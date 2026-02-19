Αναφορά: Η Meta ετοιμάζει smartwatch με έμφαση στην AI και διασύνδεση με τα AR γυαλιά

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR)

Δεύτερη Ευκαιρία: Η Meta φαίνεται ότι αναβιώνει τα σχέδια για το δικό της smartwatch (κωδική ονομασία Malibu 2), με αυστηρό στόχο κυκλοφορίας τα τέλη του 2026.

Η Meta φαίνεται ότι αναβιώνει τα σχέδια για το δικό της smartwatch (κωδική ονομασία Malibu 2), με αυστηρό στόχο κυκλοφορίας τα τέλη του 2026. Τέλος στα Gimmicks: Η εταιρεία αφήνει πίσω τον πειραματισμό με τις αποσπώμενες κάμερες και εστιάζει στην ενσωμάτωση του Meta AI και την παρακολούθηση της υγείας.

Η εταιρεία αφήνει πίσω τον πειραματισμό με τις αποσπώμενες κάμερες και εστιάζει στην ενσωμάτωση του Meta AI και την παρακολούθηση της υγείας. Το Απόλυτο AR Hub: Το ρολόι δεν σχεδιάζεται απλώς ως fitness tracker, αλλά ως κεντρικός κόμβος ελέγχου για τα επερχόμενα AR γυαλιά της εταιρείας, δημιουργώντας ένα κλειστό hardware οικοσύστημα.

Το 2022, η Meta έβαλε στο συρτάρι το πρώτο της εγχείρημα για την κατασκευή ενός smartwatch, εγκλωβισμένη σε τεχνικά προβλήματα και περικοπές προϋπολογισμών στο τμήμα Reality Labs. Τέσσερα χρόνια μετά, τα δεδομένα στην αγορά έχουν αλλάξει άρδην. Η ραγδαία διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης και η ανέλπιστη εμπορική επιτυχία των Ray-Ban Meta δίνουν στον Mark Zuckerberg την αυτοπεποίθηση να διεκδικήσει ξανά μια θέση στον καρπό μας.

Το νέο smartwatch, σύμφωνα με πληροφορίες από το The Information, έρχεται φέτος. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν η Meta μπορεί να κατασκευάσει ένα αξιοπρεπές ρολόι, αλλά γιατί το έχει τόση ανάγκη σήμερα.

Ποιος είναι ο στόχος

Αντί να προσπαθεί να φτιάξει ακόμα έναν άμεσο ανταγωνιστή του Apple Watch φορτωμένο με λειτουργίες που ήδη προσφέρουν καλύτερα η Garmin και η Samsung, η Meta φαίνεται να αλλάζει στρατηγική. Το project "Malibu 2" τοποθετείται ως ο απόλυτος φυσικός φορέας της τεχνητής νοημοσύνης της.

Αυτό που διακρίνουμε μέσα από τις διαρροές είναι η πρόθεση να δημιουργηθεί ένα τερματικό για τα Llama μοντέλα. Η ενσωμάτωση του Meta AI Assistant σημαίνει πως οι φωνητικές εντολές, οι άμεσες μεταφράσεις, οι περιλήψεις ειδοποιήσεων και ίσως τα αναφορές υγείας σε πραγματικό χρόνο θα εκτελούνται με πολύ μικρότερη καθυστέρηση, αφαιρώντας το smartphone από την κεντρική εξίσωση της αλληλεπίδρασης.

Όσον αφορά την πραγματική εμπειρία χρήσης, η ταυτόχρονη λειτουργία on-device AI επεξεργασίας, παρακολούθησης υγείας και διαρκούς Bluetooth επικοινωνίας (με ακουστικά ή AR γυαλιά), αναπόφευκτα θα ασκήσει τεράστια πίεση στην μπαταρία. Τα 300-400mAh που συνήθως χωρούν σε ένα συμβατικό σασί 45mm, σε συνδυασμό με τις συνεχείς κλήσεις στο AI, πιθανότατα θα προσφέρουν άνετη χρήση μιας ημέρας, αλλά δύσκολα θα αγγίξουν το διήμερο που βλέπουμε σε ορισμένες mid-range συσκευές. Η Meta λογικά θα πρέπει να στραφεί σε υπερ-αποδοτικές αρχιτεκτονικές, όπως η σειρά Snapdragon W5 Gen 1 της Qualcomm, για να κρατήσει την κατανάλωση και τις θερμοκρασίες σε λειτουργικά επίπεδα.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, βρίσκεται στη διασύνδεση. Το ρολόι αναμένεται να λειτουργήσει ως νευρωνικό interface. Αξιοποιώντας την τεχνολογία Ηλεκτρομυογραφίας (EMG) που η Meta αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια, ο χρήστης θα μπορεί ενδεχομένως να ελέγχει τα μενού των επερχόμενων AR γυαλιών με ανεπαίσθητες κινήσεις των δακτύλων του, χωρίς να χρειάζεται να μιλάει ή να σηκώνει το χέρι του.

Τι ισχύει και τι ελέγχεται

Επειδή οι αναφορές γύρω από το Reality Labs της Meta συχνά περιέχουν πληροφορίες που ακυρώνονται την επόμενη μέρα, ας ξεκαθαρίσουμε το τοπίο:

Τι γνωρίζουμε επιβεβαιωμένα: Το project "Malibu 2" βρίσκεται σε ενεργή ανάπτυξη. Η έμφαση δίνεται στις δυνατότητες παρακολούθησης υγείας και στην εγγενή, βαθιά υποστήριξη του Meta AI. Ο σαφής στόχος κυκλοφορίας είναι τα τέλη του 2026.

Το project "Malibu 2" βρίσκεται σε ενεργή ανάπτυξη. Η έμφαση δίνεται στις δυνατότητες παρακολούθησης υγείας και στην εγγενή, βαθιά υποστήριξη του Meta AI. Ο σαφής στόχος κυκλοφορίας είναι τα τέλη του 2026. Τι ακούγεται: Αναφορές από ασιατικά δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας επιμένουν ότι η ιδέα της ενσωματωμένης κάμερας για βιντεοκλήσεις (όπως σχεδιαζόταν στο αρχικό Project Milan) παραμένει στο τραπέζι. Εμείς το θεωρούμε εξαιρετικά απίθανο, καθώς η Meta δύσκολα θα ρισκάρει ένα νέο κύμα σφοδρών αντιδράσεων από οργανισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων για μια λειτουργία με αμφίβολη πρακτική αξία.

Η άποψη του Techgear

Η Meta δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να κερδίσει την Apple ή τη Samsung στο παραδοσιακό fitness tracking. Εκτιμούμε ότι η εταιρεία προσπαθεί να στήσει ένα ανεξάρτητο δίκτυο από wearables που θα επικοινωνούν μεταξύ τους, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς που της επιβάλλουν το iOS και το Android στα smartphones. Αυτό που μας προβληματίζει είναι το πώς θα πείσει το κοινό, το οποίο είναι ήδη εξαιρετικά επιφυλακτικό απέναντί της, να της εμπιστευτεί ευαίσθητα δεδομένα υγείας και βιομετρικά στοιχεία.