Black Friday από την Samsung Electronics Hellas: προσφορές σε Τεχνολογία

Η Samsung Electronics Hellas παρουσιάζει τις δικές της προτάσεις για τη φετινή Black Friday. Με σεβασμό στον χρήστη, οι επιλογές καλύπτουν το φάσμα της Samsung τεχνολογικής εμπειρίας, από την επικοινωνία και την παραγωγικότητα έως την οικιακή ψυχαγωγία και την έξυπνη διαχείριση του σπιτιού.

Smartphones

Το Galaxy S25 Ultra, στην έκδοση των 256GB, για ισχύ και παραγωγικότητα που ξεχωρίζει. Είναι σχεδιασμένο για τον σύγχρονο επαγγελματία, τον δημιουργό περιεχομένου αλλά και τον χρήστη που δεν αποδέχεται συμβιβασμούς, με σύστημα καμερών που μετατρέπει την καθημερινή φωτογραφία και βιντεοσκόπηση σε.. τέχνη. Η προσφορά της Black Friday μειώνει την τιμή του από 1.499,00€ σε 1.149,00€, μια έκπτωση της τάξης του 23%

Από την άλλη πλευρά, το Galaxy Z Flip7 προορίζεται για όσους αγαπούν το design και την ευελιξία. Κλειστό, αποτελεί ένα κομψό αξεσουάρ που χωρά στην τσέπη, ενώ ανοιχτό, αποκαλύπτει μια πλήρη, δυναμική οθόνη για περιεχόμενο και επικοινωνία. Η ικανότητά του να "διπλώνει" επιτρέπει λήψεις από πρωτότυπες γωνίες (FlexCam) και προσφέρει μια εντυπωσιακή εμπειρία χρήσης. Η τρέχουσα προσφορά το φέρνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, διαμορφώνοντας την τιμή του στα 899,00€ από 1.249,00€, δηλαδή με μια έκπτωση 28%.

Tablets - Wearables

Το Tab S10 Lite (128GB WiFi) αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για αυτούς που επιθυμούν μια φορητή συσκευή για κατανάλωση περιεχομένου, ανάγνωση, ελαφριά εργασία και τηλεδιασκέψεις. Διατίθεται στην εκπτωτική τιμή των 319,00€ (από 398,99€, με έκπτωση 20%) .

Η εμπειρία του οικοσυστήματος επεκτείνεται και στα wearables. Το Galaxy Watch Ultra (2025) έρχεται με αισθητήρα Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) ώστε να παρακολουθείτε τακτικά τη σύνθεση του σώματός σας, για να επιτυγχάνετε τους στόχους φυσικής κατάστασής σας,,, διπλό GPS, ανθεκτική κατασκευή και συνδεσιμότητα που του επιτρέπει να λειτουργεί αυτόνομα. Το Galaxy Watch Ultra (2025) είναι διαθέσιμο στα 499,90€ από 699,91€ (έκπτωση 29%). Παράλληλα, τα Galaxy Buds3 Pro προσφέρουν την ηχητική απομόνωση και την καθαρότητα που απαιτεί η σύγχρονη ζωή. Με κορυφαία ποιότητα ήχου, ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) που προσαρμόζεται στο περιβάλλον και άνετη εφαρμογή, τα Galaxy Buds3 Pro, με την τιμή τους να διαμορφώνεται στα 149,90€ από 199,90€ (έκπτωση 25%), είναι η κατάλληλη επιλογή για κλήσεις, μουσική και podcasts, εξασφαλίζοντας μια WOW ακουστική εμπειρία.

Home Cinema

Ξεχωρίσαμε την 65" LS03F The Frame Pro 4K TV, με τιμή 949,00€ από 1.899,00€ (έκπτωση 50%), που λειτουργεί ως ένας ψηφιακός καμβάς που προβάλλει έργα τέχνης όταν βρίσκεται σε αναμονή, ενσωματώνοντας την τεχνολογία αρμονικά στον χώρο. Συνδυάζεται υπέροχα με το Q-series Soundbar HW-Q990F, με 11.1.4 κανάλια, subwoofer και πίσω ηχεία, που δημιουργεί ένα τρισδιάστατο ηχητικό τοπίο που αγκαλιάζει τον θεατή. Προσφέρεται στα 999,00€ (από 1.199,00€, έκπτωση 16%) και φέρνει πολυδιάστατο ήχο κινηματογραφικού επιπέδου στο σαλόνι, ικανή να αναδείξει τις λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά, από τον ψιθυριστό διάλογο μέχρι την εκκωφαντική έκρηξη.

Για τον σύγχρονο επαγγελματία που εργάζεται από το σπίτι, το 32" Smart Monitor M8 M80F 4K αποτελεί την κατάλληλη λύση, τώρα στα 499,00€ από 599,00€ (έκπτωση 16%). Διαθέτει 4Κ AI Upscaling, δηλαδή με τη δύναμη του επεξεργαστή NQM AI, μετατρέπει περιεχόμενο με χαμηλότερη ανάλυση σχεδόν σε 4Κ. Ακόμη, το το AI Picture Optimizer φροντίζει να προσαρμόσει την εικόνα για να μπορείτε να εργάζεστε στα έγγραφά σας, να απολαμβάνετε τα παιχνίδια με βαθιά, πλούσια μαύρα και να παρακολουθείτε βίντεο με έντονα χρώματα.

Οικιακές Συσκευές

Η Black Friday αποτελεί επίσης την κατάλληλη περίοδο για την αναβάθμιση των οικιακών συσκευών, έναν τομέα όπου η Samsung ξεχωρίζει με τις σειρές Bespoke με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Το Bespoke AI Ψυγείο 654L AI Home RM90F67CECEF δεν είναι απλώς μια συσκευή συντήρησης τροφίμων μπορεί να γίνει ένα ένα διαισθητικό κέντρο ελέγχου με το AI Home. Η έκπτωση, που διαμορφώνει την τιμή στα 2.899,00€ από 3.399,00€ (μείωση 15%), καθιστά αυτή την επένδυση στο "έξυπνο σπίτι" ελκυστική και συμφέρουσα.

Στον τομέα της φροντίδας ρούχων, τσεκάρετε το Πλυντήριο WW11DB7B94GBU4 11kg με SmartThings Energy, στα 599€ από 769ευρώ. Ακόμη και οι πιο καθημερινές ανάγκες, όπως η προετοιμασία γευμάτων, αναβαθμίζονται με τον φούρνο μικροκυμάτων Grill MWO MW3500K 23L, με λειτουργία γρήγορης απόψυξης, ο οποίος προσφέρεται στα 99,00€ (από 166,00€, με έκπτωση 40%).

Μια Ολοκληρωμένη Εμπειρία Αγοράς

Η αγορά από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung.com/gr συνοδεύεται από ένα πακέτο υπηρεσιών και προνομίων που ενισχύουν την αγοραστική εμπειρία. Για την φετινή Black Friday, με αγορές αξίας 700€ και άνω, η Samsung Electronics Hellas προσφέρει δώρο ένα Ασύρματο Battery Pack 10.000mAh.

Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει διευκολύνσεις που καθιστούν την απόκτηση τεχνολογίας πιο ευέλικτη:

Samsung Rewards με τον λογαριασμό σας Samsung account: επιστροφή σε Samsung rewards πόντους, για αγορές μέσω Samsung.com/gr , περισσότερες πληροφορίες: https://www.samsung.com/gr/rewards/

Samsung Protect: Ασφαλιστική κάλυψη προστασίας συσκευής & επέκταση εγγύησης, περισσότερες πληροφορίες: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/samsung-protect/

Δωρεάν Standard Παράδοση: για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/paradoseis/

Έως 36 άτοκες δόσεις: https://www.samsung.com/gr/sho... με πιστωτική κάρτα ή 3 άτοκες δόσεις μέσω Klarna με την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα: https://www.samsung.com/gr/sho...

Εγγύηση και επισκευές: Τα προϊόντα Samsung συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευαστή, περισσότερες πληροφορίες: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/egguisi-episkeues/

Trade in πρόγραμμα: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/trade-in/

Υπηρεσίες εγκατάστασης για τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές, περισσότερες πληροφορίες: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/ipiresies-egatastasis/

Απαλλαγή Φ.Π.Α. & Τιμολόγια: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/apallagi-fpa-timologia/

* Οι προσφορές Black Friday ισχύουν έως και 01/12/2025 στο Samsung.com/gr. Οι προσφορές ισχύουν για ορισμένα προϊόντα και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

**Ισχύει για αγορές από το Samsung.com/gr έως 01/12/2025 με κωδικό δώρου EB-U2510XUEGEU , ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Η προσφορά δεν ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.

*** 0 -50€ -> 0 δόσεις, 50,01€ - 250€ -> Έως 12 μήνες , 250,01€ - 500€ -> Έως 24 μήνες, 500,01€ και άνω -> Έως 36 μήνες

Samsung.com/gr πρόσθετες υπηρεσίες: