Γυαλιά που εστιάζουν μόνα τους αλλάζουν όσα ξέραμε για την πρεσβυωπία

Σε μια εποχή που η τεχνολογία «φοριέται» όλο και περισσότερο, από έξυπνα ρολόγια μέχρι δαχτυλίδια καταγραφής υγείας, μια φινλανδική startup έρχεται να ταράξει τα νερά σε έναν τομέα που είχε μείνει σχετικά στάσιμος για δεκαετίες: τα γυαλιά οράσεως. Η εταιρεία IXI βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία των «IXI autofocus eyeglasses», μιας καινοτομίας που υπόσχεται να βάλει τέλος στο ενοχλητικό βάλε-βγάλε των γυαλιών πρεσβυωπίας, προσφέροντας αυτόματη εστίαση σε πραγματικό χρόνο.

Η υπόσχεση της IXI δεν είναι απλώς ένα ακόμα gadget για τους λάτρεις της τεχνολογίας, αλλά μια ουσιαστική λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η πρεσβυωπία, η φυσιολογική απώλεια της ικανότητας του ματιού να εστιάζει σε κοντινά αντικείμενα με την πάροδο του χρόνου, παραδοσιακά αντιμετωπίζεται με πολυεστιακά ή απλά γυαλιά ανάγνωσης. Ωστόσο, η IXI φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το παράδειγμα, εισάγοντας ένα ζευγάρι γυαλιών που «καταλαβαίνει» πού κοιτάτε και προσαρμόζεται ακαριαία.

Πώς λειτουργεί η "μαγεία" της υγρής εστίασης

Η καρδιά της καινοτομίας βρίσκεται στην τεχνολογία υγρών κρυστάλλων (liquid-crystal technology), την ίδια τεχνολογία που συναντάμε στις οθόνες των smartphones και των τηλεοράσεων μας, αλλά προσαρμοσμένη για οπτική χρήση. Αντί για τους σταθερούς φακούς που γνωρίζουμε, τα γυαλιά της IXI ενσωματώνουν ένα στρώμα υγρών κρυστάλλων ανάμεσα στα οπτικά στοιχεία του φακού.

Το σύστημα λειτουργεί σε απόλυτη συνεργασία με τα μάτια του χρήστη. Προηγμένοι αισθητήρες παρακολούθησης ματιών (eye-tracking sensors), κρυμμένοι διακριτικά μέσα στον σκελετό, ανιχνεύουν πότε το βλέμμα του χρήστη στρέφεται σε κοντινά αντικείμενα. Μόλις το σύστημα αντιληφθεί αυτή την πρόθεση, εφαρμόζει μια μικρή ηλεκτρική τάση στους υγρούς κρυστάλλους. Αυτή η διέγερση αναγκάζει τους κρυστάλλους να αναδιαταχθούν ακαριαία, αλλάζοντας τη διαθλαστική δύναμη του φακού και προσφέροντας την απαραίτητη μεγέθυνση για κοντινή όραση.

Όταν ο χρήστης σηκώσει το βλέμμα του για να κοιτάξει μακριά, οι αισθητήρες σταματούν να στέλνουν το σήμα «κοντινής εστίασης» και οι φακοί επιστρέφουν αυτόματα στην κανονική τους κατάσταση για μακρινή όραση. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου, μιμούμενη τη φυσική λειτουργία του ανθρώπινου ματιού σε νεαρότερη ηλικία.

Σχεδιασμός: Όταν η μόδα συναντά την τεχνολογία

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για τις φορετές τεχνολογίες είναι η αισθητική, και εδώ φαίνεται πως η IXI έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Σε αντίθεση με ογκώδη headsets ή φουτουριστικά γυαλιά, τα IXI autofocus eyeglasses είναι σχεδιασμένα για να μοιάζουν με ένα κομψό, συμβατικό ζευγάρι γυαλιών.

Οι ιδρυτές της εταιρείας τονίζουν πως στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν ένα premium αξεσουάρ και όχι απλώς μια συσκευή. Με βάρος μόλις 22 γραμμάρια, είναι ελαφρύτερα από πολλά συμβατικά γυαλιά της αγοράς, εξασφαλίζοντας άνεση για ολοήμερη χρήση. Η κατασκευή συνδυάζει τη φινλανδική τεχνογνωσία στα ηλεκτρονικά με την ιταλική φινέτσα, καθώς οι σκελετοί θα φινίρονται στο χέρι στην Ιταλία. Επιπλέον, προσφέρουν πλήρη παραμετροποίηση με ρυθμιζόμενους βραχίονες και επιρρήνια, ώστε να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε πρόσωπο.

Η πρόκληση της αυτονομίας και ο ανταγωνισμός

Βέβαια, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έτσι και τα γυαλιά της IXI χρειάζονται ενέργεια. Οι ενσωματωμένες μπαταρίες απαιτούν φόρτιση, με την εταιρεία να αναφέρει πως μια νυχτερινή φόρτιση είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες μιας ολόκληρης ημέρας. Αυτό ίσως αποτελέσει ένα μικρό εμπόδιο για όσους δεν είναι συνηθισμένοι να... φορτίζουν τα γυαλιά τους, αλλά η ευκολία της αυτόματης εστίασης μάλλον θα υπερκεράσει την ανάγκη αυτή.

Στο πεδίο του ανταγωνισμού, η IXI διεκδικεί τον τίτλο των «πρώτων γυαλιών αυτόματης εστίασης στον κόσμο», αν και η ιαπωνική Vixion έχει παρουσιάσει παρόμοιες ιδέες. Ωστόσο, η προσέγγιση της IXI φαίνεται να εστιάζει περισσότερο στην αόρατη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, χωρίς συμβιβασμούς στο στυλ.

Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;

Προς το παρόν, τα γυαλιά βρίσκονται στα τελικά στάδια ανάπτυξης και η τιμή τους παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, αν και η εταιρεία έχει ξεκαθαρίσει πως θα τοποθετηθούν στην αγορά ως ένα "premium" προϊόν. Αυτό υποδηλώνει πως, τουλάχιστον αρχικά, η τεχνολογία αυτή ίσως απευθύνεται σε καταναλωτές με μεγαλύτερο προϋπολογισμό.