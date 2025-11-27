Huawei FreeBuds Pro 5: Επίσημα τα νέα premium ακουστικά με lossless ήχο!

Η Huawei συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στην κατηγορία των premium wearables με τα νέα FreeBuds Pro 5. Αν και η εταιρεία είχε ήδη ισχυρή παρουσία στον χώρο των TWS, η νέα γενιά δείχνει να στοχεύει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, φέρνοντας lossless streaming, βελτιωμένο ANC και ένα ολοκαίνουργιο chipset ειδικά σχεδιασμένο για audio.

Στο επίκεντρο των νέων ακουστικών βρίσκεται το Kirin A3, ένα custom chip που συνδυάζεται με dual-driver αρχιτεκτονική. Κάθε earbud διαθέτει έναν ultra-linear dual-magnetic bass driver ο οποίος αναλαμβάνει τις χαμηλές συχνότητες, ενώ ένας micro-planar tweeter αναλαμβάνει τις υψηλές. Η επιλογή αυτής της διάταξης δείχνει ξεκάθαρα ότι η Huawei θέλει να προσφέρει ήχο με καθαρό διαχωρισμό συχνοτήτων χωρίς παραμόρφωση, κάτι που δεν συναντάμε συχνά σε compact TWS.

Ένα από τα πιο ηχηρά χαρακτηριστικά είναι η υποστήριξη lossless ήχου έως 4.6 Mbps, χάρη στην τεχνολογία NearLink E2.0 σε συνδυασμό με το Kirin A3. Πρόκειται για bitrate που ξεπερνά κατά πολύ τα περισσότερα consumer codecs και φέρνει τα FreeBuds Pro 5 στο επίπεδο συστημάτων πολύ ακριβότερων ασύρματων λύσεων. Όσον αφορά συμβατότητα, υπάρχει πλήρης υποστήριξη AAC, SBC, LDAC και L2HC, καλύπτοντας τις περισσότερες συσκευές και πλατφόρμες.

Σχεδιαστικά, τα FreeBuds Pro 5 ακολουθούν το γνώριμο in-ear stem-style που χρησιμοποιεί η Huawei στη σειρά Pro. Τα eartips από σιλικόνη εξασφαλίζουν σφράγισμα στο αυτί, ενώ η αισθητική της θήκης φόρτισης υιοθετεί μια πιο στρογγυλεμένη προσέγγιση. Αν και το design δεν απομακρύνεται ιδιαίτερα από τα προηγούμενα μοντέλα, οι υφές και τα χρώματα δίνουν μια πιο premium αίσθηση. Υπάρχουν συνολικά τέσσερις αποχρώσεις – Earth Gold, Frost Silver, Snow White και Sky Blue – με το τελευταίο να διαφοροποιείται χάρη στη vegan-leather επένδυση.

Η Huawei έχει επενδύσει ιδιαίτερα στη συνδεσιμότητα. Τα νέα buds υποστηρίζουν το πρότυπο Bluetooth 6.0, που υπόσχεται πιο σταθερή σύνδεση και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, αλλά και multi-device pairing για όσους αλλάζουν συχνά μεταξύ laptop, smartphone και tablet. Η ανθεκτικότητα δεν μένει πίσω: η θήκη φόρτισης έχει πιστοποίηση IP54, ενώ τα ίδια τα ακουστικά ανεβαίνουν στο IP57, κάτι που σημαίνει καλύτερη προστασία απέναντι στη σκόνη και τον ιδρώτα, μια σημαντική λεπτομέρεια για όσους χρησιμοποιούν TWS στην προπόνηση.

Η αυτονομία είναι πάντα καθοριστικός παράγοντας στα premium earbuds, και εδώ η Huawei φαίνεται να έχει δουλέψει σοβαρά. Με απενεργοποιημένο το ANC, τα FreeBuds Pro 5 υπόσχονται έως 8 ώρες συνεχούς χρήσης, ή έως 33 ώρες συνολικά μαζί με τη θήκη φόρτισης. Με ενεργό ANC, η αυτονομία πέφτει στις 5 ώρες, ένα νούμερο που θεωρείται ικανοποιητικό για earbuds με τόσο προηγμένο σύστημα ακύρωσης θορύβου. Σε συνδυασμό με τη θήκη φόρτισης, η συνολική διάρκεια φτάνει έως 22 ώρες.

Στο κομμάτι του ANC, η Huawei δεν δίνει ακόμα λεπτομερή τεχνικά στοιχεία, αλλά οι πρώτες παρουσιάσεις δείχνουν βελτιώσεις τόσο στη μείωση χαμηλών συχνοτήτων όσο και σε περιβαλλοντικούς ήχους με απότομες μεταβολές. Η πρόσδοση επιπλέον επεξεργαστικής ισχύος μέσω του Kirin A3 σίγουρα βοηθά στη δυναμική προσαρμογή του θορύβου, κάτι που εκτιμάται σε καθημερινές συνθήκες χρήσης.

Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα, τα FreeBuds Pro 5 κυκλοφόρησαν ήδη στην κινεζική αγορά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Huawei, με τιμή στα CNY 1,449 (περίπου €175). Αν η εταιρεία ακολουθήσει το μοτίβο προηγούμενων λανσαρισμάτων, είναι πολύ πιθανό να τα δούμε και στην Ευρώπη σε μερικούς μήνες, πιθανότατα με ελαφρώς υψηλότερη τιμή λόγω φόρων και logistics.