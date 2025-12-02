Sony Alpha 7 V: Επίσημα η νέα mirrorless κάμερα με προηγμένες λειτουργίες

Η Sony παρουσιάζει την Alpha 7 V, την πολυαναμενόμενη πέμπτη γενιά της δημοφιλούς σειράς mirrorless φωτογραφικών μηχανών πλήρους καρέ Alpha 7, η οποία διαθέτει τον πρόσφατα αναπτυγμένο αισθητήρα εικόνας Exmor RS™ CMOS με περίπου 33,0 αποτελεσματικά MP (megapixel). Ο νέος επεξεργαστής εικόνας BIONZ XR2™ ενσωματώνει τις λειτουργίες της μονάδας επεξεργασίας AI της τελευταίας σειράς α™ (Alpha™). Μέσω αυτών των καινοτομιών, η Alpha 7 V προσφέρει σημαντική βελτίωση της απόδοσης σε κάθε πτυχή της απεικόνισης, από την αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο AF (αυτόματη εστίαση) έως την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, την ταχύτητα, τη σταθερή ακρίβεια χρωμάτων, τη λήψη φωτογραφιών και την ευελιξία βίντεο.

Επιπλέον, η Sony λανσάρει τον FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II, έναν συμπαγή και ελαφρύ standard zoom φακό συμβατό με φωτογραφικές μηχανές πλήρους καρέ, ο οποίος υποστηρίζει τη λειτουργία συνεχούς λήψης υψηλής ταχύτητας της Alpha 7 V.

undefined

Αύξηση απόδοσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Η Alpha 7 V ενσωματώνει τη μονάδα επεξεργασίας AI στον επεξεργαστή BIONZ XR2, προσφέροντας σημαντική βελτίωση στην ταχύτητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία της αυτόματης εστίασης. Η Alpha 7 V έχει βελτίωση έως και 30% στην αυτόματη εστίαση αναγνώρισης σε πραγματικό χρόνο, η οποία αναγνωρίζει αμέσως τα στοχευμένα θέματα και συνεχίζει να τα καταγράφει με υψηλή ακρίβεια. Με 759 σημεία ανίχνευσης φάσης και κάλυψη πλαισίου έως και 94%, η κάμερα εξασφαλίζει ακριβή παρακολούθηση του θέματος σε σχεδόν ολόκληρη την περιοχή της εικόνας, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες χαμηλού φωτισμού έως EV -4,0.

Η επεξεργασία RAW υψηλής ανάλυσης υποστηρίζεται πλέον μέσω της εφαρμογής Imaging Edge Desktop, προσφέροντας απαράμιλλη ευελιξία στο post-production.

Υψηλής ταχύτητας συνεχής λήψη χωρίς συμβιβασμούς

Ο συνδυασμός ενός μερικώς στοιβαζόμενου αισθητήρα εικόνας Exmor RS™ CMOS με περίπου 4,5 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα ανάγνωσης και του επεξεργαστή BIONZ XR2™ έχει ως αποτέλεσμα υψηλή ποιότητα εικόνας με ελάχιστη παραμόρφωση.

Επιπλέον, η υψηλής ακρίβειας παρακολούθηση με έως και 60 υπολογισμούς AF/AE ανά δευτερόλεπτο και η συνεχής λήψη χωρίς διακοπή έως και 30 fps με παρακολούθηση AF/AE εξασφαλίζουν ότι δεν θα χάσετε καμία στιγμή, ακόμη και με γρήγορα κινούμενα θέματα που κινούνται με πολύπλοκα μοτίβα, όπως στη φωτογραφία άγριας ζωής και την αθλητική φωτογραφία. Ακόμη και κατά τη λήψη RAW 14 bit, επιτυγχάνει συνεχή λήψη υψηλής ταχύτητας έως και 30 fps με παρακολούθηση AF/AE.

Η λειτουργία Pre-Capture, η οποία μπορεί να καταγράψει έως και 1 δευτερόλεπτο πριν πατηθεί το κλείστρο, αποτυπώνει τις καθοριστικές στιγμές ακόμη και με θέματα των οποίων οι κινήσεις είναι δύσκολο να προβλεφθούν, όπως τα κατοικίδια ζώα και τα αθλήματα.

Εξαιρετική απόδοση στις φωτογραφίες

Σχεδιασμένη για μέγιστο δημιουργικό έλεγχο, η Alpha 7 V επιτυγχάνει δυναμικό εύρος έως και 16 στοπ, εξασφαλίζοντας εξαιρετική λεπτομέρεια τόνων σε φωτεινά και σκοτεινά σημεία. Ακόμη και σε σκηνές με εξαιρετική αντίθεση, αποδίδει φυσικές και ομαλές διαβαθμίσεις από σκοτεινά σε φωτεινά σημεία.

Η νέα λειτουργία αυτόματης ισορροπίας λευκού (AWB) με τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί την προηγμένη ανάλυση σκηνής για σταθερή απόδοση χρωμάτων και χρησιμοποιεί εκτίμηση πηγής φωτός μέσω τεχνολογίας deep learning. Με την αυτόματη αναγνώριση της πηγής φωτός στο περιβάλλον λήψης με υψηλή ακρίβεια και την προσαρμογή στους κατάλληλους χρωματικούς τόνους, επιτρέπει τη φυσική και σταθερή αναπαραγωγή χρωμάτων, με αποτέλεσμα πιο πιστά χρώματα και μείωση του φόρτου εργασίας μετά την παραγωγή.

Ευέλικτες δυνατότητες βίντεο

Επεκτείνοντας τις δημιουργικές δυνατότητες για τους δημιουργούς που χρησιμοποιούν βίντεο και φωτογραφία, η Alpha 7 V εισάγει επιπλέον λειτουργίες εγγραφής 4K, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής 7K oversampled 4K 60p διαθέσιμη σε λειτουργία πλήρους καρέ και της λειτουργίας εγγραφής 4K 120p σε APS-C/Super 35mm που προσφέρει πλούσιο, λεπτομερές υλικό με εξαιρετική ευελιξία στην επεξεργασία.

Η πλήρης ανάγνωση pixel χωρίς pixel binning επιτρέπει την εγγραφή βίντεο με εξαιρετική λεπτομέρεια, μέχρι και τις πιο μικρές λεπτομέρειες.

Η λειτουργία σταθεροποίησης εικόνας διαθέτει το Dynamic Active Mode, που εξασφαλίζει ομαλή και σταθερή απεικόνιση βίντεο ακόμα και όταν κρατάτε τη συσκευή με το χέρι. Οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας εγγραφή βίντεο σε ένα ευρύ φάσμα σκηνών, από vlogs και δημιουργικές παραγωγές μέχρι την καταγραφή οικογενειακών αναμνήσεων.

Η φωτογραφική μηχανή διαθέτει επίσης λειτουργία αυτόματου καδραρίσματος, η οποία διατηρεί αυτόματα τη βέλτιστη σύνθεση των θεμάτων κατά τη διάρκεια της εγγραφής μέσω αναγνώρισης θεμάτων με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό επιτρέπει τη σταθερή σύνθεση της εγγραφής βίντεο σε διάφορες σκηνές.

Η νέα λειτουργία μείωσης θορύβου της φωτογραφικής μηχανής και η βελτιωμένη λειτουργικότητα του εσωτερικού μικροφώνου εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας ηχογράφηση, μειώνοντας τους σταθερούς θορύβους του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας τις παρεμβολές και διατηρώντας τον φυσικό ήχο.

Βελτιωμένη λειτουργικότητα και ευχρηστία

Σχεδιασμένη με γνώμονα την αποδοτικότητα, η Alpha 7 V προσφέρει συμβατότητα με Wi-Fi® 6E GHz για γρήγορη και σταθερή ασύρματη μετάδοση, καθώς και δύο θύρες USB Type-C® για βελτιωμένη ροή εργασίας και ευελιξία.

Η υποστήριξη κάθετης μορφής και ο ρυθμιζόμενος ήχος ηλεκτρονικού κλείστρου καθιστούν τη λήψη φωτογραφιών προσαρμόσιμη σε διάφορα περιβάλλοντα.

Η οθόνη πολλαπλών γωνιών 4 αξόνων συνδυάζει κλίση και σχεδιασμό πολλαπλών γωνιών, προσφέροντας απεριόριστη οριζόντια και κάθετη ρύθμιση για μεγαλύτερη ελευθερία λήψης.

Η καλύτερη εφαρμογή των δακτύλων στη λαβή προσφέρει μεγαλύτερη άνεση, σταθερότητα και έλεγχο κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.

Κατασκευασμένη για αξιοπιστία

Η Alpha 7 V διαθέτει βελτιωμένη διαχείριση ενέργειας και βελτιωμένη απόδοση αντοχής, επιτρέποντας παρατεταμένες συνεδρίες λήψης χωρίς διακοπή. Η νέα λειτουργία Monitor Low Bright (Χαμηλή φωτεινότητα οθόνης) παρατείνει ακόμη περισσότερο τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ενώ η βελτιωμένη θερμική διαχείριση υποστηρίζει παρατεταμένη εγγραφή 4K με αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, περίπου 630 λήψεις κατά τη χρήση του viewfinder σύμφωνα με τα πρότυπα CIPA.

FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II – Ο φακός για όλες τις χρήσεις

Συμπαγής, ελαφρύς και σχεδιασμένος για ταχύτητα, ο FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες συνεχούς λήψης του αισθητήρα της Alpha 7 V. Όταν συνδυάζεται με συμβατές φωτογραφικές μηχανές, αυτός ο νέος φακός προσφέρει έως 120 fps AF/AE παρακολούθηση, συνεχή λήψη, απρόσκοπτη σταθεροποίηση εικόνας συντονισμένη μεταξύ σώματος και φακού, AF διαθέσιμο ακόμη και κατά τη διάρκεια του ζουμ και ενσωματωμένη υποστήριξη αντιστάθμισης αναπνοής. Από δυναμικές λήψεις δράσης έως γρήγορες εκδηλώσεις ή λήψη βίντεο υψηλής ποιότητας, αυτός ο φακός προσφέρει ομαλή, αξιόπιστη απόκριση και ευελιξία.

Κοινωνική ευθύνη

Σύμφωνα με την φιλόδοξη πρωτοβουλία «Road to Zero» της Sony, αυτό το προϊόν υποστηρίζει το όραμα της εταιρείας για την επίτευξη μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος έως το 2050. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής του Sony Group για προϊόντα απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων των Alpha 7 V και FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II, λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στο 100%. Η συσκευασία χρησιμοποιεί το φιλικό προς το περιβάλλον Original Blended Material της Sony αντί για πλαστικό.

Διαθεσιμότητα

Το σώμα της Alpha 7 V θα είναι διαθέσιμο προς πώληση από τις 2 Δεκεμβρίου 2025. Το M-kit της Alpha 7 V θα είναι διαθέσιμο τον Φεβρουάριο του 2026. Ο FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II θα είναι διαθέσιμος τον Φεβρουάριο του 2026