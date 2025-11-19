DJI Osmo Action 6: Η action κάμερα που θέλει να αλλάξει τους κανόνες

Η DJI επιστρέφει δυναμικά στην κατηγορία των action cams με την Osmo Action 6, μια συσκευή που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει φορητή κάμερα υψηλών επιδόσεων. Με έναν μεγάλο αισθητήρα 1/1.1", μεταβαλλόμενο διάφραγμα και εντυπωσιακή αυτονομία, η νέα πρόταση της εταιρείας απευθύνεται τόσο σε δημιουργούς περιεχομένου όσο και σε πιο απαιτητικούς ερασιτέχνες που θέλουν να τραβούν εικόνες με… κινηματογραφική διάθεση.

Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή είναι ο αισθητήρας τύπου 1/1.1", ένας από τους μεγαλύτερους που έχουμε δει σε action camera. Σε συνδυασμό με το μεταβλητό διάφραγμα που κινείται από f/2.0 έως f/4.0, η Osmo Action 6 υπόσχεται σημαντικά καλύτερη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό, προσφέροντας έως και 13.5 stops δυναμικό εύρος. Είναι ξεκάθαρο ότι η DJI θέλει να φέρει περισσότερο έλεγχο – και ποιότητα – σε μια κατηγορία όπου οι περισσότερες συσκευές βασίζονται σε μικρά, σταθερά διαφράγματα.

Οι δυνατότητες λήψης βίντεο είναι εξίσου εντυπωσιακές. Η κάμερα καταγράφει 4K στα 120fps σε αναλογία 4:3, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στο framing. Για τις νυχτερινές λήψεις, το SuperNight mode αναλαμβάνει να παραδώσει καθαρό 4K στα 60fps, αξιοποιώντας στο έπακρο τον νέο αισθητήρα. Στο κομμάτι της χρωματικής πιστότητας, το 10-bit D-Log M color system της DJI διατηρεί λεπτομέρεια σε φωτεινά και σκοτεινά σημεία και επιτρέπει μεγαλύτερη ευχέρεια στο color grading, ενώ μια on-screen προεπισκόπηση D-Log M βοηθά τον χρήστη να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την έκθεση και το χρώμα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα χαρακτηριστικά είναι το 4K Custom mode. Επειδή ο αισθητήρας είναι τετράγωνος, ο χρήστης μπορεί να τραβήξει πρώτα και να αποφασίσει αργότερα αν θέλει κάθετο ή οριζόντιο κάδρο. Πρόκειται για μια λύση που απευθύνεται κυρίως σε δημιουργούς που μοιράζουν το περιεχόμενό τους σε διαφορετικές πλατφόρμες με διαφορετικές απαιτήσεις. Παράλληλα, η κάμερα προσφέρει 2x lossless zoom στα 4K και φυσικά σταθεροποίηση εικόνας, η οποία παραδοσιακά αποτελεί δυνατό σημείο της DJI.

Σε πρακτικό επίπεδο, η Osmo Action 6 ενισχύει και την ανθεκτικότητα της. Είναι αδιάβροχη έως 20 μέτρα χωρίς επιπλέον εξοπλισμό και έως 60 μέτρα με την ειδική θήκη. Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας χρώματος φροντίζει για πιο φυσικά υποβρύχια χρώματα, ενώ ο μετρητής πίεσης νερού προσθέτει λειτουργίες που θυμίζουν εργαλεία δυτών, καταγράφοντας δεδομένα της κατάδυσης.

Σημαντική βελτίωση βλέπουμε και στην αυτονομία. Η μπαταρία των 1.950 mAh χαρίζει έως τέσσερις ώρες συνεχούς χρήσης, ενώ φορτίζει στο 80% μέσα σε μόλις 22 λεπτά. Η κάμερα διαθέτει και 50GB ενσωματωμένης μνήμης, μια προσθήκη που θα εκτιμήσουν όσοι βρεθούν απροετοίμαστοι χωρίς κάρτα microSD. Η κύρια οθόνη είναι 2.5" με ανάλυση 400x712, ενώ η δεύτερη οθόνη των 1.46" στο μπροστινό μέρος προσφέρει καθαρή εικόνα για vloggers. Και οι δύο φτάνουν τα 800 nits, κάνοντας τη χρήση σε έντονη ηλιοφάνεια πιο άνετη.

Στο θέμα της τιμολόγησης, η DJI επιλέγει μια αναμενόμενη στρατηγική. Η Osmo Action 6 Standard Combo κοστίζει 379 ευρώ και περιλαμβάνει την κάμερα μαζί με το Osmo Action Extreme Battery Plus, τη βάση Osmo Dual-Direction Quick-Release, το Osmo Action Curved Adhesive Base, ένα Osmo Locking Screw, καλώδιο USB-C to USB-C PD και αντιολισθητικό pad. Για όσους θέλουν περισσότερη αυτονομία και ευελιξία, το Adventure Combo στα 479 ευρώ προσφέρει την πλήρη εμπειρία: δύο επιπλέον μπαταρίες Extreme Battery Plus, έναν ακόμα Quick-Release Adapter, έξτρα Locking Screw, το Osmo Multifunctional Battery Case 3 και ένα Osmo 1.5m Extension Rod.