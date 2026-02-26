Επίσημο: Η Huawei ανακοίνωσε το WATCH GT Runner 2 και τα ακουστικά FreeBuds Pro 5

Σύνοψη

Η Huawei πραγματοποίησε την παγκόσμια εκδήλωση “Now is Your Run” στις 26 Φεβρουαρίου στη Μαδρίτη, παρουσιάζοντας τις νέες της τεχνολογικές προτάσεις.

Το επίκεντρο της παρουσίασης ήταν το HUAWEI WATCH GT Runner 2 , το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή της εταιρείας στα επαγγελματικά ρολόγια τρεξίματος μετά από πέντε χρόνια έρευνας.

Το νέο smartwatch ενσωματώνει αρχιτεκτονική 3D floating antenna για κορυφαία ακρίβεια GPS και υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές μέσω Curve Pay.

Ανακοινώθηκαν τα ασύρματα ακουστικά HUAWEI FreeBuds Pro 5, τα οποία φέρνουν στην αγορά το πρώτο σύστημα dual-engine ANC.

Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο συμπληρώθηκε με τα HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini και τη σειρά HUAWEI Band 11.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης Eliud Kipchoge ανακοινώθηκε ως ο παγκόσμιος πρεσβευτής του νέου επαγγελματικού smartwatch.

Ποια νέα προϊόντα παρουσίασε η Huawei στη Μαδρίτη;

Στις 26 Φεβρουαρίου, η Huawei διοργάνωσε στη Μαδρίτη της Ισπανίας την παγκόσμια εκδήλωση "Now is Your Run", αποκαλύπτοντας το νέο της προϊοντικό οικοσύστημα. Η εταιρεία παρουσίασε το επαγγελματικό smartwatch HUAWEI WATCH GT Runner 2, τα ακουστικά HUAWEI FreeBuds Pro 5, το HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition, το smartphone HUAWEI Mate 80 Pro, το tablet HUAWEI MatePad Mini και τα fitness trackers της σειράς HUAWEI Band 11.



HUAWEI WATCH GT Runner 2: Η επιστροφή στα επαγγελματικά smartwatches

Μετά από πέντε έτη συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης (R&D), η Huawei επιστρέφει δυναμικά στην κατηγορία των συσκευών που απευθύνονται σε απαιτητικούς δρομείς με το HUAWEI WATCH GT Runner 2. Στόχος της εταιρείας είναι να επαναπροσδιορίσει το ανώτατο επίπεδο των επαγγελματικών running ρολογιών, καθιστώντας την προπόνηση πιο αποδοτική. Το προϊόν απευθύνεται εξίσου σε ερασιτέχνες δρομείς και σε προχωρημένους αθλητές, παρέχοντας επαγγελματικού επιπέδου καθοδήγηση.

Σε επίπεδο hardware, το ρολόι εξοπλίζεται με αρχιτεκτονική 3D floating antenna και έχει βελτιστοποιημένο σχεδιασμό στεγανοποίησης στην κεραία του. Αυτή η τεχνική επιλογή προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη ακρίβεια στον εντοπισμό GPS συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά. Πρακτικά, αυτό μεταφράζεται σε αξιόπιστη καταγραφή της διαδρομής ακόμη και σε περιβάλλοντα με υψηλή δυσκολία λήψης σήματος, όπως είναι οι σήραγγες ή οι περιοχές με έντονη σκίαση από ψηλά κτίρια και δέντρα.

Στο κομμάτι του λογισμικού, η Huawei εισάγει τη νέα έξυπνη λειτουργία marathon mode. Η συγκεκριμένη λειτουργία παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο ενός προσωπικού προπονητή που βρίσκεται διαρκώς στον καρπό του αθλητή.

Για την προώθηση και εξέλιξη της συσκευής, η Huawei συνεργάστηκε με τον δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη στον μαραθώνιο, Eliud Kipchoge, ο οποίος ανακοινώθηκε ως ο παγκόσμιος πρεσβευτής του ρολογιού. Ο Kipchoge συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία συνδημιουργίας, σημειώνοντας ότι τον παθιάζει να μοιράζεται τις γνώσεις του για τη βελτίωση των smartwatches, με στόχο να βοηθήσει δρομείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος: «Πιστεύω ότι το τρέξιμο είναι η πιο όμορφη δραστηριότητα σε κάθε επίπεδο».

Curve Pay: Ανέπαφες πληρωμές απευθείας από τον καρπό

Μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες στο οικοσύστημα της Huawei, ειδικά για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά, είναι η επιβεβαιωμένη ενσωμάτωση του Curve Pay στα wearables της. Η υπηρεσία θα λανσαριστεί ταυτόχρονα με το HUAWEI WATCH GT Runner 2 σε επιλεγμένες αγορές.

Αυτή η προσθήκη επιλύει ένα πάγιο ζήτημα πρακτικότητας, καθώς επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν τις πληρωμές τους απευθείας από το smartwatch κατά τη διάρκεια της προπόνησης, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του smartphone ή του φυσικού πορτοφολιού. Ο Shachar Bialick, CEO και ιδρυτής της Curve, δήλωσε ενθουσιασμένος για την εισαγωγή της τεχνολογίας πληρωμών της εταιρείας του στο οικοσύστημα της Huawei.

HUAWEI FreeBuds Pro 5: Καινοτομία στο ANC με Dual-Engine AI

Στον τομέα του ήχου, η εταιρεία ανακοίνωσε τα ασύρματα ακουστικά HUAWEI FreeBuds Pro 5, τα οποία αποτελούν τα πρώτα ακουστικά στον κόσμο που ενσωματώνουν σύστημα Dual-Engine ANC. Η συσκευή στοχεύει να θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς στην ακύρωση θορύβου και στην ποιότητα ήχου.

Το σύστημα dual-engine AI noise cancellation διαφέρει από τις συμβατικές υλοποιήσεις, καθώς δεν περιορίζεται απλώς στη μείωση του εξωτερικού θορύβου. Αντιθέτως, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να κατανοήσει και να διαχειριστεί συνολικά το ηχητικό περιβάλλον του χρήστη, προσφέροντας απόλυτη σιγή ή πεντακάθαρες κλήσεις ανάλογα με τις συνθήκες. Τα νέα ακουστικά υποστηρίζουν ήχο χωρίς απώλειες (lossless) και εντάσσονται στη στρατηγική της Huawei να καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία audio brands παγκοσμίως.

Νέες προσθήκες: Ultimate 2 Green Edition και Band 11

Το portfolio των wearables της Huawei ενισχύθηκε περαιτέρω με δύο νέες συσκευές. Το premium HUAWEI WATCH Ultimate 2 παρουσιάστηκε σε μια νέα Green Edition έκδοση. Το συγκεκριμένο μοντέλο διατηρεί τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του και τις λειτουργίες κατάδυσης, αλλά πλέον εισάγει εξειδικευμένες, βελτιωμένες λειτουργίες για τους παίκτες του γκολφ, καλύπτοντας τόσο το driving range όσο και το κανονικό παιχνίδι στο γήπεδο.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η σειρά fitness trackers HUAWEI Band 11. Η νέα γενιά φέρνει μια μεγαλύτερη και καθαρότερη οθόνη, η οποία εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα ακόμη και κάτω από το έντονο ηλιακό φως, ενώ διατηρεί τον συμπαγή σχεδιασμό της ενσωματώνοντας όλες τις απαραίτητες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας.

Με τη ματιά του Techgear

Η διπλή προϊοντική επίθεση της Huawei στη Μαδρίτη δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να διεκδικήσει το μερίδιο που της αναλογεί στην premium κατηγορία του fitness. Το HUAWEI WATCH GT Runner 2 δείχνει εξαιρετικά υποσχόμενο τεχνολογικά, ειδικά με την προσθήκη της 3D κεραίας για απρόσκοπτο GPS στις πόλεις. Ωστόσο, η πραγματική είδηση για την ελληνική αγορά είναι η έλευση του Curve Pay. Το NFC payment ήταν παραδοσιακά η αχίλλειος πτέρνα των Huawei ρολογιών στη χώρα μας απέναντι στον ανταγωνισμό. Η λύση της Curve εξαλείφει αυτό το μειονέκτημα, μετατρέποντας το GT Runner 2 σε ένα ολοκληρωμένο, αυτόνομο εργαλείο προπόνησης. Αναμένουμε τα δείγματα για να δοκιμάσουμε στην πράξη αν το Dual-Engine ANC των FreeBuds Pro 5 μπορεί πράγματι να εκθρονίσει τους παραδοσιακούς "βασιλιάδες" της κατηγορίας του ήχου.