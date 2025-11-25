Κορυφαία τεχνολογία από τη Sony και στη Black Friday

Η Sony υποδέχεται την περίοδο της Black Friday παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη σειρά προσφορών σε συνεργαζόμενα καταστήματα, με αγαπημένα προϊόντα που αναδεικνύουν την καινοτομία της όπως προηγμένες φωτογραφικές μηχανές, υψηλής απόδοσης φακούς, εντυπωσιακές τηλεοράσεις και κορυφαίες συσκευές ήχου. Με έμφαση στην κορυφαία τεχνολογία, την ποιότητα κατασκευής και τη βέλτιστη εμπειρία χρήσης, οι επιλογές της Sony καλύπτουν κάθε ανάγκη, από επαγγελματίες δημιουργούς και λάτρεις της φωτογραφίας έως καταναλωτές που αναζητούν αναβαθμισμένη ψυχαγωγία στο σπίτι ή καθηλωτικό ήχο εν κινήσει.

Φέτος, στη Black Friday, το κοινό έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα αγαπημένα του προϊόντα Sony σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, επωφελούμενο από προσφορές περιορισμένης διάρκειας, ενώ ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ανανέωση τεχνολογικού εξοπλισμού ή για την απόκτηση νέων εργαλείων δημιουργίας, η Sony προσφέρει λύσεις που ενισχύουν κάθε στιγμή της καθημερινότητας.

Αποτυπώστε τη στιγμή με απόλυτη ακρίβεια

Οι φωτογραφικές μηχανές της σειράς Sony Alpha και της σειράς ZV μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν κορυφαίες επιλογές για κάθε δημιουργό, όπως υψηλής ανάλυσης αισθητήρες, προηγμένους επεξεργαστές εικόνας, ταχύτατη και ακριβή αυτόματη εστίαση με Real-Time Eye AF και Tracking, καθώς και δυνατότητα εγγραφής βίντεο σε 4K ή 8K. Η Sony συνδυάζει την τεχνολογία με τη δημιουργικότητα, προσφέροντας ευελιξία σε όλες τις συνθήκες λήψης, είτε πρόκειται για φωτογραφίες είτε για βίντεο, ενώ όλες οι φωτογραφικές μηχανές παρέχουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ευκολία χρήσης ακόμη και σε compact σώματα.

Στη σειρά Alpha, η Sony Alpha 7 IV ξεχωρίζει για την κορυφαία της απόδοση σε φωτογραφία και βίντεο, η Sony Alpha 7R V για την υψηλή ανάλυση και την έξυπνη αναγνώριση θεμάτων μέσω AI, με την Sony Alpha 7 III να παραμένει σημείο αναφοράς για όσους θέλουν επαγγελματικά αποτελέσματα χωρίς συμβιβασμούς. Η Sony Alpha 6100 και η Sony Alpha 6400 προσφέρουν γρήγορη εστίαση και ευελιξία σε compact σώμα, ιδανικές για δημιουργούς που θέλουν να συνδυάσουν ποιότητα με φορητότητα. Η Sony Alpha 6700, εμπνευσμένη από τη σειρά Cinema Line, φέρνει κινηματογραφική ποιότητα σε κάθε λήψη με προηγμένες δυνατότητες σταθεροποίησης, AI παρακολούθησης και προφίλ εικόνας για φυσικούς τόνους δέρματος.

Τέλος, η Sony ZV-E10 II απευθύνεται σε vloggers και δημιουργούς περιεχομένου, συνδυάζοντας φορητότητα, απλότητα και επαγγελματικά αποτελέσματα στην καθημερινή χρήση.

Αποκτήστε υψηλής απόδοσης φακούς Sony

Η Sony διαθέτει μια ολοκληρωμένη γκάμα υψηλής απόδοσης φακών E-mount, σχεδιασμένων για να καλύψουν κάθε ανάγκη φωτογράφου και δημιουργού. Οι FE 35mm F1.8 και FE 50mm F1.8 προσφέρουν εξαιρετική φορητότητα και φωτεινό διάφραγμα για λήψεις σε χαμηλό φωτισμό, με όμορφο bokeh εφέ και αθόρυβη, αξιόπιστη αυτόματη εστίαση. Ο FE 85mm F1.8, από την άλλη, ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για πορτρέτα, χάρη στο γυαλί ED που μειώνει τις χρωματικές αποκλίσεις και το κυκλικό διάφραγμα που χαρίζει φυσική αποεστίαση φόντου. Στη συνέχεια, ο E PZ 18-105mm F4 G OSS λειτουργεί ως ένας πραγματικά πολυχρηστικός φακός με power zoom 6x και σταθερό διάφραγμα F4, ιδανικός τόσο για φωτογραφία όσο και για βίντεο, ενώ ο FE 24-105mm F4 G OSS συνδυάζει ευελιξία και υψηλή ανάλυση, με ενσωματωμένο OSS και γρήγορη εστίαση DDSSM. Παράλληλα, ο FE 90mm F2.8 Macro G OSS προσφέρει κορυφαία λεπτομέρεια με μεγέθυνση 1:1 και αθόρυβη εστίαση, αποτελώντας σημείο αναφοράς για macro λήψεις.

Στη σειρά G Master, ο FE 24-70mm F2.8 GM ανεβάζει τον πήχη στα τυπικά ζουμ με εξαιρετική ανάλυση, εντυπωσιακό bokeh και κορυφαία οπτική πιστότητα, καθιστώντας τον ιδανικό για επαγγελματική χρήση σε κάθε είδους συνθήκη. Επιπλέον, ο FE 70-200mm F2.8 GM OSS χαρίζει επαγγελματική τηλεμεγέθυνση με σταθεροποίηση και γρήγορη AF, ενώ ο FE 16-35mm F2.8 GM ολοκληρώνει τη συλλογή με ευρυγώνια ευκρίνεια και στοιχεία XA που εξασφαλίζουν ελάχιστη παραμόρφωση και απόλυτη ευκρίνεια στις λήψεις.

Βυθιστείτε σε δυνατό και καθαρό ήχο εσείς και η παρέα σας

Για εσάς που απολαμβάνετε τον ποιοτικό ήχο και τις κορυφαίες τεχνολογίες χωρίς να συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, τα προϊόντα ήχου της Sony αποτελούν την ιδανική επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας.

Τα WH-1000XM6 και WF-1000XM5 ανεβάζουν τον πήχη στην ασύρματη εξουδετέρωση θορύβου, προσφέροντας κορυφαία ακουστική πιστότητα, καθηλωτικό 360 Reality Audio και ανώτερη άνεση για πολύωρη χρήση, είτε βρίσκεστε στο γραφείο είτε εν κινήσει.

Παράλληλα, τα ακουστικά ULT WEAR της σειράς ULT POWER SOUND ξεχωρίζουν για τα δυναμικά μπάσα, τον επεξεργαστή ήχου V1 και τον σχεδιασμό που απομονώνει πλήρως τον εξωτερικό ήχο, χαρίζοντας εμπειρία ήχου φεστιβάλ όπου κι αν βρίσκεστε.

Για όσους θέλουν καθημερινή άνεση, χωρίς συμβιβασμούς, σε ανταγωνιστική τιμή, τα WF-C710N προσφέρουν βελτιωμένη εξουδετέρωση θορύβου, διάρκεια μπαταρίας έως 30 ώρες και πεντακάθαρες κλήσεις χάρη στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, τα WH-CH720N προσφέρουν ισορροπημένο ήχο, ελαφρύ σχεδιασμό και μπαταρία έως 35 ώρες, ιδανικά για πολύωρη ακρόαση και τηλεδιασκέψεις. Τέλος, τα WH-CH520 συνδυάζουν πρακτικότητα, έως 50 ώρες αυτονομίας και ήχο υψηλής ποιότητας με τεχνολογία DSEE™, αποκαθιστώντας τη μουσικότητα κάθε κομματιού. Με τις επιλογές της Sony, ήρθε η στιγμή να ερωτευτείτε ξανά τη μουσική σας.

Ο κινηματογράφος έρχεται στο σπίτι

Οι τηλεοράσεις και τα συστήματα ήχου Sony BRAVIA συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν την έννοια της οικιακής ψυχαγωγίας, προσφέροντας κινηματογραφική εμπειρία με κορυφαία ευκρίνεια, ρεαλισμό και δύναμη ήχου. Η νέα BRAVIA 8 II, με τεχνολογία QD-OLED, συνδυάζει εντυπωσιακή αντίθεση, απίστευτα ζωντανά χρώματα και κομψό σχεδιασμό, μετατρέποντας κάθε προβολή σε αισθητική εμπειρία. Αντίστοιχα, η BRAVIA 8 ξεχωρίζει με την OLED οθόνη της που προσφέρει βαθιά μαύρα και κινηματογραφικό ήχο απευθείας από την οθόνη, ενώ η BRAVIA 3 προσφέρει μια πιο προσιτή, αλλά εξίσου συναρπαστική επιλογή, με επεξεργαστή εικόνας 4K HDR X1™, υποστήριξη Dolby Vision® και Dolby Atmos®.



Για την απόλυτη εμπειρία θεάματος, τα νέα BRAVIA Theatre System 6 και BRAVIA Theatre Bar 6 φέρνουν την κινηματογραφική μαγεία στο σαλόνι σας: το πρώτο με ήχο Surround 5.1 καναλιών, ισχύ 1000W και Dolby Atmos® / DTS:X®, ενώ το δεύτερο προσφέρει καθηλωτικό ήχο 3.1.2 καναλιών με ηχεία upfiring και εξαιρετικά καθαρούς διαλόγους. Και τα δύο συστήματα συνδέονται απρόσκοπτα με τις τηλεοράσεις BRAVIA μέσω της εφαρμογής BRAVIA Connect, μετατρέποντας κάθε θέαση σε πλήρη οπτικοακουστική εμπειρία. Με συνδυασμό υψηλής αισθητικής, έξυπνων λειτουργιών και προηγμένης τεχνολογίας, η Sony υπογράφει και φέτος τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για να ζήσετε τον κινηματογράφο στο σπίτι σας.