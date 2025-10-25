Το νέο μπουφάν της Nike φουσκώνει και ξεφουσκώνει για να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματός σου!

Η Nike παρουσίασε μια από τις πιο καινοτόμες ιδέες της τελευταίας δεκαετίας: ένα φουσκωτό puffer jacket που μπορεί να προσαρμόζεται δυναμικά στις ανάγκες του σώματος, φουσκώνοντας για περισσότερη μόνωση ή ξεφουσκώνοντας για να προσφέρει δροσιά — όλα με το πάτημα ενός κουμπιού. Το νέο Nike Therma-FIT Air Milano συνδυάζει τεχνολογίες που η εταιρεία έχει αναπτύξει για τα αθλητικά της παπούτσια με μια νέα προσέγγιση στον ρουχισμό υψηλών επιδόσεων.

Η παρουσίαση έγινε παράλληλα με το Project Amplify — ένα σύστημα «έξυπνων» υποδημάτων με ενεργή υποστήριξη — και μια σειρά νέων ρούχων σχεδιασμένων για βελτιωμένη ροή αέρα. Ωστόσο, το Air Milano ήταν εκείνο που τράβηξε τα βλέμματα, καθώς υπόσχεται κάτι που λίγα τεχνικά μπουφάν έχουν καταφέρει: να διαχειρίζεται τη θερμοκρασία του σώματος χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να προσθέτει ή να αφαιρεί ρούχα.

Η τεχνολογία πίσω από το Therma-FIT Air Milano βασίζεται σε ένα σύστημα αεροθαλάμων — ένα concept που η Nike χρησιμοποιεί εδώ και δεκαετίες στα παπούτσια Air για απορρόφηση κραδασμών. Αυτή τη φορά, οι αεροθάλαμοι δεν βρίσκονται στη σόλα αλλά μέσα στο ύφασμα του μπουφάν, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ένα διπλό σύνθετο υλικό: μαλακό, ανθεκτικό και εξαιρετικά ελαφρύ.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ρούχο που μπορεί να αλλάξει «μορφή» μέσα σε δευτερόλεπτα. Όταν γεμίσει με αέρα, λειτουργεί σαν ένα κλασικό puffer jacket, παγιδεύοντας θερμότητα και προσφέροντας υψηλή μόνωση — ιδανική για χαμηλές θερμοκρασίες ή έντονη δραστηριότητα σε κρύο περιβάλλον. Όταν όμως ξεφουσκώσει, μετατρέπεται σε ένα ελαφρύ, σχεδόν ανοιξιάτικο μπουφάν που προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων. Σύμφωνα με τη Nike, στη δεύτερη αυτή μορφή του παρέχει θερμότητα αντίστοιχη με μια ελαφριά κουκούλα (hoodie).

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά puffer jackets που βασίζονται σε πούπουλα ή συνθετικά μονωτικά υλικά, το Air Milano είναι πλήρως «μηχανικό» ως προς τη λειτουργία του. Αυτό το καθιστά πολύ πιο εύκολο στη συμπίεση και στη μεταφορά, καθώς μπορεί να ξεφουσκώσει και να χωρέσει εύκολα σε σακίδιο ή βαλίτσα — κάτι που δύσκολα μπορεί να κάνει ένα κλασικό μπουφάν.

Η νέα έκδοση του Air Milano διαθέτει και ένα μικρό ηλεκτρικό αντλητικό σύστημα που αναλαμβάνει το φούσκωμα και το ξεφούσκωμα, αντικαθιστώντας την παλαιότερη, πιο αναλογική εκδοχή της τεχνολογίας. Το 2008, η Nike είχε λανσάρει το πρώτο της φουσκωτό μπουφάν, το ACG Airvantage, το οποίο ο χρήστης έπρεπε να φουσκώνει φυσώντας σε μια μικρή βαλβίδα — περισσότερο σαν αξεσουάρ επιβίωσης παρά ως high-tech ένδυμα.

Φέτος, η εταιρεία επανήλθε στο concept με πιο ώριμη τεχνολογία, βασισμένη σε μια μικροσκοπική ηλεκτρική αντλία παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιεί και το νέο ISPA Adapt Sense Air jacket. Αυτή η προσέγγιση καθιστά το φούσκωμα πιο ακριβές, πιο γρήγορο και πιο εύκολο, χωρίς να επηρεάζεται η άνεση ή η εργονομία του ρούχου.

Παρότι η Nike δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας ή τιμή, το Therma-FIT Air Milano θα κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του σε μια ιδιαίτερη περίσταση: στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο, όπου θα φορεθεί από τους αθλητές της Team USA στις τελετές απονομής μεταλλίων.

[source]