα δούμε στα πεδία των μαχών πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.