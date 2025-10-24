Nike Project Amplify: Το ρομποτικό παπούτσι που μετατρέπει το περπάτημα σε cyborg εμπειρία

Η Nike φαίνεται αποφασισμένη να επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει να φοράς ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Με το Project Amplify, το νέο της ρομποτικό υπόδημα, η εταιρεία επιχειρεί να ενώσει τη βιομηχανία της τεχνολογίας με εκείνη του αθλητισμού, προσφέροντας στους απλούς δρομείς ένα μηχανικό «boost» που υπόσχεται να κάνει κάθε βήμα πιο εύκολο, πιο αποδοτικό και, φυσικά, πιο φουτουριστικό.

Η ανακοίνωση έγινε επίσημα στις 23 Οκτωβρίου 2025, με τη Nike να αποκαλύπτει ένα πρώιμο πρωτότυπο του Project Amplify, ενός συστήματος υποβοηθούμενου υποδήματος που βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, με προγραμματισμένη εμπορική κυκλοφορία για το 2028. Το Amplify δεν είναι απλώς ένα ζευγάρι «έξυπνα» παπούτσια, αλλά ένα υβρίδιο μεταξύ παπουτσιού και ρομποτικού εξωσκελετού, σχεδιασμένο για να ενισχύει τη φυσική κίνηση του αστραγάλου και του κάτω ποδιού.

Το σύστημα αποτελείται από τρία βασικά τμήματα. Στο πάνω μέρος, ένας ελαστικός «ιμάντας» αγκαλιάζει τη γάμπα του χρήστη και φιλοξενεί έναν κυκλικό δακτύλιο μπαταριών. Από εκεί εκτείνεται ένας μηχανικός βραχίονας που κατεβαίνει προς τον αστράγαλο, όπου ενσωματώνεται ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας. Ο κινητήρας αυτός συνδέεται με μια αρθρωτή ράβδο που καταλήγει στη φτέρνα του παπουτσιού, δημιουργώντας ένα σύστημα που ενεργοποιείται συγχρονισμένα με την κίνηση του ποδιού.

Σε κάθε βήμα, ο κινητήρας τραβά ελαφρά τη φτέρνα προς τα πάνω τη στιγμή που το πόδι σηκώνεται από το έδαφος, παρέχοντας ένα μηχανικό «σπρώξιμο». Η κίνηση είναι προσεκτικά ρυθμισμένη ώστε να μιμείται και να ενισχύει τον φυσικό ρυθμό του αστραγάλου, προσθέτοντας μια μικρή, αλλά αισθητή ώθηση σε κάθε βήμα.

Το αποτέλεσμα; Λιγότερη καταπόνηση, πιο σταθερό περπάτημα και μεγαλύτερη αντοχή. Σύμφωνα με τη Nike, ο στόχος δεν είναι να κάνει τους επαγγελματίες αθλητές να τρέχουν πιο γρήγορα, αλλά να βοηθήσει τους «καθημερινούς» δρομείς, εκείνους που κινούνται σε ρυθμούς των 10-12 λεπτών ανά μίλι να πάνε λίγο παραπέρα, λίγο πιο άνετα.

Η φιλοσοφία πίσω από το Project Amplify δεν είναι να αντικαταστήσει τη φυσική προσπάθεια, αλλά να την ενισχύσει. Όπως συμβαίνει και με άλλα συστήματα υποβοήθησης, από τους στρατιωτικούς εξωσκελετούς έως τους βιονικούς νάρθηκες για εργάτες, η τεχνολογία λειτουργεί ως προέκταση του σώματος, όχι ως υποκατάστατο. Ο στόχος είναι να μειώσει την κόπωση και να παρατείνει την κινητικότητα, είτε πρόκειται για δρομείς, είτε για ανθρώπους που περνούν όλη τη μέρα όρθιοι.

Η Nike αναπτύσσει το Amplify σε συνεργασία με τη Dephy, μια εταιρεία ρομποτικής με έδρα τη Μασαχουσέτη, γνωστή για τα δικά της σχέδια βιονικών υποδημάτων. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται τόσο στα εργαστήρια και στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Nike στο Beaverton του Oregon όσο και σε εξωτερικούς χώρους με πραγματικούς χρήστες.

Παρά το ότι πρόκειται για ένα εξελιγμένο μηχανικό σύστημα, η Nike έχει φροντίσει να διατηρήσει τη χρηστικότητα και το design που την χαρακτηρίζουν. Το ίδιο το παπούτσι είναι κατασκευασμένο με ανθρακονημάτινη πλάκα για μέγιστη ελαστικότητα, ενώ το μηχανικό τμήμα μπορεί να αφαιρεθεί ώστε να μετατρέψει το Amplify σε ένα συμβατικό sneaker. Έτσι, όταν οι μπαταρίες εξαντλούνται ή ο χρήστης θέλει κάτι πιο ελαφρύ, αρκεί να αποσυνδέσει τον βραχίονα.

Η εταιρεία βλέπει το Project Amplify ως ένα βήμα προς την «ανθρωπο-μηχανική» ενοποίηση, όπου η τεχνολογία δεν λειτουργεί ως πρόσθετο gadget, αλλά ως προέκταση της κίνησης. Ουσιαστικά, ένα wearable που δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση δεδομένων, αλλά συμμετέχει ενεργά στη σωματική δραστηριότητα.

Μαζί με το Amplify, η Nike παρουσίασε και δύο νέες σειρές προϊόντων που εστιάζουν περισσότερο στην αίσθηση και την αειφορία.

Η πρώτη, με το όνομα Mind, βασίζεται στη «νευροεπιστήμη της κίνησης». Τα παπούτσια της σειράς διαθέτουν 22 αφρώδεις προεξοχές στη σόλα που πιέζουν ελαφρά το πέλμα καθώς ο χρήστης περπατά, προσφέροντας ένα πιο «γήινο» αίσθημα επαφής με το έδαφος σαν να περπατάς ξυπόλυτος, αλλά με την άνεση ενός κανονικού sneaker. Η σειρά Mind είναι το πρώτο προϊόν του νέου Mind Science Department της Nike, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη σχεδίων που βελτιώνουν όχι μόνο τη φυσική, αλλά και την ψυχική ευεξία. Τα πρώτα μοντέλα αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο.

Η δεύτερη σειρά, Aero-Fit, φέρνει μια πιο οικολογική διάσταση. Πρόκειται για ρούχα υψηλών επιδόσεων, σχεδιασμένα για αθλητές, που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από υφασμάτινα απόβλητα τα οποία έχουν ανακυκλωθεί χημικά. Η Nike υπόσχεται ότι η σειρά θα συνδυάζει αντοχή, δροσιά και άνεση — με τις πρώτες φανέλες ποδοσφαίρου Aero-Fit να κάνουν πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2026.

