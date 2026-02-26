Samsung Galaxy Buds4 και Buds4 Pro: Νέος σχεδιασμός, AI, αναβαθμισμένο ANC και τιμές

Σύνοψη

Ανακοινώθηκαν επίσημα τα νέα ασύρματα ακουστικά Samsung Galaxy Buds4 και Galaxy Buds4 Pro.

Νέος υπολογιστικός σχεδιασμός "Buds blade" για μεγαλύτερη σταθερότητα και ολοήμερη άνεση.

Τα Buds4 Pro έρχονται με αυξημένη επιφάνεια ηχείου κατά 20%, ευρύτερο woofer και υποστήριξη ήχου υψηλής πιστότητας 24-bit/96kHz.

Ενσωμάτωση AI λειτουργιών, άμεση πρόσβαση στο Google Gemini και έλεγχος με κινήσεις του κεφαλιού (Head Gesture) στα μοντέλα Pro.

Κυκλοφορούν σε Ελλάδα και Κύπρο στις 11 Μαρτίου 2026, με ειδικές προσφορές προπαραγγελίας (30% έκπτωση σε θήκες και 5% επιστροφή σε Samsung Rewards).

Το Techgear παρευρέθηκε στην παρουσίαση της Samsung στο San Francisco και εκεί είχαμε μια πρώτη hands-on εμπειρία με όλες τις νέες συσκευές του νοτιοκορεατικού κολοσσού. Εκτός από τη σειρά Galaxy S26, η εταιρεία παρουσίασε επίσημα τα νέα Galaxy Buds4 Pro και Galaxy Buds4. Η νέα σειρά ακουστικών συνδυάζει την εξαιρετική ποιότητα ήχου με μια υπολογιστικά σχεδιασμένη εφαρμογή.

Ανασχεδιασμός με γνώμονα την εργονομία

Με τη νέα σειρά Buds4, η Samsung καθιερώνει μια νέα σχεδιαστική ταυτότητα τύπου "Buds blade". Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός προέκυψε ύστερα από εκτενή ανάλυση εκατοντάδων εκατομμυρίων δεδομένων αυτιού παγκοσμίως, καθώς και από τη διεξαγωγή περισσότερων από 10.000 προσομοιώσεων. Η σειρά Galaxy Buds4 διαθέτει μια εξαιρετικά κομψή και εργονομική εφαρμογή.

Οι δύο εκδόσεις διαφοροποιούνται αισθητά ως προς τον τρόπο που εφαρμόζουν. Τα Galaxy Buds4 Pro διαθέτουν σχεδιασμό canal fit. Στον αντίποδα, τα Galaxy Buds4 έρχονται με σχεδιασμό open fit, ο οποίος προσφέρει μια άνετη ηχητική εμπειρία. Το νέο σταθεροποιημένο "blade" ενσωματώνει μια χαραγμένη περιοχή ελέγχου, η οποία λειτουργεί με πίεση. Παράλληλα, η νέα διαφανής θήκη φόρτισης τύπου clamshell αναδεικνύει την αισθητική των ακουστικών.

Hi-Fi Ήχος και αναβαθμισμένο Hardware

Τα Galaxy Buds4 Pro ενσωματώνουν για πρώτη φορά ένα ευρύτερο woofer. Ο νέος σχεδιασμός αξιοποιεί τον χώρο αυξάνοντας την πραγματική επιφάνεια του ηχείου κατά σχεδόν 20% συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο (Galaxy Buds3), χωρίς να γίνεται κανένας συμβιβασμός στην άνεση. Ο συνδυασμός με το ενσωματωμένο tweeter επιτρέπει την αναπαραγωγή ήχου 24-bit/96kHz. Αυτές οι τεχνικές βελτιώσεις αποτυπώνουν με ακρίβεια λεπτομέρειες του ήχου, από τις υψηλές συχνότητες ενός βιολιού έως τους βαθιούς παλμούς των κοντραμπάσων.

Το ηχείο διπλής κατεύθυνσης είναι στρατηγικά τοποθετημένο στο επάνω μέρος του μεταλλικού φινιρίσματος. Η συγκεκριμένη επιλογή μεγιστοποιεί τη λειτουργικότητα της Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου (ANC) και μειώνει την ανάδραση από τον άνεμο.

Τεχνητή Νοημοσύνη, ANC και κλήσεις

Το λογισμικό της σειράς Galaxy Buds4 βασίζεται στις προσαρμοστικές δυνατότητες ήχου. Το Enhanced Adaptive ANC/EQ αναλύει το μοναδικό σχήμα του αυτιού του χρήστη και τις συνθήκες χρήσης, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τη διαρροή θορύβου. Παράλληλα, εφαρμόζει αλγόριθμους ANC σε πραγματικό χρόνο. Στην καθημερινή μετακίνηση, το σύστημα μειώνει τον θόρυβο στις χαμηλές συχνότητες, διατηρώντας πλούσιο τον ήχο.

Στον τομέα των κλήσεων, η λειτουργία Super Clear Call χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερ-ευρείας ζώνης (super wideband). Ακόμη και σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως ένα πολυσύχναστο εστιατόριο, η φωνή παραμένει ευκρινής.

Η ενσωμάτωση του οικοσυστήματος Galaxy είναι βαθύτερη, καθώς οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν το Google Gemini και το Bixby μέσω φωνητικών εντολών. Τα Buds4 Pro κάνουν ένα βήμα παραπέρα, εισάγοντας τη λειτουργία Head Gesture. Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται κλήσεις και να αλληλεπιδρούν με τη συσκευή τους απλώς κουνώντας το κεφάλι τους, χωρίς τη χρήση των χεριών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και αυτονομία

Σύμφωνα με τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά, η μπαταρία των Galaxy Buds4 Pro (ακουστικό 61mAh, θήκη 530mAh) επαρκεί για έως και 6 ώρες αναπαραγωγής με ενεργοποιημένο το ANC, φτάνοντας τις 26 ώρες συνολικά με τη θήκη. Χωρίς το ANC, ο συνολικός χρόνος αγγίζει τις 30 ώρες. Τα απλά Galaxy Buds4 (ακουστικό 45mAh, θήκη 515mAh) προσφέρουν 5 ώρες αναπαραγωγής με ANC (συνολικά 24 ώρες) και 30 ώρες χωρίς ANC.

Και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν Bluetooth 6.1, Auto Switch, Auracast και κωδικοποιητές όπως ο SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, AAC και LC3. Στον τομέα της ανθεκτικότητας, τα ακουστικά Buds4 Pro φέρουν πιστοποίηση IP57, ενώ τα Buds4 περιορίζονται στο IP54. Τα Buds4 ζυγίζουν 4.6 γραμμάρια έκαστο, ενώ τα Pro είναι ελαφρώς πιο βαριά στα 5.1 γραμμάρια.

Διαθεσιμότητα και τιμές στην Ελλάδα

Η σειρά Galaxy Buds4 είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία μέσα από το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας και το Samsung.com/gr. Η επίσημη κυκλοφορία τους σε Ελλάδα και Κύπρο έχει οριστεί για τις 11 Μαρτίου 2026. Όσοι προχωρήσουν σε προπαραγγελία μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος επωφελούνται από 30% έκπτωση σε θήκες (με ταυτόχρονη αγορά) , καθώς και επιπλέον 5% επιστροφή της αξίας σε πόντους Samsung Rewards.

Τα Galaxy Buds4 κυκλοφορούν σε Μαύρο και Λευκό χρώμα σε τιμή €179. Τα Galaxy Buds4 Pro θα είναι διαθέσιμα σε Μαύρο, Λευκό και σε μία αποκλειστική online έκδοση Ροζ Χρυσό (Pink Gold) σε τιμή €249.

Με τη ματιά του Techgear

Η επαφή μας με τα νέα Buds4 στο San Francisco επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση στον σχεδιασμό "blade" δεν είναι απλώς αισθητική. Η κατανομή του βάρους στα Pro (5.1g) τα κάνει να «εξαφανίζονται» στο αυτί μετά την πρώτη μισή ώρα χρήσης, ενώ η περιοχή ελέγχου πίεσης έχει εξαιρετική απόκριση, λύνοντας το πρόβλημα των τυχαίων αγγιγμάτων που είχαμε σε παλαιότερα μοντέλα. Η ποιότητα του ήχου, ειδικά η παρουσία του νέου woofer στα Pro, μεταφράζεται σε ένα απροσδόκητα γεμάτο μπάσο για το μέγεθός τους. Τέλος, η λειτουργία Head Gesture είναι εντυπωσιακά ακριβής και ιδιαίτερα χρήσιμη όταν τα χέρια είναι απασχολημένα, αποδεικνύοντας ότι η Samsung εστιάζει πλέον ουσιαστικά στη βελτίωση του UX και όχι απλώς στην άθροιση τεχνικών προδιαγραφών.