Η Apple ετοιμάζει αντεπίθεση με έξυπνα γυαλιά, AirPods με κάμερες και... AI «μενταγιόν»

Για τους βιαστικούς (TL;DR)

Τριπλό χτύπημα: Η Apple επιταχύνει την ανάπτυξη τριών νέων συσκευών: έξυπνα γυαλιά (χωρίς οθόνες), AirPods με ενσωματωμένες κάμερες και μια φορετή συσκευή τύπου "clip".

Η Apple επιταχύνει την ανάπτυξη τριών νέων συσκευών: έξυπνα γυαλιά (χωρίς οθόνες), AirPods με ενσωματωμένες κάμερες και μια φορετή συσκευή τύπου "clip". Ο στόχος: Να καλύψει το χαμένο έδαφος απέναντι στη Meta και να φέρει το Visual Intelligence στην καθημερινότητα, χωρίς τον όγκο ενός headset.

Να καλύψει το χαμένο έδαφος απέναντι στη Meta και να φέρει το στην καθημερινότητα, χωρίς τον όγκο ενός headset. Το χρονοδιάγραμμα: Το λανσάρισμα τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2027 , καθώς η τεχνολογία ωριμάζει.

Το λανσάρισμα τοποθετείται χρονικά γύρω στο , καθώς η τεχνολογία ωριμάζει. Η ουσία: Η Apple παραδέχεται έμμεσα ότι το Vision Pro παραμένει (και θα παραμείνει) niche, στρέφοντας δισεκατομμύρια από το R&D του Apple Car σε wearables που μπορεί όντως να φορέσουμε.

Αν το 2024 και το 2025 μας δίδαξαν κάτι, είναι ότι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να περπατάει στο δρόμο με έναν υπολογιστή "κολλημένο" στο πρόσωπό του — όσο εντυπωσιακό κι αν είναι το Vision Pro. Αντίθετα, η τεράστια, αναπάντεχη επιτυχία των Ray-Ban της Meta απέδειξε ότι οι χρήστες διψούν για "αόρατη" τεχνολογία.

Η Apple, διαβάζοντας την αγορά με την καθυστέρηση που τη χαρακτηρίζει πλέον στα νέα προϊόντα, φαίνεται πως αλλάζει ρότα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Mark Gurman (Bloomberg) και διασταυρωμένα στοιχεία από τα "σπλάχνα" της εφοδιαστικής αλυσίδας, η εταιρεία ετοιμάζει μια νέα τριλογία hardware για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και αυτή τη φορά, δεν μιλάμε για "Spatial Computing", αλλά για Ambient Computing.

Τι (πιθανότατα) μαγειρεύεται στα εργαστήρια της Apple

Δεν πρόκειται απλώς για φήμες, αλλά για μια στρατηγική μετατόπιση πόρων. Μετά την ακύρωση του Apple Car, μηχανικοί και budget έχουν διοχετευτεί σε projects που μπορούν να φέρουν έσοδα πιο άμεσα.

1. Τα Apple Glasses (Project Atlas)

Ας είμαστε ξεκάθαροι: Δεν μιλάμε για AR γυαλιά. Η τεχνολογία για λεπτά γυαλιά που προβάλλουν ολογράμματα με ολοήμερη μπαταρία απλά δεν υπάρχει ακόμα το 2026 σε καταναλωτικό επίπεδο.

Η Apple στοχεύει απευθείας στα Meta Ray-Bans. Γυαλιά που "βλέπουν" και "ακούνε".

Η ανάλυσh μας: Αυτή είναι η πιο λογική κίνηση. Η Apple έχει ήδη το Visual Intelligence (που είδαμε στα iPhone 16). Το να μεταφέρει αυτή τη λειτουργία από την οθόνη του κινητού στα μάτια μας, επιτρέποντας στη Siri να βλέπει ό,τι βλέπουμε και να απαντά σε ερωτήσεις πλαισίου, είναι το "killer app" που λείπει.

2. AirPods με Κάμερες (Project B798)

Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο ενδιαφέροντα και τεχνικά πιο απαιτητικά. Η ιδέα είναι η ενσωμάτωση καμερών χαμηλής ανάλυσης και υπέρυθρων αισθητήρων στα ακουστικά.

Το πρόβλημα που λύνει: Πολλοί δεν φορούν γυαλιά, αλλά φορούν AirPods όλη μέρα. Η Apple θέλει να δώσει "μάτια" στην AI της, χωρίς να σε αναγκάσει να αλλάξεις σκελετό.

Πολλοί δεν φορούν γυαλιά, αλλά φορούν AirPods όλη μέρα. Η Apple θέλει να δώσει "μάτια" στην AI της, χωρίς να σε αναγκάσει να αλλάξεις σκελετό. Ο τεχνικός προβληματισμός μας: Ως Techgear, διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για την αυτονομία. Οι αισθητήρες εικόνας "ρουφάνε" ενέργεια. Σε ένα σασί τόσο μικρό όσο του AirPod, η διαχείριση της θερμότητας και της μπαταρίας θα είναι άθλος. Αν η Apple το καταφέρει χωρίς να θυσιάσει την ποιότητα ήχου, θα μιλάμε για μηχανικό θαύμα.

3. Το AI "Μενταγιόν" (Wearable Tag)

Θυμάστε το Humane AI Pin και το Rabbit R1; Εκείνες τις αποτυχημένες προσπάθειες του 2024 να αντικαταστήσουν το smartphone; Η Apple φαίνεται να πειραματίζεται με κάτι αντίστοιχο — μια συσκευή χωρίς οθόνη που φοριέται στα ρούχα.

Γιατί τώρα; Η διαφορά είναι το οικοσύστημα. Οι άλλες συσκευές απέτυχαν επειδή ήταν αργές και αποκομμένες. Ένα Apple Clip που λειτουργεί ως προέκταση του iPhone, ίσως έχει νόημα για επαγγελματίες ή συγκεκριμένα σενάρια χρήσης, αν και η αγορά έχει δείξει τεράστια δυσπιστία σε τέτοια form factors.

Γιατί μας αφορά αυτό σήμερα;

Η σημασία αυτής της είδησης δεν βρίσκεται στο hardware, αλλά στη συλλογή-επεξεργασία δεδομένωνν. Για να λειτουργήσει σωστά ένα πραγματικά έξυπνο AI μοντέλο (Large Multimodal Model), χρειάζεται συνεχή ροή οπτικών δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο.

Η Meta το έχει ήδη αυτό μέσω των Ray-Ban. Η Apple χάνει δεδομένα κάθε μέρα που το iPhone βρίσκεται στην τσέπη μας. Αυτές οι συσκευές δεν είναι απλώς gadgets, αλλά οι "αισθητήρες" που χρειάζεται η Apple για να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά της νοημοσύνης της και να μην μείνει πίσω στην κούρσα της κατανόησης του πλαισίου.

Τι ισχύει και τι ελέγχεται

Γεγονός: Η ομάδα "Technology Development Group" της Apple διεξάγει focus groups (με την κωδική ονομασία Atlas) δοκιμάζοντας έξυπνα γυαλιά του ανταγωνισμού και καταγράφοντας αντιδράσεις.

Η ομάδα "Technology Development Group" της Apple διεξάγει focus groups (με την κωδική ονομασία Atlas) δοκιμάζοντας έξυπνα γυαλιά του ανταγωνισμού και καταγράφοντας αντιδράσεις. Γεγονός: Η Apple έχει κατοχυρώσει πατέντες για AirPods με αισθητήρες υγείας και κάμερες εδώ και χρόνια.

Η Apple έχει κατοχυρώσει πατέντες για AirPods με αισθητήρες υγείας και κάμερες εδώ και χρόνια. Φήμη/Εκτίμηση: Η ημερομηνία "2027" που αναφέρεται στο Bloomberg είναι στόχος, όχι δέσμευση. Γνωρίζοντας την Apple, αν το προϊόν δεν αγγίζει το "τέλειο" φινίρισμα ή αν η μπαταρία δεν βγάζει την ημέρα, θα καθυστερήσει ή θα ακυρωθεί (όπως το AirPower).

Η άποψη του Techgear

Η στροφή της Apple σε πιο απλά, φορετά gadgets είναι η σιωπηλή παραδοχή ότι το "Spatial Computing" (Vision Pro) είναι ένας μαραθώνιος δεκαετίας και όχι το σπριντ που ήλπιζαν.

Στο Techgear, πιστεύουμε ότι τα έξυπνα γυαλιά είναι το επόμενο "Apple Watch moment". Αν η Apple καταφέρει να φτιάξει ένα ζευγάρι γυαλιά με όμορφο design, συνεργάζονται άψογα με το iPhone και κοστίζουν κάτω από €500, θα κυριαρχήσει στην αγορά σχεδόν άμεσα.

Όσο για τα AirPods με κάμερες; Ακούγεται Sci-Fi, αλλά ίσως είναι η πιο "Apple" λύση από όλες: Τεχνολογία που εξαφανίζεται και δουλεύει μαγικά. Το μενταγιόν, ωστόσο, μας βρίσκει δύσπιστους. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι χρήστες δεν θέλουν να καρφιτσώνουν πράγματα πάνω τους — θέλουν απλώς να φοράνε ό,τι φορούσαν πάντα, αλλά πιο έξυπνο.