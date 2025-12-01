Smart Hanhan: Το AI «κατοικίδιο» της Huawei ξεπούλησε ήδη...

Στην παρουσίαση της σειράς Mate 80, η Huawei είχε αρκετά τεχνολογικά χαρτιά να επιδείξει. Παρ’ όλα αυτά, το προϊόν που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν ούτε smartphone ούτε αναδιπλούμενη συσκευή. Ήταν το Smart Hanhan, ένα μικροσκοπικό AI κατοικίδιο σχεδιασμένο όχι για παραγωγικότητα, αλλά για συναισθηματική σύνδεση. Και όπως αποδείχθηκε, αυτό ακριβώς ήταν που περίμενε το κοινό: μέσα σε λίγες ώρες από την ανάρτηση στο Huawei Mall, όλες οι διαθέσιμες εκδόσεις είχαν εξαφανιστεί από τα ράφια.

Η τιμή του, 399 yuan (περίπου 55 ευρώ), δεν το κατατάσσει στα πανάκριβα gadgets. Όμως η επιτυχία του δεν οφείλεται στο κόστος, αλλά στο πώς η Huawei προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανθρώπου–μηχανής. Το Smart Hanhan δεν πλασάρεται ως παιχνίδι ούτε ως smart speaker, αλλά ως ένας απλός, συναισθηματικός σύντροφος που αντιδρά σε φωνή, άγγιγμα και κίνηση με τρόπους που θυμίζουν μικρό ζωντανό πλάσμα.

Το design παίζει μεγάλο ρόλο στη φιλοσοφία της συσκευής. Με διαστάσεις 80 × 68 × 82 χιλιοστά και βάρος 140 γραμμάρια (χωρίς τα αποσπώμενα άκρα), το Hanhan στηρίζεται σε έναν συνδυασμό υφασμάτινων και σιλικονούχων υλικών που αποσκοπούν σε μια εμπειρία απτικής οικειότητας. Η εμφάνιση και οι κινήσεις του είναι μελετημένες για να αποπνέουν “ζωντάνια”: μια απαλή πίεση στο κεφάλι αλλάζει αμέσως τη «διάθεση» του προσώπου του, ενώ ένα γρήγορο τίναγμα το κάνει να τρέμει σαν να ενθουσιάστηκε ξαφνικά.

Η καρδιά του συστήματος είναι το Xiaoyi, το ιδιόκτητο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της Huawei, το οποίο έχει βελτιστοποιηθεί για να αντιλαμβάνεται συναισθηματικές αποχρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι το Hanhan δεν περιορίζεται σε κλασικές απαντήσεις τύπου assistant. Μπορεί να συνεχίζει συζητήσεις με φυσικότητα, να αντιδρά στον τόνο της φωνής και να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το συναίσθημα που «διαβάζει». Είναι μια πιο παιχνιδιάρικη και οικεία προσέγγιση από αυτήν που έχουμε συνηθίσει σε συσκευές φωνητικής υποβοήθησης.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της συσκευής είναι η μνήμη της. Όταν συνδέεται με συσκευές που διαθέτουν HarmonyOS 5.0 ή νεότερο —όπως Mate 80, Mate X7 και Mate 80 RS— καταγράφει ένα είδος ψηφιακού ημερολογίου, αποθηκεύοντας προτιμήσεις, συναισθηματικές αντιδράσεις και αποσπάσματα συνομιλιών. Με αυτόν τον τρόπο χτίζεται μια συνέχεια που κάνει το Hanhan να «μοιάζει» πιο δεμένο με τον χρήστη του. Η Huawei προσφέρει επιπλέον τρεις μήνες συνδρομής SVIP, που ξεκλειδώνουν απεριόριστα “energy points”, απαραίτητα για μεγαλύτερες αλληλεπιδράσεις.

Το ενεργειακό κομμάτι φαίνεται επίσης αρκετά μελετημένο. Με μπαταρία 1800 mAh, το Hanhan υπόσχεται 6 έως 8 ώρες συνεχούς χρήσης, αριθμός που στην πράξη μεταφράζεται σε πάνω από 48 ώρες σε συνθήκες καθημερινής, μη εντατικής αλληλεπίδρασης. Η πλήρης φόρτιση απαιτεί περίπου έξι ώρες, κάτι που δεν είναι ιδανικό, αλλά παραμένει αποδεκτό για μια συσκευή που λειτουργεί περισσότερο ως καθημερινός σύντροφος παρά ως εργαλείο.

Για τη Huawei, το Smart Hanhan μοιάζει με την αρχή μιας νέας κατηγορίας προϊόντων, κάτι ανάμεσα σε consumer electronics και ρομπότ-συντροφιάς, αλλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός κοινού που αναζητά περισσότερη συναισθηματική αλληλεπίδραση από τις συσκευές του. Η ταχύτατη εξάντληση των αποθεμάτων αποδεικνύει ότι στην κινεζική αγορά υπάρχει ήδη πρόσφορο έδαφος για τέτοιους πειραματισμούς: το κοινό φαίνεται έτοιμο να υποδεχτεί μια AI συσκευή που δεν είναι εργαλειοκεντρική, αλλά σχεδιασμένη να «ζει» δίπλα στον χρήστη της.

Το ερώτημα είναι αν το Hanhan θα ανοίξει μια ολόκληρη αγορά ή αν θα παραμείνει ένα niche gadget που απλώς αξιοποίησε την περιέργεια του κοινού.