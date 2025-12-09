Η Google ετοιμάζει τα δικά της AI Smart Glasses για το 2026: Τι να περιμένουμε

Δέκα χρόνια μετά την αμφιλεγόμενη πορεία του Google Glass, η Google δηλώνει έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον ψηφιακό κόσμο. Σε μια κίνηση που ταράζει τα νερά της βιομηχανίας, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το 2026 θα κυκλοφορήσει τα πρώτα της «έξυπνα γυαλιά» νέας γενιάς, τα οποία θα έχουν ως πυρήνα την τεχνητή νοημοσύνη Gemini.

Η ανακοίνωση, που έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης «The Android Show: XR Edition», δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας: η Google δεν πειραματίζεται απλώς, αλλά χτίζει ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω από το νέο λειτουργικό Android XR, με στόχο να ανταγωνιστεί ευθέως την Meta και την Apple στην κούρσα της επαυξημένης πραγματικότητας.

Δύο Μοντέλα, Ένας Στόχος: Η Τεχνολογία που Φοριέται

Η στρατηγική της Google φαίνεται να είναι διμέτωπη, καθώς η εταιρεία εργάζεται πάνω σε δύο διαφορετικούς τύπους γυαλιών, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρηστών.

Η πρώτη κατηγορία αφορά γυαλιά χωρίς οθόνη (screen-free). Αυτά τα μοντέλα θα βασίζονται αποκλειστικά στην αλληλεπίδραση μέσω ήχου και εικόνας. Εξοπλισμένα με μικρόφωνα, ηχεία και κάμερες, θα λειτουργούν ως ένας "αόρατος βοηθός". Ο χρήστης θα μπορεί να συνομιλεί φυσικά με το Gemini, να ζητά πληροφορίες για το περιβάλλον του ή να τραβάει φωτογραφίες, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από κάποια οθόνη. Είναι η απάντηση της Google στα επιτυχημένα Ray-Ban Meta, προσφέροντας μια εμπειρία hands-free που ενσωματώνεται στην καθημερινότητα.

Η δεύτερη κατηγορία είναι πιο φιλόδοξη και περιλαμβάνει γυαλιά με ενσωματωμένη οθόνη στον φακό (in-lens display). Εδώ, η τεχνολογία ανεβαίνει επίπεδο, καθώς οι χρήστες θα βλέπουν ψηφιακές πληροφορίες να επικαλύπτουν τον φυσικό κόσμο. Φανταστείτε να περπατάτε σε μια ξένη πόλη και να βλέπετε μπροστά στα μάτια σας οδηγίες πλοήγησης ή υπότιτλους ζωντανής μετάφρασης την ώρα που σας μιλάει κάποιος σε άλλη γλώσσα. Η Google υπόσχεται πως αυτές οι πληροφορίες θα εμφανίζονται διακριτικά, μόνο όταν είναι απαραίτητο, αποφεύγοντας το φαινόμενο της πληροφοριακής υπερφόρτωσης.

Συμμαχία Κολοσσών: Samsung και Μόδα

Ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που πήρε η βιομηχανία από τις πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες στα smart glasses είναι ότι η τεχνολογία δεν αρκεί, ενώ το στυλ είναι εξίσου σημαντικό. Κανείς δεν θέλει να μοιάζει με cyborg. Γι' αυτό, η Google ανακοίνωσε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαία ονόματα.

Η Samsung θα αναλάβει πιθανότατα το βαρύ φορτίο της κατασκευής και του hardware, φέρνοντας την τεχνογνωσία της στην μικροηλεκτρονική. Παράλληλα, η Google συνεργάζεται με brands οπτικών όπως η Gentle Monster και η Warby Parker. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: τα νέα γυαλιά να είναι ελαφριά, άνετα για ολοήμερη χρήση και, κυρίως, να δείχνουν σαν κανονικά γυαλιά οράσεως ή ηλίου. Η εποχή των ογκωδών gadgets στο πρόσωπο φαίνεται να περνάει ανεπιστρεπτί.

Ο Ρόλος του Gemini και του Android XR

Η "καρδιά" των νέων συσκευών θα είναι το λειτουργικό σύστημα Android XR, μια ειδική έκδοση του Android σχεδιασμένη για συσκευές Extended Reality. Ωστόσο, το πραγματικό "μυαλό" θα είναι το Gemini.

Η Google φιλοδοξεί να φέρει τις δυνατότητες του Project Astra (του προηγμένου AI βοηθού που παρουσίασε πρόσφατα) απευθείας στα μάτια μας. Αυτό σημαίνει ότι τα γυαλιά δεν θα είναι απλώς μια οθόνη ειδοποιήσεων, αλλά θα έχουν αντίληψη του περιβάλλοντος (context awareness). Θα μπορούν να "βλέπουν" ό,τι βλέπετε, να θυμούνται πού αφήσατε τα κλειδιά σας ή να αναγνωρίζουν αντικείμενα και κτίρια σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας πληροφορίες χωρίς καν να χρειαστεί να ρωτήσετε.

Ο Ανταγωνισμός Φουντώνει

Η κίνηση της Google έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ο ανταγωνισμός "ζεσταίνεται" επικίνδυνα. Η Meta έχει ήδη κερδίσει το πρώτο στοίχημα με τα Ray-Ban smart glasses και ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Την ίδια ώρα, οι φήμες θέλουν την Apple να εργάζεται πυρετωδώς πάνω στα δικά της γυαλιά, τα οποία επίσης αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους γύρω στο 2026 ή το 2027.

Το 2026 φαίνεται πως θα είναι η χρονιά-ορόσημο για την κατηγορία. Η Google, έχοντας χάσει το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου που είχε το 2013, επιστρέφει τώρα πιο ώριμη, ποντάροντας στο πανίσχυρο λογισμικό της και στο οικοσύστημα του Android για να κυριαρχήσει.

Τι Σημαίνει Αυτό για το Μέλλον;

Τα AI smart glasses της Google δεν είναι απλώς ένα ακόμη gadget. Αντιπροσωπεύουν το όραμα της εταιρείας για το λεγόμενο "ambient computing", όπου η τεχνολογία υποχωρεί στο παρασκήνιο και μας βοηθάει διακριτικά, χωρίς να μας αποκόβει από τον πραγματικό κόσμο μέσω μιας οθόνης κινητού.

Αν η υλοποίηση πετύχει, ίσως σε λίγα χρόνια να κοιτάμε τα smartphones μας με τον ίδιο τρόπο που κοιτάμε σήμερα τα σταθερά τηλέφωνα: ως μια χρήσιμη αλλά ξεπερασμένη τεχνολογία. Μένει να δούμε αν το κοινό είναι έτοιμο να φορέσει ξανά την τεχνολογία στο πρόσωπό του. Η Google, πάντως, στοιχηματίζει πως ναι.